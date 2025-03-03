Ciao, sono l'AI di Plenitude
Scegli una nuova caldaia e passa a Plenitude luce e/o gas e ottieni:
Anche se sei già cliente iscritto a Plenitude Insieme o acquisti solo la caldaia, abbiamo la soluzione per te.
*Vendita abbinata valida dal 04/10/25 al 25/03/26, non cumulabile con altre promo. Per chi acquista una caldaia e contestualmente passa a Plenitude attivando presso i punti vendita un'offerta luce e/o gas: fino a 200€ di sconto su caldaia (lo sconto varia in base al modello) + sconto in bolletta dilazionato in 12 mesi (6,25€/mese a fornitura). Entrambi i prodotti possono essere acquistati separatamente a prezzo pieno.
Acquista una nuova caldaia e contestualmente passa a Plenitude luce e/o gas per avere un doppio vantaggio:
Fino a 150€ di sconto in bolletta (6,25€/mese per fornitura) per 12 mesi¹.
Fino a 200€ di sconto sulla caldaia¹.
Puoi approfittare anche del finanziamento a Tasso Zero³ sulle offerte per Ogni Ambiente e Grandi Spazi.
Se sei già iscritto a Plenitude Insieme e acquisti una nuova caldaia puoi approfittare di questo vantaggio:
Fino a 300€ di sconto sulla caldaia².
Puoi approfittare anche del finanziamento a Tasso Zero³ sulle offerte per Ogni Ambiente e Grandi Spazi.
Scegli una caldaia Plenitude anche se non sei nostro cliente o non hai bisogno di attivare una nuova fornitura:
Puoi approfittare del finanziamento a Tasso Zero³ sulle offerte per Ogni Ambiente e Grandi Spazi.
¹ Vendita abbinata Caldaia + Luce e/o Gas valida dal 04/10/25 al 25/03/26, non cumulabile con altre iniziative. Per chi acquista una caldaia e contestualmente passa a Plenitude attivando presso i punti vendita un'offerta luce e/o gas del mercato libero: fino a 200€ di sconto su caldaia (lo sconto varia in base al modello) + sconto in bolletta dilazionato in 12 mesi (6,25€/mese a fornitura). Entrambi i prodotti possono essere acquistati separatamente a prezzo pieno.
² Sconto per già clienti che sono iscritti o si iscrivono al programma Plenitude Insieme: 100€ su Piccoli spazi, 150€ su Ogni ambiente e 300€ su Grandi spazi.
Abbiamo scelto Riello per garantirti alta efficienza e massimo comfort.
Silenziosa e compatta
Display touchscreen moderno e intuitivo
1.899€ IVA inclusa
60,30€/mese in 36 mesi
TAEG 8,58% TAN fisso 7,99%
Prezzo del bene Caldaia EGEL10x 1.899€
Importo tot. dovuto: 2.179,67€⁴
Display da 2,8’’ touchscreen
Alte prestazioni nella produzione di acqua calda sanitaria
Termostato Hi Comfort
2.399€ IVA inclusa
99,96€/mese in 24 mesi
TAEG 0% TAN fisso 0%
Prezzo del bene Caldaia EGEL32x 2.399€
Importo tot. dovuto: 2.399€³
Riscaldamento per abitazioni più grandi, anche su più piani
Alta efficienza e monitoraggio delle emissioni
Termostato smart Tado°
2.599€ IVA inclusa
108,30€/mese in 24 mesi
TAEG 0% TAN fisso 0%
Prezzo del bene Caldaia EGEL52x 2.599€
Importo tot. dovuto: 2.599€³
Se passi a Plenitude luce e/o gas, se sei già iscritto a Plenitude Insieme o se acquisti solo la caldaia, abbiamo la soluzione che fa per te.
Abbiamo scelto Riello per garantirti alta efficienza e massimo comfort.
Cambiare conviene: se passi a una caldaia a condensazione riduci i consumi fino al 30%⁵ così riscaldi casa in modo consapevole.⁵Scopri di più
Non ti devi più preoccupare dell'installazione⁶, del collaudo e dello smaltimento, pensano a tutto i nostri tecnici.⁶Scopri di più
Utilizzi la caldaia fino a quando non si guasta senza preoccuparti dello stop alla produzione del 2040: la direttiva “Case Green” non riguarda le caldaie già installate.Scopri di più
A partire da 1.899€ IVA inclusa*
pagamento in unica soluzione
Sopralluogo
gratuito
Supporto
per agevolazioni sull'acquisto
Installazione
standard e prima accensione
Due anni
di garanzia convenzionale
Estensione della garanzia
Fino a 10 anni di assistenza per stare tranquilli qualunque cosa accada.
Manutenzione
La soluzione per avere un impianto efficiente e in regola senza dover pensare a niente.
Accessori
Valvole termostatiche, termovalvola bluetooth e kit salva caldaia⁷ per il massimo controllo.
*Prezzo del bene Caldaia EGEL10x 1.899€.
Scopri le nostre soluzioni a pompa di calore e rendi casa più efficiente usando l'energia anche per raffrescare casa.
Con un sistema ibrido gas-elettrico riscaldi casa e l’acqua sanitaria
Con un sistema all-in-one elettrico riscaldi o raffreschi casa e produci acqua calda sanitaria
Se sei già nostro cliente e sei iscritto al programma fedeltà Plenitude Insieme, con l'acquisto di questa offerta ricevi fino a 300€ di sconto sulla caldaia (100€ su Piccoli spazi, 150€ su Ogni ambiente e 300€ su Grandi spazi) e 100 punti in più⁸. Così potrai ottenere ancora più vantaggi, premi e un risparmio concreto sulle spese di ogni giorno.
Dopo aver compilato il form, i nostri consulenti ti chiameranno per illustrarti le fasi successive:
Scopri se è il momento di sostituire la vecchia caldaia con una ad alta efficienza.
Con l’acquisto, in un'unica soluzione o a rate in caso di finanziamento, di una caldaia a scelta tra i modelli disponibili hai l’installazione standard inclusa. In più, in caso di acquisto di una caldaia a condensazione classe A con circolatore modulante, hai un termostato incluso che varia in base alla gamma: Riello Hi Comfort per la gamma EGEL32x, tado° per la gamma EGEL52x.
Hi Comfort
È un cronotermostato smart realizzato da Riello. È possibile collegarne fino a 8, posizionati nei diversi ambienti, per ottimizzare i consumi del sistema di riscaldamento. Con Hi Comfort, programmare il comfort domestico è estremamente facile: attraverso l’app Hi Comfort, tutte le operazioni che in un tradizionale termostato possono risultare complicate, come la programmazione oraria/giornaliera/settimanale o il passaggio estate/inverno, sono ora alla portata di tutti. Puoi verificare e modificare la modalità di programmazione del tuo sistema di riscaldamento e lo stato della tua caldaia, ovunque tu sia.
TADO°
Con il Termostato Intelligente tado° puoi gestire il tuo impianto di riscaldamento ovunque ti trovi tramite app, ma anche tramite Alexa, Siri e Google. Puoi risparmiare e assicurarti sempre un clima domestico perfetto, perché tado° ti ricorda di spegnere il riscaldamento se non c’è nessuno in casa e di attivarlo prima del tuo rientro. Per tenere tutto sotto controllo puoi anche aggiungere le Teste Termostatiche Intelligenti in ciascuna camera.
Il 12 aprile 2024 l'UE ha approvato la Direttiva “Case Green” che prevede un graduale abbandono delle caldaie a metano e GPL entro il 2040, con la fine degli incentivi per la loro installazione già dal 2025. Il focus si sposta su soluzioni più efficienti, come le pompe di calore e i sistemi ibridi, che combinano caldaie e pompe di calore. Questi impianti, insieme al fotovoltaico, saranno incentivati per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. L’obiettivo è ridurre drasticamente le emissioni e favorire l’elettrificazione degli edifici entro il 2050.
Per saperne di più, leggi il nostro articolo con tutte le novità della direttiva europea.
Il sopralluogo è indispensabile per valutare la situazione del tuo attuale impianto (per esempio il tipo di caldaia e i livelli di consumo, la tipologia di canna fumaria e presa d’aria, il tipo di termosifone e le relative valvole installate), proporre la scelta più adatta per la sostituzione del vecchio impianto (tipologia di caldaia e modello) e fornire tutte le informazioni su tempi di installazione.
L’appuntamento con i tecnici selezionati da Eni Plenitude è completamente gratuito per tutti, anche per i non clienti, avviene prima del perfezionamento del contratto, e non implica obbligatoriamente l’acquisto di una nuova caldaia. Per spostare un appuntamento già fissato basta chiamare l’Eni Plenitude Store da cui sei stato contattato per fissare il sopralluogo (il costo della chiamata è in base al piano tariffario del tuo operatore telefonico).
Non preoccuparti, pensa a tutto Eni Plenitude! Subito dopo il perfezionamento del contratto verrai richiamato per fissare l’appuntamento, in base alle tue esigenze e disponibilità (entro massimo 20 giorni). Per spostare un appuntamento già fissato basta chiamare l'Eni Plenitude Store da cui sei stato contattato per fissare il sopralluogo (il costo della chiamata è in base al piano tariffario del tuo operatore telefonico).
Il servizio di installazione standard prevede:
Normalmente la rimozione della vecchia caldaia e l’installazione della nuova richiedono circa 2 ore, ma nel caso il servizio si presenti più complesso, sarà il tecnico da selezionato da Eni Plenitude a fornire una stima dei tempi necessari al completamento dell’installazione.
La rimozione e lo smaltimento della vecchia caldaia sono inclusi nel prezzo di tutte le caldaie e sono a carico dei tecnici selezionati da Eni Plenitude.
La garanzia legale di conformità del venditore della durata di 24 mesi è inclusa in tutti i pacchetti e prevede la sostituzione o la riparazione del prodotto o del servizio di installazione in caso di difetto di conformità, senza costi per il cliente. In caso di necessità potrai quindi contattare Eni Plenitude nel periodo di validità della stessa. Tutte le caldaie includono anche una garanzia convenzionale del produttore della durata di 24 mesi. Per mantenere efficace la garanzia convenzionale di 24 mesi, ricordati di effettuare un servizio di manutenzione ordinaria al secondo anno. Rimane comunque impregiudicata la garanzia legale di conformità. Se lo desideri, in fase di sottoscrizione del prodotto puoi scegliere l’estensione della garanzia convenzionale del produttore fino a 10 anni. In questo caso, gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere la garanzia attiva, dovranno essere eseguiti annualmente dal secondo anno fino al termine della garanzia, selezionando l’opzione del servizio di manutenzione programmata prevista dal contratto con Eni Plenitude oppure sottoscrivendo un piano di manutenzione programmata con un centro di assistenza Riello.
Nel caso di acquisto di una caldaia, se lo desideri, in fase di acquisto del prodotto, o successivamente, puoi attivare un contratto di Manutenzione NoProblem che prevede interventi con cadenza annuale e con relativo controllo dei fumi secondo le norme vigenti. Visita la sezione del sito per maggiori dettagli.
³ Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 21/12/2025 al 30/06/2026. Prezzo del bene Caldaia EGEL32x (Ogni ambiente) €2.399,00 TAN fisso 0,00% TAEG 0,00% in 24 rate da €99,96. Importo totale del credito €2.399,00, importo totale e dovuto dal Consumatore €2.399,00. Prezzo del bene Caldaia EGEL52x (Grandi spazi) €2.599,00 TAN fisso 0,00% TAEG 0,00% in 24 rate da €108,30. Importo totale del credito €2.599,00, importo totale e dovuto dal Consumatore €2.599,00.
Decorrenza media della prima rata a 30 giorni. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali fai riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili presso i Canali Distributivi del finanziamento. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. I Canali Distributivi operano in virtù di una convenzione sottoscritta con Findomestic Banca S.p.A. non in esclusiva. Informazioni su altre tipologie di finanziamento sono disponibili presso i Canali Distributivi.
⁴ Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 21/12/2025 al 30/06/2026. Prezzo del bene Caldaia EGEL10x (Piccoli spazi) €1.899,00 TAN fisso 7,99% TAEG 8,58% in 36 rate da €60,30. Importo totale del credito €1.899,00, importo totale e dovuto dal Consumatore €2.179,67.
⁵ Risparmio annuo in caso di sostituzione di caldaia non a condensazione con caldaia a condensazione in impianti termici a bassa temperatura. La differenza di rendimento tra una caldaia a condensazione e una caldaia tradizionale fa risparmiare fino al 30% di combustibile annuo.
⁶ Il controllo annuale dei fumi della caldaia non è incluso nel servizio di installazione standard previsto su tutte le caldaie.
⁷ Il kit salva caldaia, detto anche kit installazione della caldaia, contiene defangatore, dosatore di sali polifosfati e condizionante chimico.
⁸ Operazione a premio “Plenitude Insieme” valida fino al 31/12/2026. Regolamento su insieme.eniplenitude.com
