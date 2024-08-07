Modifica dei dati anagrafici

Puoi modificare i seguenti dati in autonomia online

  • 1
    Recapiti telefonici
  • 2
    La password della tua registrazione
  • 3
    Consensi per il trattamento dei dati personali

Se vuoi segnalare invece un dato errato nei tuoi dati personali, entra in Chat con i nostri esperti online, oppure mandaci una segnalazione nel form che trovi nella sezione Contatta Plenitude nell'Area Personale.

Consigli per te

Se hai necessità di modificare l’indirizzo di ricezione delle tue bollette cartacee entra invece nella sezione Prodotti > Dettagli offerta > Gestisci e modifica l’indirizzo nello spazio Indirizzo di ricezioni comunicazioni.

Puoi farlo:

  • Accedi all'Area Personale

    Entra nella sezione Profilo > Il tuo profilo

  • Scarica l'App Plenitude

    La nostra app è disponibile per Iphone e Android.