Con l’acquisto, in un'unica soluzione o a rate in caso di finanziamento, di una caldaia a scelta tra i modelli disponibili hai l’installazione standard inclusa. In più, in caso di acquisto di una caldaia a condensazione classe A con circolatore modulante, hai un termostato incluso che varia in base alla gamma: Riello Hi Comfort per la gamma EGEL32x, tado° per la gamma EGEL52x.

Hi Comfort

È un cronotermostato smart realizzato da Riello. È possibile collegarne fino a 8, posizionati nei diversi ambienti, per ottimizzare i consumi del sistema di riscaldamento. Con Hi Comfort, programmare il comfort domestico è estremamente facile: attraverso l’app Hi Comfort, tutte le operazioni che in un tradizionale termostato possono risultare complicate, come la programmazione oraria/giornaliera/settimanale o il passaggio estate/inverno, sono ora alla portata di tutti. Puoi verificare e modificare la modalità di programmazione del tuo sistema di riscaldamento e lo stato della tua caldaia, ovunque tu sia.



TADO°

Con il Termostato Intelligente tado° puoi gestire il tuo impianto di riscaldamento ovunque ti trovi tramite app, ma anche tramite Alexa, Siri e Google. Puoi risparmiare e assicurarti sempre un clima domestico perfetto, perché tado° ti ricorda di spegnere il riscaldamento se non c’è nessuno in casa e di attivarlo prima del tuo rientro. Per tenere tutto sotto controllo puoi anche aggiungere le Teste Termostatiche Intelligenti in ciascuna camera.