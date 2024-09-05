“Fare di più con meno” è il principio cardine che muove il concetto di efficienza energetica. Ed è ciò che ispira la nostra mission, che si traduce nel voler “utilizzare meglio l’energia, per usarne meno”. Noi di Plenitude ci crediamo davvero e abbiamo cercato di trovare in questo semplice assunto una risposta concreta alle sfide poste dal mondo moderno. Siamo convinti che adottare le migliori tecnologie, investendo sulle competenze, possa andare di pari passo con la diffusione di una cultura della consapevolezza, di cui siamo portabandiera sin dall’origine della nostra storia.
Ma cosa significa esser consapevoli e responsabili dell’uso dell’energia? Per noi, significa sfruttarla in modo intelligente. Significa porci come obiettivo quello di ridurre al minimo gli sprechi, che generalmente provengono da una gestione non ottimale di sistemi semplici, come caldaie ed elettrodomestici, o complessi, come edifici, industrie o mezzi di trasporto.
Con lo scopo di impegnarci concretamente in questo processo di transizione energetica, che coinvolge individui, comunità e imprese, abbiamo portato a termine nel corso degli ultimi anni più di 400 Diagnosi Energetiche nei settori industriale e terziario, promuovendo interventi di Energy Saving per gli oltre 750.000 T.E.E. - Titoli di Efficienza Energetica o Certificati Bianchi - generati. Ma non vogliamo fermarci qui. Crediamo a tal punto nel valore dell’efficienza che abbiamo deciso di giocarcela su campi veri e propri: quelli da calcio, che rappresentano il cuore pulsante degli impianti sportivi di tutta Italia.
Quale tipo di relazione esiste tra l’efficientamento energetico e il calcio? Come ben sappiamo, lo sport più amato dagli italiani viene spesso giocato in fasce orarie serali. Di particolare importanza quindi, per una società sportiva, è il ruolo giocato dagli impianti di illuminazione che, oltre ai consumi, si portano in panchina la necessità di considerare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Noi di Plenitude abbiamo deciso di formare una squadra qualificata per la sfida lanciata dalla transizione energetica. Obiettivo dichiarato: aumentare l’efficienza degli impianti. Trofeo in palio: risparmio energetico. Per un ambiente più sostenibile per tutti.
Abbiamo quindi deciso di schierare in attacco i nostri esperti, annoverati tra le fila di Plenitude Energy Services S.p.A. (società di Eni che si occupa di servizi per l’efficienza energetica) e di affiancarli ai professionisti della società Corus Srl, nostro Partner in questa partita così importante. La strategia elaborata insieme a Corus prevede progettazione, realizzazione e gestione di quegli impianti d’illuminazione che, una volta divenuti efficienti, sono in grado di generare un risparmio energetico, quindi di garantire alle società sportive una riduzione degli sprechi e dei costi per l’energia. L’iniziativa prevede inoltre un vantaggio immediato per le società sportive, che non devono preoccuparsi di allocare alcuna spesa per l’avvio del progetto: scegliendo Plenitude si affidano infatti a un partner che si occupa di coprire interamente le spese per l’investimento iniziale.
Per assicurarci di giocare con i migliori talenti, sempre insieme a Corus abbiamo firmato un accordo con la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia – che, grazie a lungimiranza e una particolare una sensibilità “energetica”, condivide con noi l’obiettivo di promuovere, tra le società lombarde affiliate, la conoscenza delle “best practice” per la gestione efficiente e sostenibile dell’energia attraverso interventi di riqualificazione energetica degli impianti sportivi. La Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regione Lombardia – aderendo a questo progetto, si fa portavoce di un settore sportivo sempre più attento alle tematiche del risparmio e dell’efficienza energetica. Un settore composto da persone che, come noi, credono fortemente in un futuro dello sport ancora più sostenibile.
Il primo tempo della partita vede protagoniste alcune delle 1.435 società calcistiche affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia. Al fischio d’inizio, noi di Plenitude e Plenitude Energy Services S.p.A. proponiamo l’Energy Performance Contract, un contratto di prestazione energetica che prevede un investimento iniziale sostenuto esclusivamente da noi. Grazie all’EPC ci è possibile realizzare interventi di riqualificazione energetica per impianti o edifici di proprietà dei nostri clienti senza che questi ultimi debbano preoccuparsi di sostenerne l’investimento: sottoscrivendo il contratto, il cliente – la società sportiva in questo caso - si impegna semplicemente a corrisponderci una parte del risparmio energetico generato.
Oltre a questo primo importante impegno, ci occupiamo anche della gestione operativa degli impianti oggetto degli interventi: la società sportiva riduce così, per l’intera durata del contratto, anche le spese di manutenzione e gestione generalmente a suo carico. Allo scadere di tale contratto il cliente continuerà a beneficiare di un impianto adeguatamente efficientato e in linea con gli standard richiesti dal Regolamento federale per gli impianti sportivi.
Quali sono, in definitiva, i benefici per le società che ospitano ogni giorno le nuove promesse del calcio? Prima di tutto queste opere di efficientamento permettono un sensibile abbattimento dei costi energetici. Questo porta anche ad un aumento del valore degli asset societari, che molto spesso sono proprietà delle istituzioni locali.
Ma il goal più importante è sicuramente quello che mettiamo in rete a favore dell’ambiente. Perché maggior efficienza significa abbracciare la transizione energetica prestando più attenzione all’ecosistema che ci circonda. E muovere così il nostro “passo in avanti” verso una società più sostenibile.
Noi di Plenitude siamo accanto ai nostri clienti nel percorso di efficientamento energetico, offrendo loro soluzioni in grado di portare risparmi concreti e la nostra consulenza per promuovere la sostenibilità ambientale. Per sapere di più sui nostri servizi dedicati a imprese e Società sportive o per ricevere informazioni, visita la pagina dedicata ai servizi di efficientamento energetico.
Perché il futuro insieme è ancora più sostenibile.