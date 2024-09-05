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Se il caldo non è eccessivo, utilizzare i ventilatori, da tenere accesi solo quando si soggiorna in un ambiente. I ventilatori impiegano meno energia rispetto ai condizionatori e possono essere indicati per combattere un caldo moderato in piccoli ambienti. A differenza del condizionatore d’aria, però, il ventilatore non raffredda i locali, bensì rinfresca le persone con il cosiddetto effetto di raffreddamento del vento. Grazie ad esso, quando una brezza passa sopra la nostra pelle e porta con sé l'umidità mentre evapora, percepiamo un piacevole fresco. Pertanto, ha senso utilizzare i ventilatori in presenza di persone e non lasciarli vorticare quando nella stanza non c’è nessuno.

Qualora si avesse necessità di rinfrescare un piccolo ambiente e non si avesse a disposizione un condizionatore, è possibile improvvisare un’aria condizionata fai da te con ventilatore e acqua. Per costruire un “condizionatore” basta utilizzare un ventilatore e puntarlo su bacinelle piene di acqua fredda e cubetti di ghiaccio. L'aria più fresca proveniente dalle tinozze rinfrescherà il locale. Il risultato non è paragonabile a quello che si otterrebbe con un condizionatore, ma l’effetto è refrigerante. Un’alternativa è provare a puntare i ventilatori davanti alle finestre in modo da spingere l'aria calda fuori, e regolare le impostazioni del ventilatore da soffitto in modo da far rotare le pale in senso antiorario, sollevando verso l’alto l’aria calda.