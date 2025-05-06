Menu a tendina MENU

OFFERTE FOTOVOLTAICO PER GRANDI AZIENDE E PMI

Rendi la tua azienda più sostenibile e risparmia con il fotovoltaico Plenitude.

Con l’energia solare, puoi alimentare il tuo business e ottenere vantaggi economici, riducendo l'impatto sull'ambiente.

Fotovoltaico Plenitude: conviene a te e all’ambiente.

Grazie alla nostra esperienza nell’ambito del fotovoltaico, ti guidiamo passo dopo passo verso la soluzione più adatta alle esigenze della tua azienda e ti accompagniamo nel percorso della transizione energetica con un team di esperti dedicato e tanti vantaggi.

  • Autoconsumo e risparmio

    Diventa sempre più indipendente dalla rete elettrica nazionale e risparmi con l’autoconsumo.

  • Energia rinnovabile

    Unisciti alla transizione energetica con l’installazione di un impianto fotovoltaico.

  • Più valore al tuo business

    Migliora le performance energetiche della tua attività e il valore del tuo immobile aziendale.

  • Soluzioni complete

    Ci occupiamo della progettazione, della fornitura, dei lavori e dell'avviamento dell'impianto.

Esplora i nostri modelli per l’efficientamento energetico.

In base alle esigenze della tua azienda, noi di Plenitude offriamo soluzioni su misura attraverso un'analisi personalizzata per garantirti il massimo risparmio e rendimento.

Numero uno

Modello a investimento diretto

Il cliente acquista il proprio impianto fotovoltaico e ne diventa a tutti gli effetti proprietario. Questo significa che beneficia direttamente dell’energia prodotta: da un lato riduce i costi della componente energia grazie all’autoconsumo, dall’altro valorizza l’energia in eccesso immessa in rete, ad esempio tramite il servizio di ritiro dedicato del GSE.

Numero due

Modello a investimento Plenitude

In questo modello, basato su formule EPC (Energy Performance Contract) o PPA on site (Power Purchase Agreement), il cliente non sostiene alcun investimento iniziale né costi di gestione. L’impianto viene realizzato a spese della nostra ESCo e il cliente beneficia da subito di un risparmio energetico. Al termine del contratto, l’impianto diventa di sua proprietà, ottimizzando i costi e migliorando il proprio bilancio di sostenibilità.

I vantaggi dell’investimento Plenitude

  • La situazione prima dell’intervento
    - Assenza impianto o impianto da efficientare
    - Spesa energetica da ottimizzare durante l'EPC o il PPA on site
  • I vantaggi per l’impresa durante l’EPC
    - Impianto efficientato
    - Risparmio immediato sulla spesa energetica
    - Manutenzione inclusa
  • I benefici alla scadenza del contratto
    - Impianto di proprietà all’avanguardia
    - Spesa energetica ottimizzata

Costo e fattibilità: da cosa dipendono?

Il costo di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori, tra cui la potenza richiesta, le dimensioni dell’impianto, la tipologia di connessione (monofase o trifase) e l’eventuale presenza di un sistema di accumulo.

Mentre la localizzazione, la disponibilità di spazio e la tipologia di copertura influenzano la fattibilità e l’efficienza dell’installazione.

Scopri alcune delle nostre collaborazioni più rilevanti.

Insieme a Sangraf per la transizione energetica

Con Gitoma per contribuire all'efficientamento

Insieme a Sangraf per la transizione energetica.

In collaborazione con Sangraf Italy, azienda attiva nella produzione di elettrodi in grafite per l'industria siderurgica, è stato realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento italiano. Il progetto è stato sviluppato con un contratto EPC che permetterà al cliente di accedere da subito a un risparmio economico sulla bolletta, senza sostenere alcun investimento iniziale.

  • 1,34 MWp

    Potenza installata

  • 1.580.400 kWh/anno

    Energia prodotta

  • 840 ton./anno

    CO₂ evitata

La voce del cliente
“L’intervento si inserisce nel piano aziendale di sviluppo di una mission industriale volta alla salvaguardia e alla piena sostenibilità ambientale nonché allo sviluppo sostenibile del territorio sul quale Sangraf Italy opera.”
Luigi Nigrelli, Plant Manager di Sangraf Italy

Con Gitoma per contribuire all'efficientamento.

Gitoma, azienda specializzata nella produzione di pani morbidi confezionati, ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto del suo stabilimento di Bagnacavallo. Per farlo, ha scelto di affidarsi a Plenitude attraverso un contratto EPC della durata di 10 anni che permetterà al cliente di accedere da subito a un risparmio economico sulla bolletta, senza sostenere alcun investimento iniziale.

  • 0,98 MWp

    Potenza installata

  • 1.065.023 kWh/anno

    Energia prodotta

  • 508 ton./anno

    CO₂ evitata

La voce del cliente
“Abbiamo scelto di fare bene oggi per essere pronti domani. Con Plenitude efficienza e sostenibilità sono diventate scelte quotidiane, non slogan.”
Samuele Dall’Alpi, Legale Rappresentante di Gitoma