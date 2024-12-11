Menu a tendina MENU

MOBILITÀ ELETTRICA BUSINESS

Dai più energia al tuo business. 

Esplora le soluzioni per la mobilità elettrica di Plenitude On The Road e guida il tuo business verso l’innovazione.

Entra in contatto con noi.

Lascia i tuoi dati per essere ricontattato senza impegno da Plenitude On The Road.
* Campi a compilazione obbligatoria

Entra in contatto con noi.

Lascia i tuoi dati per essere ricontattato senza impegno da Plenitude On The Road.
* Campi a compilazione obbligatoria

A chi ci rivolgiamo

Soluzioni di ricarica su misura per aziende e flotte aziendali, concessionari e strutture ricettive, GDO, centri commerciali e Pubbliche Amministrazioni.

  • Soluzioni per aziende con parcheggio

    Perfette per aziende che dispongono di un parcheggio e vogliono dotarsi di infrastrutture di ricarica ad uso dei dipendenti e/o clienti.

  • Soluzioni per flotte

    Ideali per gestire e monitorare le ricariche in itinere della tua flotta aziendale con una soluzione semplice ed efficiente.

  • Soluzioni per strutture ricettive

    Acquista una stazione di ricarica aperta a tutti gli utenti con veicoli elettrici o a uso privato per i tuoi clienti.

  • Soluzioni per concessionari

    Acquista una stazione di ricarica aperta a tutti gli utenti con veicoli elettrici, a uso interno o riservata ai clienti.

  • Soluzioni per centri commerciali e GDO

    Ideali per fornire a centri commerciali o a parcheggi privati aperti al pubblico un servizio di ricarica veloce ed efficiente.

  • Soluzioni per la Pubblica Amministrazione

    Dota il tuo Comune di una o più colonnine di ricarica.

Altre richieste

Il tuo business non rientra in nessuna delle categorie precedenti e vorresti acquistare una stazione di ricarica.

Perché sceglierci

Affidabilità

Sosteniamo da anni la mobilità elettrica sviluppando la rete di ricarica in Europa.

Know How e competenza

Offriamo soluzioni e-mobility chiavi in mano con ricarica, gestione e assistenza h24.

Supporto costante

Ti supportiamo nell’analisi, scelta spazi, permessi, dotazioni e manutenzione.

Soluzioni flessibili

Consulenza personalizzata per definire le soluzioni più adatte alle tue esigenze.

Il nostro metodo di lavoro 

Il nostro team di esperti è a tua disposizione per supportarti e fornirti soluzioni di ricarica per veicoli elettrici.

  • 1

    Raccontaci la tua esigenza

    Ogni progetto ha esigenze uniche. Compila il form e un esperto ti ricontatterà per offrirti una consulenza personalizzata e valutare la soluzione più adatta alle tue necessità.
  • 2

    Ricevi un’offerta e le specifiche tecniche

    Il nostro team analizzerà le tue esigenze e preparerà un’offerta dettagliata con i costi e le  specifiche tecniche dedicate al tuo contesto. 
  • 3

    Installazione chiavi in mano

    Pianificheremo un sopralluogo per definire le aree ottimali per l’istallazione e ci occuperemo di tutte le pratiche amministrative, comprese eventuali opere civili. 
  • 4

    Assistenza continua e supporto dedicato

    Offriamo un servizio di assistenza continua da remoto 24/7per garantire il corretto funzionamento delle colonnine.
Compila il form

Una stazione per ogni tua esigenza di ricarica.