Dati della fattura
3. Subito sotto sono riportati il periodo di fatturazione, il numero della fattura e la data di emissione. Per il pagamento delle fatture, Plenitude mette a disposizione diversi metodi, dalla domiciliazione al pagamento online con carta di credito. Nel caso in cui siano presenti importi a credito, questi vengono indicati nella sezione dedicata ai consumi. Per motivi contabili, l’importo della fattura viene azzerato. Il credito può essere utilizzato per saldare le fatture successive, compensare eventuali fatture non pagate oppure, in caso di cessazione della fornitura o su richiesta del cliente, essere rimborsato. Viene inoltre indicato se i tuoi pagamenti risultano regolari e lo stato della tua offerta.
Se vuoi richiedere un eventuale rimborso, clicca qui per inviare una segnalazione.