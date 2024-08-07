Termini e Condizioni

Le seguenti condizioni generali (di seguito, le "Condizioni Generali") si applicano all'utilizzo di tutti i servizi accessibili dal portale identificato alla URL eniplenitude.com e dall’applicazione di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (di seguito rispettivamente, il “Portale” e la “App”), identificati e sinteticamente descritti al seguente art. 1 (di seguito i "Servizi"), offerti da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A., con sede in Milano, Via Giovanni Lorenzini, 4, 20139, Codice Fiscale e Partita Iva 12300020158 (di seguito "Eni”), società titolare del Portale e dell’App.
I Servizi accessibili dall’App sono identificati, allo stato, come segue:
Con particolare riguardo ai dispositivi che utilizzano il sistema Android, in riferimento ai file delle bollette acquisibili mediante l’App, Eni Plenitude ha implementato una funzionalità che comporta l’eliminazione dei file delle bollette archiviati sulla memoria esterna al momento della chiusura del visualizzatore o dell’App stessa. Pertanto, il file della bolletta, scaricato e visualizzato tramite l’App, sarà eliminato dal sistema e non sarà più visibile da altre applicazioni salvo il caso in cui sia il cliente a salvare lo stesso file nel telefono grazie alle funzioni del visualizzatore scelto. Per ulteriori informazioni in merito alle autorizzazioni richieste per la visualizzazione delle bollette e per il trattamento dei relativi dati personali è possibile consultare la privacy policy del sito web e dell’App Eni Plenitude.
Oltre ai Servizi accessibili dall’App, nel Portale è possibile accedere agli ulteriori Servizi identificati, allo stato, come segue:
Eni Plenitude potrà ampliare la gamma dei Servizi dandone comunicazione agli utenti sul Portale e sull’App. In tal caso le presenti Condizioni Generali si applicheranno anche a tutti i successivi Servizi, come di volta in volta identificati.
Anche a fronte della fruizione dei Servizi senza richiesta di alcun corrispettivo da parte di Eni Plenitude, l'Utente riconosce quanto segue:
Per poter utilizzare i Servizi è necessario registrarsi al Portale, accessibile anche per il tramite dell’App, compilando il relativo modulo e cliccando l’accettazione da parte dell’utente delle Condizioni Generali. A partire dal 23 marzo 2026, i Servizi saranno accessibili esclusivamente agli Utenti che, dopo aver preso visione dell'Informativa Privacy Account Unico e accettato le Condizioni Generali di utilizzo del servizio Account Unico Eni, abbiano completato la procedura di creazione dell’Account Unico.
Eni Plenitude richiede all'utente dei dati personali. Il trattamento di tali dati avverrà secondo le modalità di cui all'Informativa Privacy eniplenitude.com/info/privacy-policy (di seguito, l’“Informativa”), data ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. A completamento della procedura di registrazione, l’utente riceverà all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso una e-mail di conferma della registrazione, dell’accettazione delle Condizioni Generali e di presa visione dell'informativa trattamento dati personali. L’utente dovrà cliccare sul pulsante “registrati all'Area Personale” per completare la registrazione e accedere ai Servizi. Con l'accettazione delle Condizioni Generali, l'Utente dichiarerà che i propri dati personali sono aggiornati, corretti e veritieri. L'utente si impegnerà inoltre ad aggiornare tempestivamente i dati registrati affinchè questi siano costantemente aggiornati, completi e veritieri. La password e l'identificativo (user name) dell'utente sono personali e non cedibili. L'utente sarà responsabile della conservazione della segretezza della password e dell'identificativo utente. La password inserita deve avere un minimo di 8 caratteri fino a un massimo di 14. All'utente viene segnalata la scadenza della password a partire dai 10 giorni precedenti, superato tale limite, se non si provvede alla sua sostituzione, l'account sarà bloccato. La password sostituita non deve essere uguale alle due precedenti. Sono consentiti i caratteri alfanumerici e speciali.
L'utente autorizza espressamente Eni Plenitude ad inviargli al proprio indirizzo di posta elettronica un’email di notifica di eventuali modificazioni alle Condizioni Generali riportante il contenuto delle stesse; le variazioni saranno consultabili dall’utente anche sul Portale e sull’App. La e-mail di conferma dell'utente avrà valore di accettazione delle modifiche alle Condizioni Generali. In caso di introduzione di un nuovo servizio disponibile su APP o Portale, Eni Plenitude invierà all’utente un’email di mera notifica. L'Utente si impegna a tenere su un adeguato supporto duraturo e a conservare le Condizioni Generali e tutte le successive modifiche, che venissero ad esse in seguito apportate; a tal fine Eni Plenitude le renderà disponibili in un formato che ne permetta la stampa e il salvataggio. L'uso di anche solo un Servizio da parte dell'utente costituirà una conferma della sua volontà di aderire alle Condizioni Generali, alle eventuali condizioni particolari dei Servizi e alle relative successive modificazioni Eni Plenitude potrà in qualsiasi momento aggiornare ed integrare o modificare per giustificato motivo (a mero titolo esemplificativo: intervenute modifiche di carattere legislativo/regolamentare, sopravvenute esigenze di natura tecnico/economica etc.) le disposizioni delle presenti Condizioni Generali a mezzo di pubblicazione sul Portale e sull’App e mediante comunicazione diretta al Cliente all’indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in fase di registrazione al Portale. Le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del secondo mese successivo a quello in cui Eni Plenitude le avrà preannunciate al Cliente per iscritto, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dalle Condizioni Generali, cancellando il suo account attraverso la funzione appositamente prevista nel proprio profilo utente.
L'utente si obbliga a utilizzare nel modo consentito dalle presenti Condizioni Generali il proprio identificativo utente e/o password e a non compiere violazioni della sicurezza. L'utente assume esclusiva responsabilità per ogni sua attività nell'ambito dei Servizi e si impegna a manlevare e tenere indenne Eni Plenitude da qualsiasi richiesta o pretesa relativa a o derivante dall'uso o dall'abuso della propria utilizzazione dei Servizi.
L'utente riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale, tra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, copyright, know-how, codice sorgente, software, hardware, progetti, applicativi, brevetti, marchi, segreti industriali, formule, algoritmi, modelli, banche dati e simili, relativi ai Servizi, ai dati e agli altri materiali provenienti da Eni Plenitude e/o dai suoi danti causa o comunque messi a disposizione dell'utente da parte di Eni Plenitude e/o dei suoi danti causa in forza delle Condizioni Generali o comunque utilizzati all’interno del Portale o dell’App restano di titolarità esclusiva di Eni Plenitude e/o dei rispettivi titolari, e che nessun diritto, salvo quello dell'utilizzo esclusivamente personale in conformità alle presenti Condizioni Generali, viene concesso all'utente in relazione a quanto sopra. In particolare, l’utente si impegna, tra le altre cose, a non compiere atti di disposizione (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) o sfruttamento dei contenuti multimediali presenti nel Portale e nell’App e dei rispettivi software e quindi, a titolo esemplificativo, si impegna a non riprodurli, trascriverli, farne oggetto di rappresentazione o esecuzione in qualsiasi forma, diffonderli, comunicarli al pubblico con qualsiasi mezzo, distribuirli, tradurli, noleggiarli, pubblicarli, divulgarli, modificarli, e creare lavori basati sugli stessi, integralmente o parzialmente, in ogni altro modo che non sia consentito ai sensi delle presenti Condizioni Generali ovvero da norme inderogabili di legge e comunque a non compiere atti pregiudizievoli al diritto morale degli autori e di utilizzazione economica di dette opere. L’Utente prende altresì atto di non essere autorizzato a creare lavori derivati da o in qualsiasi modo tentare di scoprire qualunque codice sorgente dei software utilizzati all’interno del Portale e dell’App, anche tramite attività di decompilazione e/o reverse engineering, o sviluppare prodotti o applicazioni software basate sugli stessi o che facciano in qualsiasi modo uso degli stessi. L’Utente resterà unico responsabile in relazione a qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi a causa dell'utilizzo improprio del Portale e dell’App e per la conseguente violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale o altro diritto di terzi, nonché per la violazione di ogni disposizione vigente di legge applicabile, con espressa manleva in favore di Eni Plenitude. Le banche dati su cui si basano i Servizi (di seguito, le “Banche Dati”), nonché i contenuti del Portale e dell’App sono protetti dal diritto d'autore sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche (di seguito, “Legge diritto d'autore”). Le Banche Dati sono inoltre oggetto di investimenti rilevanti da parte di EGL, con conseguente protezione anche ai sensi degli artt. 102 bis e 102 ter della Legge diritto d'autore. Ai fini della predetta tutela, l'unico utilizzo consentito delle Banche Dati da parte degli utenti è quello effettuato in conformità alle presenti Condizioni Generali. In nessun caso le presenti Condizioni Generali potranno essere interpretate come conferenti agli utenti il diritto di estrazione ovvero di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale dei dati.
Il diritto dell'utente ad utilizzare i Servizi è personale e non cedibile. L'utente può accedere ai Servizi solo in qualità di persona fisica per un utilizzo strettamente personale e comunque non a scopo di lucro, di profitto o comunque finalizzato al conseguimento di una utilità economica. All'utente è fatto divieto di inserire alcuno dei contenuti estratti a fronte dell'utilizzo dei Servizi in opere dell'ingegno. All'utente è fatto divieto di riprodurre, pubblicare, distribuire, costituire in banca dati, tradurre, adattare, duplicare, copiare, vendere, sottoporre a framing o a deep linking, rivendere e comunque sfruttare a fini commerciali o comunque a scopo di lucro o di profitto i Servizi in una qualunque loro parte o quanto estratto dalle Banche Dati, nonché l'utilizzo o l'accesso ai Servizi.
Eni Plenitude può fornire link ad altri siti o ad altre risorse della rete Internet. L'utente dà atto e riconosce che Eni Plenitude non ha alcun controllo sul contenuto di tali siti ed in qualità di mero terzo non ha alcuna responsabilità per il contenuto e/o il materiale, anche pubblicitario, divulgato su tali siti o risorse esterne o per i prodotti o servizi ivi offerti. Tali prodotti o servizi non possono considerarsi in alcun modo sponsorizzati, condivisi o supportati da Eni Plenitude e pertanto l'utente assume ogni responsabilità per gli acquisti eventualmente effettuati di detti prodotti o servizi.
Anche in considerazione della erogazione dei Servizi a titolo gratuito, Eni Plenitude declina ogni responsabilità per le eventuali pretese dell'utente relative all'impossibilità di utilizzare i Servizi per qualsiasi ragione. Eni Plenitude non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti all'utente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'utente stesso o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Eni Plenitude o da persone di cui questa debba rispondere. Eni Plenitude non potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni né responsabile dei danni:
L’utente si impegna ad utilizzare i Servizi esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni di legge applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere diritti di qualsivoglia terzo, utente dei mezzo di comunicazione o meno, e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale, alla protezione dei dati personali, alle vigenti norme in materia di criminalità informatica ed alla normativa in materia dì telecomunicazioni. L'utente si assume interamente ogni responsabilità sul contenuto dei messaggi e dei testi inviati da parte sua riconoscendosene unico responsabile e sollevando Eni Plenitude nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti dipendenti e collaboratori nonché qualsivoglia partner di Eni da qualsivoglia conseguente richiesta di danno o rivalsa e rimborsando Eni Plenitude di ogni costo derivante da pretese o azioni di terzi nei suoi confronti per danni causati dall'utente o da persone autorizzate dall'utente ad accedere ai Servizi.
Eventuali informazioni e/o materiale forniti a Eni Plenitude da qualsiasi utente del Portale e/o dell’App attraverso gli stessi non saranno considerati di natura confidenziale o riservata. Pertanto nessuna obbligazione sorgerà in capo ad Eni Plenitude relativamente a tali informazioni e/o materiale; Eni Plenitude si riserva il diritto di utilizzare tali informazioni e/o materiale con le modalità che riterrà opportune.
Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Nel caso in cui alcune delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali fossero ritenute invalide, nulle e/o comunque non applicabili in forza delle vigenti disposizioni di legge, le restanti dovranno comunque considerarsi pienamente valide ed efficaci.