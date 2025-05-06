Costo e fattibilità: da cosa dipendono?

Il costo di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori, tra cui la potenza richiesta, le dimensioni dell’impianto, la tipologia di connessione (monofase o trifase) e l’eventuale presenza di un sistema di accumulo.



Mentre la localizzazione, la disponibilità di spazio e la tipologia di copertura influenzano la fattibilità e l’efficienza dell’installazione.