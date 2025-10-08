Menu a tendina MENU

OFFERTA FIBRA CASA

Con Plenitude, Energia e Fibra arrivano a casa tua.

Scegli la nostra Fibra¹ a partire da 22,90€ al mese² per navigare in modo stabile e veloce, fino a 2.5Gb al secondo in download e 1Gb al secondo in upload.

¹Attivazione del servizio subordinata alla disponibilità della tecnologia FTTHpresso la tua abitazione. L’Offerta non include il servizio voce con perdita dell’eventuale numero di telefono fisso in caso di passaggio da altro operatore (tramite migrazione o recesso).
²22,90€/mese per 36 mesi se hai un contratto residenziale Plenitude luce e/o gas attivo. 25,90€/mese per gli altri clienti. Costo di attivazione una tantum 39,00€. In caso di sottoscrizione online il pagamento deve essere effettuato tramite addebito su conto corrente.

Scegli la tua soluzione

Naviga con Plenitude Fibra: una connessione veloce e stabile a casa tua. E se sei già cliente Energia, o se vuoi diventarlo, ti aspetta un’offerta esclusiva.

  • Energia + Fibra

    Passa a Plenitude per avere un’unica soluzione Energia + Fibra per la tua casa.

    L’offerta non include il servizio voce: in caso di migrazione della linea esistente, il numero telefonico fisso non potrà essere mantenuto3.

    • Fibra ultraveloce . Velocità fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in up​load

    • Modem di ultima generazione incluso

    • Nessun vincolo contrattuale, recedi senza penali⁴

    • Contributo di attivazione di 39,00€

    • Abbina alla Fibra l’offerta energia che preferisci per la tua casa⁵

    22,90€/mese

    invece di 25,90€ /mese

    Prezzo scontato⁶ per l’offerta Plenitude Fibra della durata di 36 mesi a partire dall’acquisto.

    Verifica copertura e attiva
  • Fibra

    Per te cliente Plenitude, aggiungi Fibra all’offerta Energia già attiva a casa tua.

    L’offerta non include il servizio voce: in caso di migrazione della linea esistente, il numero telefonico fisso non potrà essere mantenuto3.

    • Fibra ultraveloce . Velocità fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in up​load

    • Modem di ultima generazione incluso

    • Nessun vincolo contrattuale, recedi senza penali⁴

    • Contributo di attivazione di 39,00€

    22,90€/mese

    invece di 25,90€ /mese

    Prezzo scontato⁶ per l’offerta Plenitude Fibra della durata di 36 mesi a partire dall’acquisto.

    Verifica copertura e attiva
  • Fibra

    Scegli Plenitude e sottoscrivi l’offerta Fibra.

    L’offerta non include il servizio voce: in caso di migrazione della linea esistente, il numero telefonico fisso non potrà essere mantenuto3.

    • Fibra ultraveloce . Velocità fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in up​load

    • Modem di ultima generazione incluso

    • Nessun vincolo contrattuale, recedi senza penali⁴

    • Contributo di attivazione di 39,00€

    25,90€/mese

    Prezzo⁶ per i nuovi clienti che scelgono di attivare solo l'offerta Plenitude Fibra.

    Verifica copertura e attiva

3L’offerta non include il servizio voce. Qualora la migrazione della linea sia tecnicamente possibile, il contratto con il precedente operatore cesserà automaticamente, con conseguente perdita dell'eventuale numero telefonico fisso. Qualora la migrazione della linea non risulti tecnicamente possibile, Plenitude effettuerà l’attivazione di una nuova linea Internet, e il cliente, qualora voglia recedere dal contratto con il precedente operatore, dovrà comunicarlo a quest'ultimo autonomamente, con conseguente perdita dell'eventuale numero telefonico fisso. Per maggiori informazioni vai a “Info e dettagli".
4In caso di recesso dall'offerta non sono previste penali e, solo in caso di recesso nei primi 24 mesi, sarà applicato un costo di disattivazione pari al prezzo mensile dell'offerta se sei solo cliente Fibra, altrimenti, se sei già cliente luce e/o gas o lo diventi, il costo è pari a €16,90 IVA inclusa. Per ulteriori informazioni, vai a “Info e dettagli".
5Il costo di Plenitude Fibra verrà fatturato mensilmente, indipendentemente dalla frequenza di fatturazione dell'eventuale contratto Luce e/o Gas stipulato.
6Ad eccezione delle offerte Placet. Sottoscrivendo una fornitura Plenitude Luce e/o Gas e un contratto Plenitude Fibra da canale online, le forniture dovranno essere attivate presso il medesimo indirizzo fisico. Se vuoi indicare indirizzi diversi, vai a “Info e dettagli".

Perché scegliere Plenitude Fibra

  • Internet ultraveloce​

    Una Fibra ultraveloce , con cui navigare fino a 2.5Gb/s in download e 1Gb/s in upload.

  • Connessione stabile​

    Con la tecnologia FTTH (Fiber to the Home), hai una connessione affidabile ed efficiente.

Attiva la Fibra in pochi e semplici passi

Attivare la Fibra Ottica di Plenitude è più facile e rapido di quanto tu possa pensare: segui questi 4 passaggi e inizia subito a navigare alla massima velocità.

  • 1

    Verifica il tuo indirizzo

    Inserisci il tuo indirizzo e scopri subito se la tua casa è coperta dalla Fibra Ottica FTTH.
  • 2

    Sottoscrivi l’offerta

    Attiva Plenitude Fibra e approfitta subito dell’offerta di lancio.
  • 3

    Installa la Fibra

    Fissa un appuntamento col tecnico per installare la Fibra e configurare il modem.
  • 4

    Naviga senza limiti

    Una volta attivata, potrai finalmente sfruttare le incredibili prestazioni della connessione FTTH.

Tutti i vantaggi di essere cliente Plenitude

  • Una connessione per tutta la famiglia

    Con Plenitude Fibra puoi lavorare e giocare senza limiti, convertendo la tua casa in una smart home, grazie ad una connessione potente e ultraveloce.

  • Gestisci tutto da un'unica app

    Con l'offerta che comprende sia Energia che Fibra, puoi trovare la convenienza Plenitude e la comodità di gestire tutto dalla tua app, rimanendo sempre aggiornato su tariffe, bollette e promozioni.

  • Siamo al tuo fianco per una casa più efficiente

    Ti supportiamo per rendere la tua casa più efficiente e i tuoi viaggi più sostenibili, attraverso un uso più consapevole dell’energia. Ti offriamo soluzioni integrate per ottimizzare i consumi, viaggiare in elettrico e utilizzare energia da fonti rinnovabili certificate.

Info e Dettagli

Contratti e documenti

Plenitude Fibra si basa sulla tecnologia FTTH GPON (Fiber To The Home) che utilizza cavi in Fibra Ottica per collegare direttamente la centrale telefonica alla tua abitazione. Questo sistema offre:

  • Prestazioni: velocità elevate sia in download che in upload.
  • Stabilità della connessione: riduzione delle interferenze e delle perdite di segnale.
  • Efficienza energetica: minor consumo rispetto alle tecnologie tradizionali.

Verificare la copertura di Plenitude Fibra è facile e veloce. Segui questi semplici passaggi:

  1. Vai alla sezione Verifica copertura.
  2. Inserisci il tuo indirizzo nell’apposito campo di ricerca.
  3. Scopri se la tua abitazione è coperta dal servizio.

Nel caso in cui la Fibra Plenitude non sia ancora disponibile, prova di nuovo in futuro: la tua zona potrebbe essere coperta a breve.

Sì, puoi acquistare Plenitude Fibra anche come servizio singolo, senza necessità di acquistare altri servizi. Tuttavia, se decidi di acquistare Plenitude Fibra e sei cliente dei servizi Luce o Gas, potrai godere di uno sconto sul prezzo mensile del servizio Fibra, finché resti anche cliente Luce o Gas.

No. Se si intende sottoscrivere contestualmente un contratto Plenitude Fibra e un contratto Plenitude Luce e/o Gas da canale online, la fornitura Luce e/o Gas e il servizio Fibra dovranno essere attivati presso il medesimo indirizzo fisico. È in ogni caso possibile attivare contestualmente la fornitura e il servizio fibra per indirizzi diversi tramite canale telefonico o in store. Se si preferisce sottoscrivere i due contratti online e si intende scegliere due diversi indirizzi per Luce e/o Gas e Fibra, sarà necessario procedere separatamente: vai sulla pagina dell’offerta Energia selezionata, sottoscrivi una fornitura Luce e/o Gas e una volta attivata la fornitura con Plenitude, sottoscrivi Plenitude Fibra come utente già cliente Plenitude.

Puoi prendere un appuntamento con il tecnico nel giorno e orario che preferisci (secondo le disponibilità); inoltre puoi modificare l'appuntamento con il tecnico fino a 24 ore prima dalla data prestabilita.

Ti ricordiamo che il tecnico può arrivare in qualsiasi momento all'interno della fascia oraria da te scelta.

Se non confermerai la data per la presa appuntamento, verrai ricontattato nei giorni successivi.

Se il tecnico non può svolgere l’intervento per tua indisponibilità, sarai ricontattato per concordare un nuovo appuntamento.

L'attivazione della tua linea richiede l'intervento di un tecnico. Se non puoi essere presente durante l'appuntamento hai la possibilità di delegare un'altra persona maggiorenne. Ti ricordiamo che, in caso di presenza di un minore non accompagnato, l'installazione non potrà essere effettuata.

Il tecnico può arrivare in qualsiasi momento all'interno della fascia oraria che hai scelto, e l'intervento può durare fino a un massimo di 3 ore.

Se, a causa di un imprevisto o di forza maggiore, l'intervento del tecnico non può essere completato, potrai concordare con il tecnico un momento più adatto per terminare l'installazione. In alternativa, sarai ricontattato telefonicamente per fissare un nuovo appuntamento per completare l'intervento.

Il modem sarà consegnato e installato dal tecnico durante l'appuntamento. Se in fase di sottoscrizione del contratto con Plenitude hai indicato di voler utilizzare un modem di tua proprietà (purché abbia le caratteristiche tecniche adeguate al funzionamento del servizio), quest’ultimo non sarà installato dal tecnico e il collegamento del tuo modem dovrà avvenire a tua cura e spese.

Se in fase di sottoscrizione del contratto con Plenitude hai indicato di voler utilizzare un modem di tua proprietà, potrai farlo senza problemi, consultando la pagina di assistenza tecnica, anche per verificare che le caratteristiche tecniche del tuo modem siano adeguate al funzionamento del servizio (vai in Assistenza > Gestisci Plenitude Fibra > Assistenza tecnica Fibra).

Ti informiamo che, utilizzando un modem non fornito da Plenitude, non sarà possibile usufruire dei servizi di assistenza tecnica dedicati.

Per controllare la velocità e la qualità della tua connessione, puoi utilizzare servizi esterni online che forniscono dati in tempo reale per misurarne le prestazioni. I principali parametri da considerare sono: Download: la velocità con cui ricevi i dati dalla rete. Upload: la velocità con cui invii i dati sulla rete. Ping: misura la latenza, ossia il tempo necessario affinché un pacchetto di dati raggiunga la sua destinazione. La velocità effettiva può differire da quella indicata nell’offerta per diversi motivi non imputabili a Plenitude, tra cui:

  • Traffico elevato verso un sito o servizio specifico; 
  • Utilizzo simultaneo della rete da parte di più dispositivi; 
  • Prestazioni ridotte o mancati aggiornamenti del PC o dello smartphone;
  • Interferenze sul segnale Wi-Fi o distanza eccessiva dal router.

In particolare, al fine di verificare il rispetto degli standard minimi di qualità relativi alle prestazioni del servizio, è possibile effettuare una verifica con il software Ne.me.sys., disponibile sul sito www.misurainternet.it.

  1. Cos’è il codice di migrazione e dove posso trovarlo?
    Il codice di migrazione è un codice identificativo univoco associato alla linea e alla connessione Internet che consente di richiedere la migrazione della linea da altro operatore (qualora ciò sia tecnicamente fattibile). È composto da 15 a 19 caratteri e deve essere comunicato dal cliente nella richiesta di passaggio da altro operatore. Di norma il codice di migrazione è presente:
    • sull’ultima fattura dell’attuale operatore
    • accedendo all’Area Personale dell’attuale operatore
    • contattando il servizio clienti dell’attuale operatore

  2. Come avviene il passaggio ad altro operatore
    Dopo che hai fornito il codice di migrazione, Plenitude sarà in grado di verificare (e ti comunicherà) la possibilità o meno, da un punto di vista tecnico (anche in ragione della rete su cui è attestata la linea oggetto della richiesta di migrazione), di effettuare la migrazione della tua attuale linea. A tale riguardo:
    1. nel caso in cui Plenitude abbia confermato la possibilità tecnica di effettuare la migrazione, Plenitude avvierà le operazioni di migrazione della linea dall'attuale operatore, garantendo la continuità del servizio Internet, senza che tu debba richiedere la cessazione della linea o il recesso dal contratto con l’attuale operatore. In tal caso, Plenitude comunicherà all’attuale operatore, in nome e per conto del cliente, l’intenzione di recedere dal rapporto contrattuale con l’attuale operatore relativo alla linea migrata, con conseguente cessazione anche dell'eventuale servizio voce fornito dall’attuale operatore e perdita del relativo numero telefonico fisso;
    2. nel caso in cui Plenitude abbia indicato che la migrazione non sia tecnicamente possibile, Plenitude effettuerà l'attivazione di una nuova linea per la fornitura del servizio Internet (senza servizio voce) e, qualora tu voglia recedere dal contratto con l’attuale operatore, dovrai comunicarlo a quest'ultimo autonomamente (secondo le modalità da esso previste), per ottenere la cessazione oltre che della linea per la connessione internet anche dell'eventuale servizio voce fornito dall’attuale operatore, con conseguente perdita del relativo numero telefonico fisso.
       
  3. Se passo a Plenitude, devo pagare penali o altri costi al mio attuale operatore?
    Potrebbero essere previsti costi in caso di recesso dal contratto con il tuo attuale operatore. Per verificare l’applicabilità e l’importo di tali costi, ti consigliamo di controllare le condizioni riportate nella documentazione contrattuale del tuo attuale operatore (in particolare eventuali clausole relative a penali o costi di recesso) e di contattare direttamente il tuo attuale operatore.

La nostra offerta prevede, al momento, solo la connessione Internet in fibra ottica. Di conseguenza, in caso di migrazione della tua vecchia linea a Plenitude Fibra, il tuo numero telefonico fisso andrà perso. Se non fosse tecnicamente possibile procedere alla migrazione, Plenitude procederà all’attivazione di una nuova linea. In tal caso, qualora tu voglia recedere dal contratto con l’attuale operatore, dovrai comunicarlo a quest'ultimo autonomamente (secondo le modalità da esso previste), per ottenere la cessazione oltre che della linea per la connessione internet anche dell'eventuale servizio voce fornito dall’attuale operatore, con conseguente perdita del relativo numero telefonico fisso.

Ricordati che in caso di perdita del numero fisso – automaticamente in conseguenza della migrazione oppure a seguito di tuo recesso dall’attuale fornitore in caso di nuova attivazione – non sarà più possibile utilizzare anche eventuali servizi accessori ad esso collegati (ad esempio, sistema di allarme, dispositivi per chiamate rapide di soccorso etc).

Verifica copertura

Inserisci il tuo indirizzo e selezionalo dalla lista sottostante.

Se la tua abitazione non ha numero civico, inserisci l'indirizzo seguito da snc

Inserisci un indirizzo

Compilando questo modulo dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy.

Ci dispiace, il tuo indirizzo non è ancora coperto.

Stiamo lavorando per espandere la nostra Fibra, torna presto e verifica nuovamente la tua copertura.
Nel frattempo, scopri tutte le offerte Energia di Plenitude.

Ottimo! Il tuo indirizzo è coperto dalla Fibra [fiber_type]!

Fino a 2.5Gb/s in Download. Fino a 1Gb/s in Upload.

Proseguendo con l'attivazione online potrai sottoscrivere un contratto Plenitude Fibra e un contratto Plenitude Luce e/o Gas con forniture presso il medesimo indirizzo.

Ti chiamiamo noi

Lascia i tuoi dati per essere ricontattato senza impegno

Compilando questo modulo dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy.

Conferma il tuo numero di telefono

Per proseguire, inserisci qui sotto il codice di verifica temporaneo che hai ricevuto via SMS al [telefono].

Se il numero di telefono non è corretto, puoi modificarlo qui

Il codice che hai inserito non è valido

Riprova o richiedi un nuovo codice di verifica.

Se non lo hai ricevuto, puoi richiere un nuovo codice tra 29 secondi

Non l' hai ricevuto? Richiedi un nuovo codice

Modifica il tuo numero di telefono

Inserisci nuovamente il tuo numero di telefono per ricevere il codice di verifica via SMS e completare la richiesta.

Ci dispiace, la tua richiesta non è andata a buon fine

È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio del codice di verifica.

Riprova tra 24 ore.

Richiesta di ricontatto già inviata.

Abbiamo già ricevuto i tuoi dati e li abbiamo inviati all'operatore. Attendi di essere contattato.

Si è verificato un errore imprevisto.

Riprovare più tardi

Richiesta inviata, a presto!

Attendi qualche secondo, stiamo inviando la tua richiesta…