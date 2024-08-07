Comunicare i dati catastali

Plenitude invia all’Agenzia delle Entrate i dati catastali di ogni fornitura attiva, come previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311).
Per questo, chiede ai propri Clienti di comunicare i dati catastali dei loro immobili.

Quali dati devi inviare?

Se possiedi un immobile o sei in affitto e hai una fornitura attiva a tuo nome, invia i dati catastali e specifica la tipologia di utenza tra:

  • Utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura

    Nel caso tu abbia la residenza nell’immobile in cui hai attivato le utenze.

  • Utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura

    Nel caso tu non abbia la residenza nell’immobile in cui hai attivato le utenze.

  • Utenza non domestica

    Nel caso in cui l’immobile sia usato per produzione e/o la vendita di beni e servizi.

Come inviare i dati catastali

Scegli come preferisci inviarci i tuoi dati.

  • Dalla tua Area Personale

    Accedi, vai a “Prodotti" e clicca "Compila" nella sezione "Dati Catastali”.

  • Con il servizio postale

    Scarica il modulo e spediscilo a: “Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Casella Postale 72 - 20089 Rozzano (MI)”.