Fai attenzione alle truffe telefoniche
Verifica sempre chi ti sta chiamando e cosa ti sta proponendo.
La liberalizzazione del mercato energetico ha portato a un aumento dei tentativi di truffa: telefonate sospette, offerte ingannevoli e phishing sono sempre più diffusi. Plenitude è costantemente impegnata a tutelare i propri consumatori e a garantire trasparenza e sicurezza online. Questa pagina è stata creata per offrire tutto il supporto necessario, con consigli pratici e strategie utili per riconoscere ed evitare i tentativi di truffa.
Verifica sempre chi ti sta chiamando e cosa ti sta proponendo.
Quando ti arriva un messaggio o una e-mail, evita di rispondere con i tuoi dati personali.
Prima di far entrare in casa qualcuno, cerca di capire di chi si tratta e cosa ti sta proponendo.
Quando un’offerta è esageratamente vantaggiosa, di solito c’è qualcosa che non va.
Un operatore ti ha proposto un’offerta ma hai qualche dubbio? Controlla che il numero sia di un operatore Plenitude.
Chiedi a Lucilla, l’assistente virtuale! Proverà ad aiutarti e se avrai ancora bisogno, ti metterà in contatto con un nostro esperto.