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Entra nella sezione “Bollette e Fatture” e verifica se puoi rateizzare la tua bolletta
È possibile richiedere la rateizzazione della tua bolletta quando prevista da ARERA ed è possibile farlo online o tramite app.
Una volta approvata, riceverai avvisi di pagamento PagoPA con i quali effettuare il pagamento delle rate.
Ti ricordiamo che, per mantenere attiva la rateizzazione, è importante rispettare le date di scadenza ed effettuare i pagamenti in ordine.
Se la tua bolletta risulta domiciliata, per procedere alla rateizzazione è necessario annullare l’addebito della singola bolletta presso la tua Banca (nel caso di bolletta luce, con esclusione della quota del Canone TV, non rateizzabile). Solo in seguito sarà possibile procedere con la richiesta di rateizzazione.
Ricorda: puoi farlo entro e non oltre i 10 giorni successivi la scadenza della bolletta.
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Riceverai quindi da Plenitude una comunicazione con il tuo piano di rateizzazione formulato in base alle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ove applicabili.
Le somme relative ai pagamenti rateali potrebbero essere maggiorate degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, fatturati nella prima bolletta utile successiva al pagamento della singola rata.
Se hai necessità di fare un bonifico bancario o postale a Plenitude verifica come compilare il bonifico e l'IBAN da utilizzare.
Aggiornato al 16/11/2022