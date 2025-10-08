No. Se si intende sottoscrivere contestualmente un contratto Plenitude Fibra e un contratto Plenitude Luce e/o Gas da canale online, la fornitura Luce e/o Gas e il servizio Fibra dovranno essere attivati presso il medesimo indirizzo fisico. È in ogni caso possibile attivare contestualmente la fornitura e il servizio fibra per indirizzi diversi tramite canale telefonico o in store. Se si preferisce sottoscrivere i due contratti online e si intende scegliere due diversi indirizzi per Luce e/o Gas e Fibra, sarà necessario procedere separatamente: vai sulla pagina dell’offerta Energia selezionata, sottoscrivi una fornitura Luce e/o Gas e una volta attivata la fornitura con Plenitude, sottoscrivi Plenitude Fibra come utente già cliente Plenitude.