Il progetto “EPC: Energia Per il Calcio”

Quale tipo di relazione esiste tra l’efficientamento energetico e il calcio? Come ben sappiamo, lo sport più amato dagli italiani viene spesso giocato in fasce orarie serali. Di particolare importanza quindi, per una società sportiva, è il ruolo giocato dagli impianti di illuminazione che, oltre ai consumi, si portano in panchina la necessità di considerare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Noi di Plenitude abbiamo deciso di formare una squadra qualificata per la sfida lanciata dalla transizione energetica. Obiettivo dichiarato: aumentare l’efficienza degli impianti. Trofeo in palio: risparmio energetico. Per un ambiente più sostenibile per tutti.



Abbiamo quindi deciso di schierare in attacco i nostri esperti, annoverati tra le fila di Plenitude Energy Services S.p.A. (società di Eni che si occupa di servizi per l’efficienza energetica) e di affiancarli ai professionisti della società Corus Srl, nostro Partner in questa partita così importante. La strategia elaborata insieme a Corus prevede progettazione, realizzazione e gestione di quegli impianti d’illuminazione che, una volta divenuti efficienti, sono in grado di generare un risparmio energetico, quindi di garantire alle società sportive una riduzione degli sprechi e dei costi per l’energia. L’iniziativa prevede inoltre un vantaggio immediato per le società sportive, che non devono preoccuparsi di allocare alcuna spesa per l’avvio del progetto: scegliendo Plenitude si affidano infatti a un partner che si occupa di coprire interamente le spese per l’investimento iniziale.



Per assicurarci di giocare con i migliori talenti, sempre insieme a Corus abbiamo firmato un accordo con la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia – che, grazie a lungimiranza e una particolare una sensibilità “energetica”, condivide con noi l’obiettivo di promuovere, tra le società lombarde affiliate, la conoscenza delle “best practice” per la gestione efficiente e sostenibile dell’energia attraverso interventi di riqualificazione energetica degli impianti sportivi. La Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regione Lombardia – aderendo a questo progetto, si fa portavoce di un settore sportivo sempre più attento alle tematiche del risparmio e dell’efficienza energetica. Un settore composto da persone che, come noi, credono fortemente in un futuro dello sport ancora più sostenibile.