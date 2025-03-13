Bonus ristrutturazioni del 50%

Il Bonus Ristrutturazioni prevede il rimborso del 50% della spesa sostenuta per installazione di impianti fotovoltaici, con e senza accumulo, nel limite massimo di 96.000€, suddiviso in 10 quote annuali tramite detrazioni annuali Irpef. Per poter ottenere la detrazione, l’impianto deve essere installato sulla prima casa e i pagamenti devono avvenire tramite bonifico dedicato, ossia un bonifico standard con causali specifiche.

Ecco le spese coperte:

Materiali e manodopera per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, dell'accumulo e tutti gli accessori.

Spese per la progettazione dell'impianto e le prestazioni professionali collegate.

Compenso per le relazioni tecniche che garantiscano la conformità dell'impianto alle leggi vigenti.

Spese per perizie e sopralluoghi.

IVA.

Spese per l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, l'autorizzazione e la comunicazione di inizio lavori.

Sistemi di ottimizzazione e monitoraggio della produzione di energia.

È importante sottolineare che per le seconde case dal 2025 la detrazione si riduce al 36% e il limite di spesa scende a 48.000 euro.

Contributo a fondo perduto fino al 40%



Se risiedi in un comune fino a 50.000 abitanti e aderisci a una Comunità Energetica, puoi richiedere il contributo a fondo perduto fino al 40%.

Il contributo è soggetto a condizioni e limitazioni secondo quanto previsto dal decreto DM MASE del 7 dicembre 2023 n. 414 e ss.mm.ii.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30 novembre 2025.​