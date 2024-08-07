Come rateizzare le bollette

È possibile richiedere la rateizzazione della tua bolletta quando prevista da ARERA ed è possibile farlo online o tramite app.

Una volta approvata, riceverai avvisi di pagamento PagoPA con i quali effettuare il pagamento delle rate.



Ti ricordiamo che, per mantenere attiva la rateizzazione, è importante rispettare le date di scadenza ed effettuare i pagamenti in ordine.

Se la tua bolletta risulta domiciliata, per procedere alla rateizzazione è necessario annullare l’addebito della singola bolletta presso la tua Banca (nel caso di bolletta luce, con esclusione della quota del Canone TV, non rateizzabile). Solo in seguito sarà possibile procedere con la richiesta di rateizzazione.