Come riconoscere ed evitare le truffe

La liberalizzazione del mercato energetico ha portato a un aumento dei tentativi di truffa: telefonate sospette, offerte ingannevoli e phishing sono sempre più diffusi. Plenitude è costantemente impegnata a tutelare i propri consumatori e a garantire trasparenza e sicurezza online. Questa pagina è stata creata per offrire tutto il supporto necessario, con consigli pratici e strategie utili per riconoscere ed evitare i tentativi di truffa.

Trasparenza: modalità “ON”.

  • Fai attenzione alle truffe telefoniche

    Verifica sempre chi ti sta chiamando e cosa ti sta proponendo.

  • Evita le truffe digitali

    Quando ti arriva un messaggio o una e-mail, evita di rispondere con i tuoi dati personali.

  • Riconosci le truffe porta a porta

    Prima di far entrare in casa qualcuno, cerca di capire di chi si tratta e cosa ti sta proponendo.

  • Occhio alle pubblicità ingannevoli

    Quando un’offerta è esageratamente vantaggiosa, di solito c’è qualcosa che non va.

Verifica chi ti sta chiamando

Un operatore ti ha proposto un’offerta ma hai qualche dubbio? Controlla che il numero sia di un operatore Plenitude.

Non hai trovato quello che cercavi?

Chiedi a Lucilla, l’assistente virtuale! Proverà ad aiutarti e se avrai ancora bisogno, ti metterà in contatto con un nostro esperto.

Chiedi a Lucilla