Chi ne ha diritto?

Esportatori abituali

Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond). Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, infatti, è necessario che l'ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d'affari realizzato nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E' ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall'inizio dell'attività d'impresa.

Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all'art. 8 "Cessioni all'esportazione" - primo comma, lettere a) e b), all'art. 8-bis "Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione"; all'art. 9 "Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali", del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427): • Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari • Organizzazioni Internazionali, • Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.) • Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Come ottenerle?

Esportatori abituali

Gli obblighi in capo agli esportatori abituali possono essere così riassunti:

emissione in duplice copia della "dichiarazione d’intento", costituente la comunicazione di voler usufruire della non imponibilità dei propri acquisti, in conformità al modello allegato al D.M. 06/12/1986 (art.1 c.1 lett.(c e comma 2, del D.L. 29/12/1983 n.746);

numerazione (progressiva per anno solare) e registrazione della dichiarazione entro 15 giorni dalla sua emissione in apposito registro o nel registro IVA vendite/ corrispettivi, di cui agli artt.23 (registro fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R.633/1972;

consegna o spedizione di un esemplare della dichiarazione d’intento ai fornitori prima dell’effettuazione dell’operazione agevolata;

controllo che nella fattura d’acquisto siano indicati gli estremi della dichiarazione d’intento come causale della "non imponibilità";

compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA per la formazione del plafond e del suo utilizzo.

Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d'intento, su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale del 06/12/1986.

La dichiarazione d'intento deve:

essere consegnata o inviata prima dell'effettuazione del primo acquisto in sospensione d'imposta;

essere redatta in duplice esemplare;

essere numerata progressivamente per ogni anno solare;

riportare i dati anagrafici del dichiarante, l'articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell'Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio; - indicare se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell'anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l'anno) ovvero per operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate nell'anno 2005 fino a € 15.000);

essere annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell'apposito registro (registro delle dichiarazioni d'intento), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all'art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972, ovvero, in sostituzione del registro, in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi. L'emissione delle dichiarazioni d'intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione I.V.A.

Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari;

Organizzazioni Internazionali;

Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.);

Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Per le particolari categorie di clientela di cui sopra, le modalità sono quelle già evidenziate in tema di ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – Art. 17 del Testo Unico delle Accise – al paragrafo "come ottenerle".

Dove inoltrare la documentazione?