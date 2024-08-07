Il 31 dicembre 2023 si è concluso il mercato tutelato del gas, dal 1° luglio 2024 si è concluso anche quello della luce: scopri di più sulle differenze tra i due mercati e le loro offerte.
Il mercato dell’energia, in Italia, nasce come monopolio da parte dell’Ente Nazionale per l’energia elettrica, ma già negli anni ’90, con il Decreto Legge n. 79 del 16 marzo 1999, noto come «Decreto Bersani», è in atto una liberalizzazione del mercato in adeguamento alle direttive europee che prevedono la creazione di un mercato energetico comunitario con le stesse regole di libertà di accesso in tutti i paesi dell’Unione. Se nella prima fase l’adeguamento ha riguardato soprattutto i grossi consumatori, dal 1° luglio 2007 con l’attuazione della Direttiva UE 54, tutti i consumatori possono sottoscrivere contratti con fornitori del mercato libero.
A seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia avviata nel 2007, in Italia sono stati introdotti due diversi tipologie di fornitura per luce e gas.
Il primo è stato il mercato di maggior tutela, un sistema in cui il prezzo dell’energia e le principali condizioni contrattuali venivano stabilite dall’autorità pubblica, cioè ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). In questa tipologia:
Il secondo tipo è il mercato libero, nel quale:
Cosa è cambiato da luglio 2024
Dal 1° luglio 2024 si è completato il passaggio al mercato libero per l’energia elettrica dei clienti domestici non vulnerabili. Questo significa che:
Se non rientri tra i clienti vulnerabili e la tua fornitura luce era ancora nel mercato di maggior tutela, è diventato necessario scegliere un’offerta nel mercato libero.
Cosa succede se non si sceglie un’offerta
Se un cliente non vulnerabile non ha effettuato una scelta entro la scadenza prevista, la fornitura non viene interrotta. Tuttavia, il contratto viene automaticamente trasferito a un regime transitorio chiamato Servizio di salvaguardia (per l’energia elettrica), già applicato in passato anche al gas per chi non aveva effettuato il passaggio.
Il Servizio di salvaguardia è pensato per garantire continuità della fornitura ai cosiddetti “clienti disattenti”, cioè coloro che non hanno scelto un’offerta del mercato libero entro i termini stabiliti. Le condizioni economiche di questo servizio possono risultare meno vantaggiose rispetto alle offerte disponibili sul mercato libero, motivo per cui è consigliabile informarsi e scegliere attivamente il proprio fornitore.
Perché è importante informarsi
Con la fine della maggior tutela per luce e gas, il consumatore è diventato più protagonista: non subisce più un prezzo deciso centralmente, ma deve valutare diverse proposte commerciali.
Informarsi significa:
Una scelta consapevole permette di gestire meglio la spesa energetica ed evitare condizioni meno favorevoli assegnate automaticamente.
La liberalizzazione del mercato dell’energia ha introdotto un’ampia gamma di offerte e servizi differenziati e competitivi tra loro, che ti permettono di risparmiare e usufruire di molti vantaggi, servizi aggiuntivi, sconti e promozioni. Plenitude opera nel mercato libero con nuove offerte commerciali sia per il gas, sia per l'energia elettrica, pensate per mettere a disposizione del cliente servizi a valore aggiunto e una pluralità di canali di contatto.
Ricorda
Il passaggio al mercato libero è gratuito. Per passare dal mercato di maggior tutela al mercato libero, o per passare da un fornitore a un altro, non dovrai sostenere nessun costo aggiuntivo.