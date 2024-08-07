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Accedi, vai a “Prodotti" e clicca "Compila" nella sezione "Dati Catastali”.
Plenitude invia all’Agenzia delle Entrate i dati catastali di ogni fornitura attiva, come previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311).
Per questo, chiede ai propri Clienti di comunicare i dati catastali dei loro immobili.
Se possiedi un immobile o sei in affitto e hai una fornitura attiva a tuo nome, invia i dati catastali e specifica la tipologia di utenza tra:
Scegli come preferisci inviarci i tuoi dati.
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Scarica il modulo e spediscilo a: “Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Casella Postale 72 - 20089 Rozzano (MI)”.