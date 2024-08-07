Maggior Tutela e Libero Mercato

A seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia avviata nel 2007, in Italia sono stati introdotti due diversi tipologie di fornitura per luce e gas.

Il primo è stato il mercato di maggior tutela, un sistema in cui il prezzo dell’energia e le principali condizioni contrattuali venivano stabilite dall’autorità pubblica, cioè ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). In questa tipologia:

il prezzo veniva aggiornato periodicamente (per la luce ogni trimestre);

le condizioni erano uguali per tutti i clienti;

il consumatore non doveva scegliere tra offerte diverse.

Il secondo tipo è il mercato libero, nel quale:

i prezzi non sono fissati dall’Autorità;

ogni fornitore propone offerte proprie (a prezzo fisso, variabile, con servizi aggiuntivi, ecc.);

il cliente può confrontare le proposte e scegliere quella che ritiene più conveniente o adatta alle proprie esigenze.

Cosa è cambiato da luglio 2024

Dal 1° luglio 2024 si è completato il passaggio al mercato libero per l’energia elettrica dei clienti domestici non vulnerabili. Questo significa che:

non esistono più tariffe luce stabilite da ARERA per la maggior parte delle famiglie;

resta un regime regolato solo per i clienti definiti “vulnerabili” (ad esempio over 75, persone in disagio economico o con gravi condizioni di salute).

Se non rientri tra i clienti vulnerabili e la tua fornitura luce era ancora nel mercato di maggior tutela, è diventato necessario scegliere un’offerta nel mercato libero.

Cosa succede se non si sceglie un’offerta

Se un cliente non vulnerabile non ha effettuato una scelta entro la scadenza prevista, la fornitura non viene interrotta. Tuttavia, il contratto viene automaticamente trasferito a un regime transitorio chiamato Servizio di salvaguardia (per l’energia elettrica), già applicato in passato anche al gas per chi non aveva effettuato il passaggio.

Il Servizio di salvaguardia è pensato per garantire continuità della fornitura ai cosiddetti “clienti disattenti”, cioè coloro che non hanno scelto un’offerta del mercato libero entro i termini stabiliti. Le condizioni economiche di questo servizio possono risultare meno vantaggiose rispetto alle offerte disponibili sul mercato libero, motivo per cui è consigliabile informarsi e scegliere attivamente il proprio fornitore.

Perché è importante informarsi

Con la fine della maggior tutela per luce e gas, il consumatore è diventato più protagonista: non subisce più un prezzo deciso centralmente, ma deve valutare diverse proposte commerciali.

Informarsi significa:

confrontare prezzo fisso e prezzo variabile;

verificare eventuali costi fissi;

leggere con attenzione le condizioni contrattuali;

scegliere l’offerta più coerente con i propri consumi.

Una scelta consapevole permette di gestire meglio la spesa energetica ed evitare condizioni meno favorevoli assegnate automaticamente.