Verifica i dati e le caratteristiche della tua fornitura.
Scopri come comunicare i dati catastali, come cambiare intestatario del contratto o esercitare il diritto di ripensamento
Cos è il PDR e dove trovarlo
Cos è il POD e dove trovarlo
Aggiorna i tuoi recapiti telefonici e i consensi privacy sull'uso dei tuoi dati.
Se un contratto e attivato senza la tua volontà, puoi fare il disconoscimento.
Se hai sottoscritto una nuova offerta ma non sei convinto, hai il diritto di ripensamento.
Dove trovare il deposito cauzionale in bolletta.
Online puoi comunicare i dati catastali dei tuoi immobili con forniture gas e luce.
Come modificare la dichiarazione di residenza (residente o non residente).
Quando e come richiedere il cambio di intestazione di un contratto luce e gas.
Come richiedere il cambio di intestazione di un contratto luce e gas a causa di decesso.
Come verificare le tipologia d'uso del tuo gas e modificarla online.
Dove trovi in bolletta la potenza impegnata del tuo contatore.