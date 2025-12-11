Menu a tendina MENU

Soluzioni personalizzate
per i concessionari

Esplora le soluzioni per la mobilità elettrica pensate per concessionari e car dealer. 

Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.

Scopri i vantaggi dei nostri servizi

  • Ricarica flessibile

    Offriamo soluzioni di ricarica modulari che si adattano alle esigenze dei concessionari con un parco auto elettrico.

     

  • Accesso personalizzato

    Scegli se rendere le tue colonnine accessibili al pubblico. Saranno visibili sull'app Plenitude On The Road e su quelle degli operatori interoperabili.

  • Gestione consumi

    Il nostro portale di gestione ti consente di monitorare tutti i consumi in tempo reale e avere accesso a report scaricabili.

I vantaggi per
i concessionari

  • Incremento
    della visibilità

    Aumenta la visibilità della tua struttura verso gli e-driver rendendo le tue colonnine visibili sulla nostra app e su quella degli altri operatori.

  • Ricarica sempre
    a disposizione 

    Gestisci la ricarica in totale autonomia e in base alle tue esigenze grazie alle colonnine istallate presso il tuo punto vendita.

  • Revenue sharing trasparente

    Corrispondi Plenitude On The Road una percentuale dei ricavi derivanti dalle ricariche a e trattieni la parte rimanente dei proventi.

Cosa offriamo

Ci impegniamo a offrirti un servizio affidabile, completo e su misura.

  • Studio e progettazione della tua infrastruttura

    Analizziamo le tue necessità per progettare un’infrastruttura su misura, capace di rispondere alle esigenze di ricarica dei tuoi clienti e/o dipendenti.

  • Sistema di monitoraggio delle sessioni di ricarica

    Forniamo accesso ad un portale di gestione che consente di monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori del servizio di ricarica.

  • Rete di installatori certificati

    Collaboriamo con una rete selezionata di installatori certificati per garantire qualità dell'installazione, affidabilità e assistenza costante.

  • Servizio end to end

    Offriamo un servizio end to end che ti supporta anche nel post vendita.

Monitora le performance delle tue colonnine

Grazie al nostro portale proprietario potrai monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori di performance del servizio di ricarica. Ad esempio: 

  • Stato di disponibilità delle colonnine in tempo reale.

  • Statistiche globali sull’utilizzo dell’infrastruttura e per utente.

  • Possibilità di esportare i dati di ricarica. 

  • Gestione personalizzata degli utenti: creazione di profili “soft” o “full” per attivare e disattivare l’accesso in modo flessibile.

Entra in contatto con noi

Lascia i tuoi dati per essere ricontattato senza impegno da Plenitude On The Road.
* Campi a compilazione obbligatoria

Le nostre stazioni di ricarica

Esplora i modelli disponibili per l’installazione.

  • HYC50

    Fino a 50 kW DC

  • HYC150/200

    Fino a 200 kW DC

FAQ

Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta.  Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road, società controllata da Plenitude. 

 

Informativa privacy delle lead B2B

Privacy Policy

Tutti i documenti

Installiamo colonnine in AC (Corrente Alternata) con potenze nominali fino a 22 kW (colonnine “Quick”) e in DC (Corrente Continua) fino a 400 kW (colonnine “Ultra Fast”), in base alle tue necessità e alle tue caratteristiche (potenza disponibile).

Il costo della manutenzione varia in base al numero di punti di ricarica installati, mentre la gestione dipende dal servizio scelto e di conseguenza dalla quantità di punti di ricarica e di erogato. Un consulente ti aiuterà a trovare la soluzione migliore per il tuo business. 

Sì, possono essere presenti a livello regionale o statale, saremo a disposizione per fornire l’eventuale documentazione necessaria all’ottenimento.

Sì, le nostre colonnine permettono la gestione dei pagamenti tramite app o card RFID, consentendo di monetizzare il servizio di ricarica e scegliere la tariffa. In alternativa, potrai decidere di offrire la ricarica.

Dipende dall’uso previsto. Per lunghe soste, una colonnina AC è sufficiente. Per ricariche rapide, meglio optare per una colonnina DC da 50 kW o più. 

Offriamo una piattaforma di gestione che permette di monitorare i consumi, abilitare utenze, controllare lo stato in completa autonomia ed esportare i dati di ricarica. La piattaforma è sviluppata internamente pertanto in continua evoluzione e aderente alle esigenze dei nostri clienti. 

Sì, puoi stipulare insieme a noi un contratto di manutenzione che ti garantirà un’assistenza post-vendita.

I tempi dipendono da diversi fattori; una volta definiti i lavori da eseguire, potremo fornire una stima più precisa, indicativamente tra i 45 e i 60 giorni.