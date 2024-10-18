Consumare informati

I diritti fondamentali del consumatore
Il salto di qualità avviene negli anni Sessanta grazie al presidente John Kennedy e all’avvocato-attivista Ralph Nader, secondo cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e di fronte al mercato.
John F. Kennedy nel 1962 codificò i 5 diritti fondamentali del consumatore moderno: alla salute, alla sicurezza, alla difesa economica, alla difesa legale, alla rappresentanza. Nader nel 1965 denunciò nel saggio “Unsafe at any speed” la mancanza di sicurezza di molte automobili statunitensi: una battaglia che contribuì a varare, l’anno dopo, il National Traffic and Motor Veichel Safety Act.