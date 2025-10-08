Verifica copertura
Inserisci il tuo indirizzo e selezionalo dalla lista sottostante.
* Campi a compilazione obbligatoria
Scegli la nostra Fibra¹ a partire da 22,90€ al mese² per navigare in modo stabile e veloce, fino a 2.5Gb al secondo in download e 1Gb al secondo in upload.
¹Attivazione del servizio subordinata alla disponibilità della tecnologia FTTHpresso la tua abitazione. L’Offerta non include il servizio voce con perdita dell’eventuale numero di telefono fisso in caso di passaggio da altro operatore (tramite migrazione o recesso).
²22,90€/mese per 36 mesi se hai un contratto residenziale Plenitude luce e/o gas attivo. 25,90€/mese per gli altri clienti. Costo di attivazione una tantum 39,00€. In caso di sottoscrizione online il pagamento deve essere effettuato tramite addebito su conto corrente.
Naviga con Plenitude Fibra: una connessione veloce e stabile a casa tua. E se sei già cliente Energia, o se vuoi diventarlo, ti aspetta un’offerta esclusiva.
L’offerta non include il servizio voce: in caso di migrazione della linea esistente, il numero telefonico fisso non potrà essere mantenuto3.
Fibra ultraveloce . Velocità fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in upload
Modem di ultima generazione incluso
Nessun vincolo contrattuale, recedi senza penali⁴
Contributo di attivazione di 39,00€
Abbina alla Fibra l’offerta energia che preferisci per la tua casa⁵
22,90€/mese
invece di
25,90€ /mese
Prezzo scontato⁶ per l’offerta Plenitude Fibra della durata di 36 mesi a partire dall’acquisto.
L’offerta non include il servizio voce: in caso di migrazione della linea esistente, il numero telefonico fisso non potrà essere mantenuto3.
Fibra ultraveloce . Velocità fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in upload
Modem di ultima generazione incluso
Nessun vincolo contrattuale, recedi senza penali⁴
Contributo di attivazione di 39,00€
22,90€/mese
invece di
25,90€ /mese
Prezzo scontato⁶ per l’offerta Plenitude Fibra della durata di 36 mesi a partire dall’acquisto.
L’offerta non include il servizio voce: in caso di migrazione della linea esistente, il numero telefonico fisso non potrà essere mantenuto3.
Fibra ultraveloce . Velocità fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in upload
Modem di ultima generazione incluso
Nessun vincolo contrattuale, recedi senza penali⁴
Contributo di attivazione di 39,00€
25,90€/mese
Prezzo⁶ per i nuovi clienti che scelgono di attivare solo l'offerta Plenitude Fibra.
3L’offerta non include il servizio voce. Qualora la migrazione della linea sia tecnicamente possibile, il contratto con il precedente operatore cesserà automaticamente, con conseguente perdita dell'eventuale numero telefonico fisso. Qualora la migrazione della linea non risulti tecnicamente possibile, Plenitude effettuerà l’attivazione di una nuova linea Internet, e il cliente, qualora voglia recedere dal contratto con il precedente operatore, dovrà comunicarlo a quest'ultimo autonomamente, con conseguente perdita dell'eventuale numero telefonico fisso. Per maggiori informazioni vai a “Info e dettagli".
4In caso di recesso dall'offerta non sono previste penali e, solo in caso di recesso nei primi 24 mesi, sarà applicato un costo di disattivazione pari al prezzo mensile dell'offerta se sei solo cliente Fibra, altrimenti, se sei già cliente luce e/o gas o lo diventi, il costo è pari a €16,90 IVA inclusa. Per ulteriori informazioni, vai a “Info e dettagli".
5Il costo di Plenitude Fibra verrà fatturato mensilmente, indipendentemente dalla frequenza di fatturazione dell'eventuale contratto Luce e/o Gas stipulato.
6Ad eccezione delle offerte Placet. Sottoscrivendo una fornitura Plenitude Luce e/o Gas e un contratto Plenitude Fibra da canale online, le forniture dovranno essere attivate presso il medesimo indirizzo fisico. Se vuoi indicare indirizzi diversi, vai a “Info e dettagli".
Una Fibra ultraveloce , con cui navigare fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in upload.
Con la tecnologia FTTH (Fiber to the Home), hai una connessione affidabile ed efficiente.
Attivare la Fibra Ottica di Plenitude è più facile e rapido di quanto tu possa pensare: segui questi 4 passaggi e inizia subito a navigare alla massima velocità.
Con Plenitude Fibra puoi lavorare e giocare senza limiti, convertendo la tua casa in una smart home, grazie ad una connessione potente e ultraveloce.
Con l'offerta che comprende sia Energia che Fibra, puoi trovare la convenienza Plenitude e la comodità di gestire tutto dalla tua app, rimanendo sempre aggiornato su tariffe, bollette e promozioni.
Ti supportiamo per rendere la tua casa più efficiente e i tuoi viaggi più sostenibili, attraverso un uso più consapevole dell’energia. Ti offriamo soluzioni integrate per ottimizzare i consumi, viaggiare in elettrico e utilizzare energia da fonti rinnovabili certificate.
Contratti e documenti
Plenitude Fibra si basa sulla tecnologia FTTH GPON (Fiber To The Home) che utilizza cavi in Fibra Ottica per collegare direttamente la centrale telefonica alla tua abitazione. Questo sistema offre:
Verificare la copertura di Plenitude Fibra è facile e veloce. Segui questi semplici passaggi:
Nel caso in cui la Fibra Plenitude non sia ancora disponibile, prova di nuovo in futuro: la tua zona potrebbe essere coperta a breve.
Sì, puoi acquistare Plenitude Fibra anche come servizio singolo, senza necessità di acquistare altri servizi. Tuttavia, se decidi di acquistare Plenitude Fibra e sei cliente dei servizi Luce o Gas, potrai godere di uno sconto sul prezzo mensile del servizio Fibra, finché resti anche cliente Luce o Gas.
No. Se si intende sottoscrivere contestualmente un contratto Plenitude Fibra e un contratto Plenitude Luce e/o Gas da canale online, la fornitura Luce e/o Gas e il servizio Fibra dovranno essere attivati presso il medesimo indirizzo fisico. È in ogni caso possibile attivare contestualmente la fornitura e il servizio fibra per indirizzi diversi tramite canale telefonico o in store. Se si preferisce sottoscrivere i due contratti online e si intende scegliere due diversi indirizzi per Luce e/o Gas e Fibra, sarà necessario procedere separatamente: vai sulla pagina dell’offerta Energia selezionata, sottoscrivi una fornitura Luce e/o Gas e una volta attivata la fornitura con Plenitude, sottoscrivi Plenitude Fibra come utente già cliente Plenitude.
Puoi prendere un appuntamento con il tecnico nel giorno e orario che preferisci (secondo le disponibilità); inoltre puoi modificare l'appuntamento con il tecnico fino a 24 ore prima dalla data prestabilita.
Ti ricordiamo che il tecnico può arrivare in qualsiasi momento all'interno della fascia oraria da te scelta.
Se non confermerai la data per la presa appuntamento, verrai ricontattato nei giorni successivi.
Se il tecnico non può svolgere l’intervento per tua indisponibilità, sarai ricontattato per concordare un nuovo appuntamento.
L'attivazione della tua linea richiede l'intervento di un tecnico. Se non puoi essere presente durante l'appuntamento hai la possibilità di delegare un'altra persona maggiorenne. Ti ricordiamo che, in caso di presenza di un minore non accompagnato, l'installazione non potrà essere effettuata.
Il tecnico può arrivare in qualsiasi momento all'interno della fascia oraria che hai scelto, e l'intervento può durare fino a un massimo di 3 ore.
Se, a causa di un imprevisto o di forza maggiore, l'intervento del tecnico non può essere completato, potrai concordare con il tecnico un momento più adatto per terminare l'installazione. In alternativa, sarai ricontattato telefonicamente per fissare un nuovo appuntamento per completare l'intervento.
Il modem sarà consegnato e installato dal tecnico durante l'appuntamento. Se in fase di sottoscrizione del contratto con Plenitude hai indicato di voler utilizzare un modem di tua proprietà (purché abbia le caratteristiche tecniche adeguate al funzionamento del servizio), quest’ultimo non sarà installato dal tecnico e il collegamento del tuo modem dovrà avvenire a tua cura e spese.
Se in fase di sottoscrizione del contratto con Plenitude hai indicato di voler utilizzare un modem di tua proprietà, potrai farlo senza problemi, consultando la pagina di assistenza tecnica, anche per verificare che le caratteristiche tecniche del tuo modem siano adeguate al funzionamento del servizio (vai in Assistenza > Gestisci Plenitude Fibra > Assistenza tecnica Fibra).
Ti informiamo che, utilizzando un modem non fornito da Plenitude, non sarà possibile usufruire dei servizi di assistenza tecnica dedicati.
Per controllare la velocità e la qualità della tua connessione, puoi utilizzare servizi esterni online che forniscono dati in tempo reale per misurarne le prestazioni. I principali parametri da considerare sono: Download: la velocità con cui ricevi i dati dalla rete. Upload: la velocità con cui invii i dati sulla rete. Ping: misura la latenza, ossia il tempo necessario affinché un pacchetto di dati raggiunga la sua destinazione. La velocità effettiva può differire da quella indicata nell’offerta per diversi motivi non imputabili a Plenitude, tra cui:
In particolare, al fine di verificare il rispetto degli standard minimi di qualità relativi alle prestazioni del servizio, è possibile effettuare una verifica con il software Ne.me.sys., disponibile sul sito www.misurainternet.it.
La nostra offerta prevede, al momento, solo la connessione Internet in fibra ottica. Di conseguenza, in caso di migrazione della tua vecchia linea a Plenitude Fibra, il tuo numero telefonico fisso andrà perso. Se non fosse tecnicamente possibile procedere alla migrazione, Plenitude procederà all’attivazione di una nuova linea. In tal caso, qualora tu voglia recedere dal contratto con l’attuale operatore, dovrai comunicarlo a quest'ultimo autonomamente (secondo le modalità da esso previste), per ottenere la cessazione oltre che della linea per la connessione internet anche dell'eventuale servizio voce fornito dall’attuale operatore, con conseguente perdita del relativo numero telefonico fisso.
Ricordati che in caso di perdita del numero fisso – automaticamente in conseguenza della migrazione oppure a seguito di tuo recesso dall’attuale fornitore in caso di nuova attivazione – non sarà più possibile utilizzare anche eventuali servizi accessori ad esso collegati (ad esempio, sistema di allarme, dispositivi per chiamate rapide di soccorso etc).
Inserisci il tuo indirizzo e selezionalo dalla lista sottostante.
* Campi a compilazione obbligatoria
Fino a 2.5Gb/s in Download. Fino a 1Gb/s in Upload.
Proseguendo con l’attivazione online potrai sottoscrivere un contratto Plenitude Fibra e un contratto Plenitude Luce e/o Gas con forniture presso il medesimo indirizzo.
Lascia i tuoi dati per essere ricontattato senza impegno
*Campi a compilazione obbligatoria
Per proseguire, inserisci qui sotto il codice di verifica temporaneo che hai ricevuto via SMS al [telefono].
Se il numero di telefono non è corretto, puoi modificarlo qui
Riprova o richiedi un nuovo codice di verifica.
Se non lo hai ricevuto, puoi richiere un nuovo codice tra 29 secondi
Non l' hai ricevuto? Richiedi un nuovo codice
Inserisci nuovamente il tuo numero di telefono per ricevere il codice di verifica via SMS e completare la richiesta.
È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio del codice di verifica.
Riprova tra 24 ore.