Vacanze in bicicletta e a piedi: non c’è niente di più salutare e rilassante, ma come ricaricare smartphone e macchina fotografica tra colline e montagne? Con i pannelli solari portatili che entrano nello zaino e diventano una preziosa fonte di energia all’occasione. Ne esistono svariati modelli a dimostrazione che sono sempre più necessari, al pari di spray antizanzare e borraccia. Ecco come scegliere i modelli di pannelli solari pieghevoli e portatili più adatti alle nostre vacanze.
L’Italia è sempre di più una meta privilegiata per il turismo lento. Secondo un’indagine condotta nel 2023 da Enit, Touring Club e Ipsos, l'Italia rappresenta la destinazione preferita per il turismo lento a livello internazionale. Il motivo è facile da capire: i percorsi escursionistici italiani vantano una lunghezza complessiva di circa 30.000 km suddivisi in 100 cammini. Si tratta, per la maggior parte dei casi, di trekking di qualche giorno ma esistono naturalmente eccezioni di rilievo, dalla via Francigena all'Alta Via delle Dolomiti. Tra questi cammini, ben 79 hanno un sito web ufficiale e la maggior parte sono utilizzati anche per veicolare tracce GPX del percorso abbinate a guide scaricabili on line.
La tecnologia, quindi, appare non solo come un’abitudine di cui è difficile fare a meno, ma in molti casi è funzionale all’attività sportiva stessa. Inoltre non dobbiamo dimenticare la passione per la fotografia o la scrittura, anche su web, che spinge molti camminatori ad avere sempre con sé la macchina fotografica e il laptop. Come alimentare le nostre passioni in viaggio? Con l'energia del sole, naturalmente.
Sono due i parametri da tenere in considerazione: portabilità e potenza. Scegliere un pannello che abbia sufficiente potenza per ricaricare i nostri dispositivi e, contemporaneamente, sia leggero e trasportabile rappresenta l'ideale a cui tendere. Partiamo dalla potenza: bisogna puntare sui dispositivi dai 20 W a salire così da poter caricare smartphone ma anche laptop e macchine fotografiche. Come accade per gli impianti domestici, avere a disposizione una batteria per accumulare l’energia prodotta sarà molto utile considerando che l’utilizzo e la ricarica dei dispositivi viene effettuata di solito nel tardo pomeriggio o di sera, quando l’irraggiamento è scarso o nullo.
Le batterie possono essere integrate ai pannelli o addirittura allo zaino oppure collegate esternamente. Infine il fattore peso: sul mercato ci sono molti dispositivi inferiori al chilo che una volta svolti permettono di avere una superficie di irraggiamento utile a colmare le nostre esigenze energetiche. Se poi sono dotati anche di più punti di ancoraggio per zaino e tenda, non ci resta che partire. Senza più paura di fare trekking al buio.