Trekking e tecnologia: i dati

L’Italia è sempre di più una meta privilegiata per il turismo lento. Secondo un’indagine condotta nel 2023 da Enit, Touring Club e Ipsos, l'Italia rappresenta la destinazione preferita per il turismo lento a livello internazionale. Il motivo è facile da capire: i percorsi escursionistici italiani vantano una lunghezza complessiva di circa 30.000 km suddivisi in 100 cammini. Si tratta, per la maggior parte dei casi, di trekking di qualche giorno ma esistono naturalmente eccezioni di rilievo, dalla via Francigena all'Alta Via delle Dolomiti. Tra questi cammini, ben 79 hanno un sito web ufficiale e la maggior parte sono utilizzati anche per veicolare tracce GPX del percorso abbinate a guide scaricabili on line.

La tecnologia, quindi, appare non solo come un’abitudine di cui è difficile fare a meno, ma in molti casi è funzionale all’attività sportiva stessa. Inoltre non dobbiamo dimenticare la passione per la fotografia o la scrittura, anche su web, che spinge molti camminatori ad avere sempre con sé la macchina fotografica e il laptop. Come alimentare le nostre passioni in viaggio? Con l'energia del sole, naturalmente.