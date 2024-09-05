Guida alle Comunità Energetiche Rinnovabili

CER e AUC: le configurazioni di riferimento

Le configurazioni principali di Comunità Energetiche, individuate dalla normativa di riferimento, sono due: gruppi di autoconsumo collettivo (AC o AUC) e Comunità Energetiche Rinnovabili (REC o CER).

Il primo caso è solitamente rappresentato da un condominio trattato come un unico soggetto che condivide l’energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico, anche con le singole abitazioni che lo compongono. Il secondo può essere definito come una più ampia associazione di consumer e prosumer geograficamente vicini e può contare anche sull’unione di più impianti fotovoltaici.

La Direttiva RED II (Direttiva UE 2018/2001), che ha sancito il diritto dei cittadini europei di diventare energy citizen e unirsi in comunità energetiche, ci consegna la definizione quadro.

Secondo quest’ultima i caratteri principali delle “Comunità di energia rinnovabile" sono anzitutto l’essere un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione “aperta e volontaria”, che è “autonomo” ma soggiace a una vicinanza dei membri agli impianti di produzione.

Inoltre “gli azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali” e l’obiettivo principale è “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera”.

In questa visione, il principio di autoconsumo viene espanso in un concetto più ampio: quello di energia condivisa. Non è più necessario, infatti, consumare l'energia nello stesso punto in cui si è stata prodotta, ma questa può essere condivisa virtualmente con chi è in prossimità della produzione e per questa azione è prevista un’incentivazione.

Il concetto di condivisione è sancito tanto da un fattore spaziale quanto temporale: la contemporaneità tra produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e consumo che avviene per il tramite della rete nazionale.

Oltre a AUC e CER, esistono gli autoconsumatori individuali a distanza, direttamente connessi tra loro o collegati dalla rete di distribuzione e le Comunità Energetiche dei cittadini (CEC) già previste dalla Direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica (Direttiva UE 2019/944). Si tratta però di configurazioni al momento marginali.