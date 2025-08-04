Offerte luce per la tua casa

Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Fixa Time Smart

Passa a Plenitude luce e/o gas entro il 17/09 per avere il 50% di sconto1 sui costi di commercializzazione e vendita della luce per 1 anno.

Sconto Web2

Se sottoscrivi in autonomia solo online, ricevi 20€ di sconto sui consumi del terzo mese per la fornitura luce.

Sconto Domiciliazione

Hai il 5% di sconto sui corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo per 12 mesi per ciascuna fornitura con domiciliazione bancaria attiva3.

Trend Casa

L’offerta che segue l'andamento dei prezzi del mercato energetico.

Prezzo di mercato

Accedi alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un piccolo contributo al consumo.

Sconto Domiciliazione

Ricevi fino a 24€ di sconto in bolletta in 24 mesi per ogni fornitura (1€/mese) con domiciliazione bancaria attiva5.

Energia Sempre Più

L'offerta con il corrispettivo luce fisso a consumo7 per 24 mesi e sconti crescenti nel tempo.

Fino al 20% di sconto in due anni8

Sui corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo per 24 mesi.

20€ di sconto in bolletta9

Con Plenitude Insieme se sei già iscritto o ti iscrivi entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata.

Flexi Pertinenze

Per garage, solai, piscine cantine.

Per le tue pertinenze

L'offerta luce dedicata alle pertinenze della tua abitazione che utilizzano un contatore separato.

Sconto del 5%

Hai il corrispettivo fisso per 2 anni e uno sconto del 5% se attivi l’addebito diretto.

Fixa Time

SMART DAYS
20% sconto10 sulla luce in fascia F1

PROMO ATTIVA! Scade tra:

Giorni
:
Ore
:
Minuti

Fino al 17/09 con gli Smart Days hai il 20% di sconto10 sul corrispettivo luce fisso a consumo7 durante le ore diurne dei giorni feriali.

Sconto Web2

Se sottoscrivi in autonomia solo online, ricevi 20€ di sconto sui consumi del terzo mese per la fornitura luce.

Sconto Domiciliazione

Hai il 5% di sconto sui corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo per 12 mesi per ciascuna fornitura con domiciliazione bancaria attiva3.

Nuove Attivazioni Luce

Per la tua nuova casa scegli le nostre offerte luce per avere tutta l'energia che ti serve. Scopri le modalità di attivazione come il subentro, l'installazione e l'attivazione del contatore, l'allaccio e la prima attivazione luce.

Il programma fedeltà e le partnership di Plenitude

Con una fornitura attiva puoi accedere al programma fedeltà e usufruire delle offerte dei nostri partner commerciali.

  • Le offerte e i servizi in partnership

    Scopri tutti i vantaggi che offriamo ai nostri Clienti e a chi deve ancora attivare una fornitura.

  • Con Plenitude Insieme, settembre è carico di novità

    Con i buoni propositi di settembre, arrivano tante nuove sorprese! Scegli subito il tuo regalo Cheerz® e scegli quale premio vincere11 tra quelli in palio con il concorso del mese: un Buono Regalo Amazon.it12 da 50€, uno sconto in bolletta da 50€ o una Polaroid Go! Entra in Plenitude Insieme e lasciati sorprendere dalla nuova stagione!

11Concorso a premio valido dalle ore 00:00:01 del 01/09/2025 alle ore 23:59:59 del 30/09/2025. Montepremi totale pari a 5.749,50€ (IVA inclusa). Regolamento su insieme.eniplenitude.com
12Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

Con Adotta un Pannello, l’energia del sole è per tutti.

Scegli la nostra soluzione per sfruttare virtualmente l’energia solare senza la necessità di installare un impianto fotovoltaico in casa.

Non sai quale offerta scegliere?

Chiedi aiuto ad un nostro operatore: è un servizio gratuito e senza alcun impegno.

  • Placet Variabile

    Propone una struttura di prezzo variabile e condizioni contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia.

  • Placet Fissa

    Propone una struttura di prezzo fisso e condizioni contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia.

Info e Dettagli

Fixa Time Smart

L’offerta Fixa Time Smart può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano fino al 17/09/2025, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE.

Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.

Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:

  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta; 
  • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.
  • il numero cliente, se sei già titolare di un contratto Eni Plenitude (cambio offerta).

Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.

Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente per il passaggio da un altro fornitore.

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE; viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più

Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:

  1. Bolletta digitale
    Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
  2. Bolletta cartacea
    La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Per pagare hai diverse possibilità:

  • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
  • avviso di pagamento. Lo trovi allegato alla tua bolletta e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000€.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:

  • ogni 2 mesi se hai attivato un contratto di fornitura Luce;
  • in base ai tuoi consumi se hai attivato un contratto di fornitura Gas: 
    • o ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno); 
    • o ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
  • con periodicità pari a quella più frequente se hai attivato un contratto di fornitura sia luce sia gas.

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

Ecco le caratteristiche delle due promozioni:

  Fixa Time Smart scontata  Smart Days di Fixa Time
Durata promo Fino al 17/09/2025 Fino al 17/09/2025
Tipologia di sconto 50% di sconto sui costi di commercializzazione e vendita
della luce pari a 72€/anno) dilazionati in 12 mesi (vedi nota 1)

 20% di sconto per 12 mesi solo sui corrispettivi luce e solo dalle 08:00 alle 19:00 nei giorni feriali (vedi nota 1 sulla pagina dell'offerta)

Per coloro che sottoscrivono in autonomia solo online, l’offerta Fixa Time Smart, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto sui consumi del terzo mese pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto sui consumi del terzo mese pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale.

Con Fixa Time Smart hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  • il corrispettivo luce applicato in fattura, il cui valore è pari a 0,1221€/kWh, che rappresenta il 43% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.
  • Solo se passi a Plenitude da altro fornitore entro il 17/09, aderendo all’offerta Fixa time Smart  il corrispettivo di commercializzazione e vendita sarà scontato del 50% è sarà pari a 72€/anno invece di 144€/anno dilazionato in bolletta nell’arco di 12 mesi. Lo sconto è pari al 9% circa della spesa annuale del cliente tipo ante imposte. I costi commercializzazione e vendita costituiscono al netto delle imposte il 19% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Puoi formulare una proposta di contratto dell’offerta Fixa Time Smart per la fornitura luce su tutti i canali abilitati di Plenitude. Ricorda che in caso di recesso non potrai beneficiare dello sconto non ancora fruito. La promozione è valida fino al 17/09/2025.

2. i corrispettivi definiti e aggiornati dell'ARERA: prezzo di dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L’offerta Fixa Time Smart ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite dall’ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,1244 €/kWh e F2-3 pari 0,1208 €/kWh. Resta inteso che anche a tali corrispettivi verrà applicato lo sconto sopra specificato. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F2-3. In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 12 mesi dall’avvio della fornitura.

Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia.
Per maggiori dettagli, consulta il contratto.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Fixa Time Smart le condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

Info e Dettagli

Fixa Time

L’offerta Fixa Time può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano fino al 10/08/2025, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE.
  • vuoi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione).

Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.

Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:

  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta; 
  • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.
  • il numero cliente, se sei già titolare di un contratto Eni Plenitude (cambio offerta).

Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.

Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente per il passaggio da un altro fornitore.

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE; viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più

Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:

  1. Bolletta digitale
    Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
  2. Bolletta cartacea
    La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Per pagare hai diverse possibilità:

  • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
  • avviso di pagamento. Lo trovi allegato alla tua bolletta e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000€.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:

  • ogni 2 mesi se hai attivato un contratto di fornitura Luce;
  • in base ai tuoi consumi se hai attivato un contratto di fornitura Gas: 
    • o ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno); 
    • o ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
  • con periodicità pari a quella più frequente se hai attivato un contratto di fornitura sia luce sia gas.

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

Fino al 17/09, solo se passi a Eni Plenitude da un altro fornitore sottoscrivendo l'offerta Fixa Time approfitti degli Smart Days per ricevere il 20% di sconto sul corrispettivo luce fisso a consumo per 12 mesi in fascia monoraria o bioraria F1, (dalle 08:00 alle19:00 nei giorni feriali escluse le festività). Puoi formulare una proposta di contratto dell’offerta Fixa Time per la fornitura luce sul sito internet www.eniplenitude.com, al telefono dopo aver compilato online la richiesta di ricontatto, oppure presso i Flagship store di Eni Plenitude aderenti all’iniziativa o tramite il nostro servizio clienti chiamando il numero verde 800900700 o chattando con i nostri operatori. Sono escluse dalla promozione le seguenti modalità operative: nuove attivazioni luce, cambio prodotto luce, voltura.

Per coloro che sottoscrivono in autonomia solo online, l’offerta Fixa Time, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto sui consumi del terzo mese pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto sui consumi del terzo mese pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale.

Con Fixa Time hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  • il corrispettivo luce applicato in fattura, il cui valore è pari a 0,1342€/kWh, che rappresenta il 46% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.

Se passi a Plenitude da altro fornitore entro il 17/09, aderendo agli Smart Days il corrispettivo luce applicato in fattura sarà scontato del 20% per 12 mesi. Sconto del 20% valido per 12 mesi sul corrispettivo luce che costituisce al netto delle imposte, il 46% circa della spesa annuale per un cliente tipo.

  • Il corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a 144 €/anno, che rappresenta il 18% (tenendo conto della componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno) della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.

2. i corrispettivi definiti e aggiornati dell'ARERA: prezzo di dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L’offerta Fixa Time ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite dall’ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,1367 €/kWh e F2-3 pari 0,1328 €/kWh. Resta inteso che anche a tali corrispettivi verrà applicato lo sconto sopra specificato. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F2-3. In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 12 mesi dall’avvio della fornitura.

Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia.
Per maggiori dettagli, consulta il contratto.

Con Fixa Time entri nel mondo di Sky, i primi tre mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con Netflix Base + Sky Cinema sono offerti da Plenitude. E se sei già cliente Sky, per te lo sconto del 50% per 18 mesi su un pacchetto non ancora incluso nel tuo abbonamento tra quelli disponibili per l’iniziativa.

Operazione a premio “Scopri le emozioni dell’intrattenimento con Plenitude e Sky” valida dal 17/01/2025 al 31/03/2025. L’operazione a premi è dedicata ai nuovi clienti Eni Plenitude residenziali e a chi è già titolare di un contratto residenziale, ma desidera cambiare la sua offerta con quella in promozione “Trend Casa” che abbiano ricevuto la lettera di accettazione di Eni Plenitude e non si siano avvalsi del diritto di ripensamento, ove contrattualmente previsto ed esercitabile.

Una volta ricevuta la email di comunicazione del premio, il cliente Plenitude che non ha ancora sottoscritto un abbonamento Sky per beneficiare del premio dovrà sottoscrivere un contratto di abbonamento di tipologia residenziale Sky Q via internet con profilo Sky Open e con pagamento tramite carta di credito (non prepagata) o addebito su conto corrente bancario. Il premio consiste nella visione dei primi 3 mesi di: Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema offerta da Plenitude. Dal 4° mese il corrispettivo per la visione di Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema sarà pari al prezzo di listino Sky Open, attualmente pari a 44 €/mese.

Se invece sei già cliente Sky, grazie a Plenitude, potrai aggiungere un pacchetto, non ancora incluso nel tuo abbonamento, tra quelli disponibili per l’iniziativa, con il 50% di sconto fino a 18 mesi.

Si intendono già clienti Sky, i clienti abbiano in essere un contratto di abbonamento residenziale al servizio Sky, con abbonamento in stato “attivo”, che non abbiano nel frattempo disdetto il contratto, esercitato il diritto di recesso anticipato, né effettuato cancellazione di uno o più pacchetti o formule commerciali oggetto del premio (“downgrade”) nei precedenti 4 mesi dalla richiesta del premio, che non abbiano attiva una particolare tipologia di abbonamento Sky  riservata solo ad alcuni soggetti.

Per ulteriori dettagli leggi il regolamento qui.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Fixa Time le condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

Info e Dettagli

Trend Casa

L'offerta Trend Casa può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano fino al 17/09/2025, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • sei già cliente Eni Plenitude e vuoi cambiare offerta (Cambio Prodotto);
  • vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE.
  • vuoi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione).

Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.

Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano: 

  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta;
  • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.

Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.

Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Trend Casa (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica. A copertura delle spese di gestione del nuovo contratto, ti verrà applicato un corrispettivo una tantum di 12€ (IVA esclusa).

Se stai cambiando casa e le forniture sono già con Eni Plenitude o hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto attivo con Eni Plenitude, richiedi la voltura.

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più

Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:

  1. Bolletta digitale
    Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
  2. Bolletta cartacea
    La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Per pagare hai diverse possibilità:

  • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;

  • avviso di pagamento
    Lo trovi allegato alla tua bolletta e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000€.

    I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

Periodicità di fatturazione.
Se hai attivato un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni 2 mesi. Se hai attivato un contratto di fornitura Gas riceverai la bolletta in base ai tuoi consumi:

  • ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno);
  • ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

Se hai attivato un contratto di fornitura sia Luce sia Gas, riceverai una bolletta unica con periodicità pari a quella più frequente.

Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Eni Plenitude). Non ti preoccupare se risulterà troppo alta o troppo bassa: quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. In ogni caso, potrai sempre chiedere la rettifica, anche della prima bolletta, contattandoci al nostro numero verde. Per avere bollette quanto più vicine al consumo effettivo, ti consigliamo di effettuare almeno un’autolettura al mese. Se i tuoi contatori gas e luce sono di nuova generazione non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo effettivo dal distributore.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

  1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
    • il Corrispettivo Luce Index applicato in fattura all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto così come quantificate da ARERA. Corrisponde al prezzo all’ingrosso aggiornato mensilmente ed è pari, per ciascun mese solare di fornitura, alla media aritmetica del PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org, nella sezione “statistiche” e sul sito internet di ARERA. Rappresenta il 41% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo;
    • il Contributo al Consumo è pari a 0,0220 €/kWh, rappresenta il 7% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo e include già le perdite di rete per il trasporto come quantificate da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tale corrispettivo sarà adeguato in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA; il valore del Contributo al Consumo al netto delle Perdite di Rete è invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione e sarà applicato in bolletta sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA;
    • un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita pari a 144 €/anno, che rappresenta il 18% (considerata la componente di dispacciamento di  €/anno) della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo;
  2. i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA:
    • prezzo dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV.
    • corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA.

Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L'offerta Trend Casa ti consente di scegliere l'opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due Corrispettivi luce Index distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell'anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F2-3.

In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA.

Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.

Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.

Con Trend Casa entri nel mondo di Sky, i primi tre mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con Netflix Base + Sky Cinema sono offerti da Plenitude. E se sei già cliente Sky, per te lo sconto del 50% per 18 mesi su un pacchetto non ancora incluso nel tuo abbonamento tra quelli disponibili per l’iniziativa.

Operazione a premio “Scopri le emozioni dell’intrattenimento con Plenitude e Sky” valida dal 17/07/2025 al 30/09/2025. L’operazione a premi è dedicata ai nuovi clienti Eni Plenitude residenziali e a chi è già titolare di un contratto residenziale, ma desidera cambiare la sua offerta con quelle in promozione “Trend Casa” che abbiano ricevuto la lettera di accettazione di Eni Plenitude e non si siano avvalsi del diritto di ripensamento, ove contrattualmente previsto ed esercitabile.

Una volta ricevuta la email di comunicazione del premio, il cliente Plenitude che non ha ancora sottoscritto un abbonamento Sky per beneficiare del premio dovrà sottoscrivere un contratto di abbonamento di tipologia residenziale Sky Q via internet con profilo Sky Open e con pagamento tramite carta di credito (non prepagata) o addebito su conto corrente bancario. Il premio consiste nella visione dei primi 3 mesi di: Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema offerta da Plenitude. Dal 4° mese il corrispettivo per la visione di Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema sarà pari al prezzo di listino Sky Open, attualmente pari a 44 €/mese.

Se invece sei già cliente Sky, grazie a Plenitude, potrai aggiungere un pacchetto, non ancora incluso nel tuo abbonamento, tra quelli disponibili per l’iniziativa, con il 50% di sconto fino a 18 mesi.

Si intendono già clienti Sky, i clienti abbiano in essere un contratto di abbonamento residenziale al servizio Sky, con abbonamento in stato “attivo”, che non abbiano nel frattempo disdetto il contratto, esercitato il diritto di recesso anticipato, né effettuato cancellazione di uno o più pacchetti o formule commerciali oggetto del premio (“downgrade”) nei precedenti 4 mesi dalla richiesta del premio, che non abbiano attiva una particolare tipologia di abbonamento Sky riservata solo ad alcuni soggetti.

Per ulteriori dettagli leggi il regolamento qui.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Trend Casa luce e gas le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

Info e Dettagli

Energia Sempre Più

L’offerta Energia Sempre Più può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano  fino al 17/09/2025, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • sei già cliente Eni Plenitude e vuoi cambiare offerta (Cambio Prodotto);
  • vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE.
  • vuoi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione).

Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.

Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:

  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta;
  • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.
  • il numero cliente, se sei già titolare di un contratto Eni Plenitude (cambio offerta).

Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.

Importante 
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente per il passaggio da un altro fornitore.

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura: 

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Energia Sempre Più (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica.

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più

Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:

  1. Bolletta digitale
    Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
  2. Bolletta cartacea
    La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Per pagare hai diverse possibilità:

  • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
  • avviso di pagamento. Lo trovi allegato alla tua bolletta e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000€.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:

  • ogni 2 mesi se hai attivato un contratto di fornitura Luce;
  • in base ai tuoi consumi se hai attivato un contratto di fornitura Gas: 
    • o ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno); 
    • o ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
  • con periodicità pari a quella più frequente se hai attivato un contratto di fornitura sia luce sia gas.

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

Nel corso dei 24 mesi Plenitude riconoscerà i seguenti sconti progressivi sul Corrispettivo Luce e/o Gas: (i) sconto pari al 5% per i consumi effettuati dal 2° al 6° mese di somministrazione; (ii) sconto pari al 10% per i consumi effettuati dal 7° al 12° mese di somministrazione; (iii) sconto pari al 15% per i consumi effettuati dal 13° al 18° mese di somministrazione; (iv) sconto pari al 20% per i consumi effettuati dal 19° al 24° mese di somministrazione. Resta inteso che gli sconti progressivi sopra riportati non verranno applicati per il primo mese di somministrazione.

Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale.
Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.

Con Fixa Time hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  • il corrispettivo luce applicato in fattura, il cui valore è pari a 0,1826€/kWh, che rappresenta il 53% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.
  • Il corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a 144€/mese (pari a 144 €/anno), che rappresenta il 16% (tenendo conto della componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno) della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.

2. i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA: prezzo di dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L’offerta Energia Sempre Più ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,1863€/kWh e F2-3 pari 0,1805€/kWh. Resta inteso che anche a tali corrispettivi verrà applicato lo sconto sopra specificato. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F2-3. In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 24 mesi dall’avvio della fornitura.

Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia.
Per maggiori dettagli, consulta il contratto.

Con Energia Sempre Più entri nel mondo di Sky, i primi tre mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con Netflix Base + Sky Cinema sono offerti da Plenitude. E se sei già cliente Sky, per te lo sconto del 50% per 18 mesi su un pacchetto non ancora incluso nel tuo abbonamento tra quelli disponibili per l’iniziativa.

Operazione a premio “Plenitude e Sky accendono l’Estate con le emozioni dell’Intrattenimento” valida dal 17/07/2025 al 30/09/2025. L’operazione a premi è dedicata ai nuovi clienti Eni Plenitude residenziali e a chi è già titolare di un contratto residenziale, ma desidera cambiare la sua offerta con quella in promozione “Trend Casa” che abbiano ricevuto la lettera di accettazione di Eni Plenitude e non si siano avvalsi del diritto di ripensamento, ove contrattualmente previsto ed esercitabile.

Una volta ricevuta la email di comunicazione del premio, il cliente Plenitude che non ha ancora sottoscritto un abbonamento Sky per beneficiare del premio dovrà sottoscrivere un contratto di abbonamento di tipologia residenziale Sky Q via internet con profilo Sky Open e con pagamento tramite carta di credito (non prepagata) o addebito su conto corrente bancario. Il premio consiste nella visione dei primi 3 mesi di: Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema offerta da Plenitude. Dal 4° mese il corrispettivo per la visione di Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema sarà pari al prezzo di listino Sky Open, attualmente pari a 44 €/mese.

Se invece sei già cliente Sky, grazie a Plenitude, potrai aggiungere un pacchetto, non ancora incluso nel tuo abbonamento, tra quelli disponibili per l’iniziativa, con il 50% di sconto fino a 18 mesi.

Si intendono già clienti Sky, i clienti abbiano in essere un contratto di abbonamento residenziale al servizio Sky, con abbonamento in stato “attivo”, che non abbiano nel frattempo disdetto il contratto, esercitato il diritto di recesso anticipato, né effettuato cancellazione di uno o più pacchetti o formule commerciali oggetto del premio (“downgrade”) nei precedenti 4 mesi dalla richiesta del premio, che non abbiano attiva una particolare tipologia di abbonamento Sky  riservata solo ad alcuni soggetti.

Per ulteriori dettagli leggi il regolamento qui.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Fixa Time le condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

1Sconto pari a 72€/anno dilazionato in bolletta per 12 mesi. Lo sconto è pari al 9% circa della spesa annuale del cliente tipo ante imposte. Costi commercializzazione e vendita pari al 19% circa della spesa annuale per un cliente tipo ante imposte. Offerta valida dal 05/09/25 al 17/09/2025 solo se passi a Eni Plenitude da altro fornitore.

2Sconto in bolletta sui consumi del 3° mese, 20€ per la materia energia, per chi sottoscrive in autonomia solo online.

3Hai il 5% di sconto sui corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi di fornitura con domiciliazione bancaria attiva. Lo sconto è pari al 2% della spesa annua del cliente tipo ante imposte.

4Il Corrispettivo luce costituisce, al netto delle imposte, il 43% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 19% – considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno – della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.

5Lo Sconto Domiciliazione di 1€ al mese è posto a riduzione delle quote fisse della spesa per la materia energia e del gas naturale ed è applicato nel corso di validità delle condizioni economiche dell’offerta a condizione che l’addebito su c/c risulti attivo. Se l’addebito in qualunque momento non dovesse risultare più attivo, lo sconto domiciliazione non verrà più corrisposto a partire dalla data di disattivazione dell’addebito. Lo sconto di 24€ viene corrisposto in 2 anni per ogni fornitura (1€/mese).

6Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 41% circa e il 7% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo luce Index corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 18% - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno - della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.

7Il prezzo finale di ogni bolletta, gravato da imposte, può variare in base al consumo.

8A partire dal secondo mese sconti progressivi fino al 20% sul corrispettivo luce che costituisce, al netto delle imposte, il 53% circa della spesa annuale per la luce per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 16% – considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno – della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.

9Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale. Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.

10Fino al 17/09 con gli Smart Days, hai uno sconto del 20% valido per 12 mesi sul corrispettivo luce in fascia monoraria o bioraria F1, (dalle 08:00 alle19:00 nei giorni feriali escluse le festività), che costituisce al netto delle imposte, il 46% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo gas costituisce, al netto delle imposte, il 49% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 18% per la luce – considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno – e il 14% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Promozione valida dall’01/09/2025 al 17/09/2025 solo per solo per chi passa a Plenitude da nuovo fornitore formulando una proposta di contratto dell’offerta Fixa Time per la fornitura di luce sul sito internet www.eniplenitude.com, al telefono dopo aver compilato online la richiesta di ricontatto, oppure presso i Flagship store Eni Plenitude aderenti all’iniziativa o tramite il nostro servizio clienti chiamando il numero verde 800900700 o chattando con i nostri operatori. Sono escluse dalla promozione le seguenti modalità operative: nuove attivazioni luce, cambio prodotto luce e voltura.

11Concorso a premio valido dalle ore 00:00:01 del 01/09/2025 alle ore 23:59:59 del 30/09/2025. Montepremi totale pari a 5.749,50€ (IVA inclusa). Regolamento su insieme.eniplenitude.com

12Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

