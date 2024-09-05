Illuminazione a LED vs luci solari

Oggi gran parte del mercato è occupato dalle luci solari cioè collegate a un pannello solare con batteria che non necessita di essere connesso alla rete elettrica dell’abitazione. Il primo vantaggio è in questa indipendenza: soprattutto nei giardini ampi o su diversi livelli dove una rete elettrica esterna può essere molto costosa queste soluzioni garantiscono un risparmio ingente.

In seconda battuta, essendo in grado di autoalimentarsi, una volta installate non ci saranno altri costi da sostenere. La sfida con le altre forme di illuminazione sembrerebbe vinta con il classico “cappotto”. Però non è così, perché in questa soluzione non mancano le criticità: le prestazioni non sono sempre ottimali; la collocazione in zone particolarmente ombreggiate non garantisce una carica piena e quindi le luci potrebbero spegnersi nell’arco delle ore notturne; non sempre il pannello è facilmente collocabile.

Le luci a LED per esterno, nelle varie forme (dai fari ai lampioni fino alle lampade a sospensione) forniscono un'illuminazione molto più performante e costante tutto l’anno, con un consumo abbastanza modesto di energia elettrica. La soluzione migliore? Collocare lampade solari nei luoghi più inaccessibili e puntare sull’illuminazione a LED nella zona più utilizzata e negli ingressi.