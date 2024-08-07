Mercato libero e tutelato dell'energia elettrica: cosa è cambiato

Il mercato tutelato era un regime regolato in cui i prezzi e le condizioni contrattuali erano stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Questo sistema garantiva tariffe uniformi e aggiornate trimestralmente, offrendo stabilità e semplicità ai consumatori. La fine del mercato tutelato energia elettrica ha introdotto invece la concorrenza tra fornitori, permettendo ai clienti di scegliere tra offerte personalizzate con prezzi fissi o variabili, servizi aggiuntivi e condizioni commerciali più flessibili.

Nonostante il cambiamento, il passaggio è stato gestito senza interruzioni di fornitura e senza necessità di interventi tecnici sui contatori, rendendo la transizione amministrativa e indolore per la maggior parte dei consumatori.