Altre richieste
Il tuo business non rientra in nessuna delle categorie precedenti e vorresti acquistare una stazione di ricarica.
Soluzioni di ricarica su misura per aziende e flotte aziendali, concessionari e strutture ricettive, GDO, centri commerciali e Pubbliche Amministrazioni.
Perfette per aziende che dispongono di un parcheggio e vogliono dotarsi di infrastrutture di ricarica ad uso dei dipendenti e/o clienti.
Ideali per gestire e monitorare le ricariche in itinere della tua flotta aziendale con una soluzione semplice ed efficiente.
Acquista una stazione di ricarica aperta a tutti gli utenti con veicoli elettrici o a uso privato per i tuoi clienti.
Acquista una stazione di ricarica aperta a tutti gli utenti con veicoli elettrici, a uso interno o riservata ai clienti.
Ideali per fornire a centri commerciali o a parcheggi privati aperti al pubblico un servizio di ricarica veloce ed efficiente.
Dota il tuo Comune di una o più colonnine di ricarica.
Il nostro team di esperti è a tua disposizione per supportarti e fornirti soluzioni di ricarica per veicoli elettrici.