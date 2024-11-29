200€ di sconto sulla wallbox
Acquista la tua nuova wallbox a partire da 1.449€ anziché 1.649€ se sottoscrivi contestualmente l'offerta luce Fixa Time base con Plenitude.
Acquista una wallbox e passa contestualmente a Fixa Time: hai subito 200€ di sconto sulla wallbox e il 30% di sconto sui corrispettivi luce per l'energia consumata di notte e durante i festivi.
Vendita abbinata valida dal 11/07/2025 al 25/03/2026. Per chi acquista una wallbox e contestualmente passa a Plenitude attivando l'offerta luce Fixa Time: sconto di 200€ sulla wallbox + sconto del 30% sui corrispettivi luce di fascia F3 valido per 12 mesi non cumulabile con altre promo. Entrambi i prodotti possono essere acquistati separatamente a prezzo pieno.
Da oggi puoi ricaricare l'auto di notte e nei festivi senza pensieri con la nostra offerta.
Acquista una nuova wallbox contestualmente all'offerta luce Fixa Time e hai un doppio sconto.
Acquista la tua nuova wallbox a partire da 1.449€ anziché 1.649€ se sottoscrivi contestualmente l'offerta luce Fixa Time base con Plenitude.
Ricevi uno sconto del 30% sui corrispettivi luce fissi a consumo di fascia notturna, domenica e nei festivi (F3 - lun./sab. 23/07, dom. e festivi tutta la giornata) dell'offerta luce Fixa Time così ricaricare l'auto ti conviene di più.
Vendita abbinata valida dal 11/07/25 al 25/03/26. Per chi acquista una wallbox presso i punti vendita Plenitude e contestualmente passa a Plenitude attivando l'offerta luce Fixa Time: sconto di 200€ sulla wallbox + sconto del 30% sui corrispettivi luce di fascia F3 (da lunedì a sabato dalle 23 alle 7, domenica e festivi tutta la giornata) valido per 12 mesi. Non cumulabile con altre promo in corso. I corrispettivi costituiscono, al netto delle imposte, il 46% circa della spesa annuale per la luce di un cliente tipo. Entrambi i prodotti possono essere acquistati separatamente a prezzo pieno.
Le caratteristiche:
Connettore di ricarica: Tipo 2
Lunghezza cavo incluso: 5 metri
Dimensioni: 198 x 201 x 99 mm
Connettività: Wi-fi, Bluetooth
Piattaforma di comunicazione: App MyWallbox
Modulatore di ricarica: INCLUSO
Unica soluzione
1.649€ IVA inclusa
Finanziamento
52,30€/mese in 36 mesi
TAEG 8,52% TAN fisso 7,92%
Prezzo del bene 1.649€
Importo tot. dovuto: 1.891,04€¹
Unica soluzione
2.490€ IVA inclusa
Finanziamento
79,00€/mese in 36 mesi
TAEG 8,49% TAN fisso 7,94%
Prezzo del bene 2.490€
Importo tot. dovuto: 2.854,35€¹
Se sei già nostro cliente e sei iscritto al programma fedeltà Plenitude Insieme, con l'acquisto di questa offerta ricevi 100 punti in più². Così potrai ottenere ancora più vantaggi, premi e un risparmio concreto sulle spese di ogni giorno.
C’è una nuova soluzione per ricaricare la tua auto elettrica sul territorio, realizzata da Plenitude On The Road, con oltre 400.000 punti di ricarica su strada disponibili via app. Le oltre 20.000 colonnine proprietarie sono alimentate con l’energia elettrica fornita da Plenitude certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, come previsto dalla regolazione vigente in materia.
La Wallbox è una soluzione di ricarica a parete, compatibile con tutti i modelli di auto elettriche. Deve essere installata da un tecnico specializzato e puoi posizionarla nel tuo box, in giardino o, con le autorizzazioni necessarie, negli spazi comuni del condominio. Per installare una Wallbox, i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa italiana richiedono che il collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione avvenga in AC (corrente alternata) utilizzando prese e spine normate fino a 16 A (Modo 1 di carica).
Le Wallbox sono dei dispositivi appositamente studiati per la ricarica di veicoli elettrici: rispetto a una presa domestica tradizionale – come le Schuko, ad esempio - non progettata per resistere al rilascio continuativo di energia elettrica a potenze elevate, la Wallbox consente di effettuare la ricarica in tempi più rapidi e in completa sicurezza. I vantaggi sono molteplici:
Inoltre, nelle wallbox monofase è incluso un modulatore di ricarica attraverso cui puoi gestire la potenza della Wallbox per garantire l’uso in contemporanea dei tuoi elettrodomestici senza rischio black-out.
Attualmente esistono Wallbox di ricarica privata con la seguente potenza: 3,7 kW,7,4 kW, 11kW e 22 kW. Per scegliere la giusta potenza della tua Wallbox, tieni presente:
Plenitude ti offre i seguenti pacchetti:
Wallbox con potenza da 7,4 kW: tutti i modelli sono comprensivi di Cavo, Connettore tipo 2, Installazione fino a 10 metri di distanza dal POD e Collaudo del Prodotto.
Wallbox con potenza da 22 kW: Tutti i modelli sono comprensivi di Cavo, Connettore tipo 2, Installazione fino a 10 metri di distanza dal POD e Collaudo del Prodotto.
Scarica le schede tecniche dei prodotti per maggiori informazioni sui diversi modelli.
Il Servizio di Installazione standard comprende la realizzazione dell’impianto di alimentazione del sistema di ricarica e si intende comprensivo di manodopera e di tutti i materiali necessari per un’installazione a regola d’arte fino a un massimo di 10 mt di distanza dal POD, il rilascio della dichiarazione di conformità e le successive attività di prove strumentali di funzionamento della nuova parte impiantistica.
Se vuoi installare la Wallbox in un box, all’interno di uno spazio condominiale e collegandoti al contatore comune, puoi acquistare un misuratore in grado di permetterti di individuare i corretti consumi del dispositivo di ricarica.
In generale se devi installare la Wallbox in un luogo del quale non sei il proprietario è sempre necessario chiedere l'autorizzazione scritta del proprietario dello spazio, nelle forme previste dalla legge. Ad esempio se l'impianto che collega la Wallbox al quadro elettrico passa attraverso spazi comuni (come il locale contatori), è necessario avere l’autorizzazione ufficiale del condominio o del gestore dell'edificio tramite atto formale in forma scritta.
Se il sistema di ricarica è collegato al contatore di casa, il consumo ti verrà addebitato direttamente in bolletta. In questo caso, all’energia utilizzata dalla Wallbox saranno applicate le stesse condizioni economiche previste per la tua casa dal contratto di fornitura di energia elettrica.
Il veicolo elettrico è considerato come un “elettrodomestico”, quindi non c’è bisogno di coinvolgere il Gestore di Rete. Non sono richiesti infatti permessi o autorizzazioni particolari, a parte quelle rilasciate da chi gestisce gli spazi comuni, in caso di installazione in aree condominiali.
Se necessario, il Gestore di Rete può essere contattato per la richiesta di un aumento di potenza se quella prevista al momento dell’acquisto non è sufficiente.
La potenza del contatore deve essere uguale o superiore a quella destinata ai tuoi consumi domestici sommati alla potenza della Wallbox che vuoi installare. Potrebbe quindi essere necessario richiedere un aumento di potenza del contatore. Oppure ricorda in alternativa che tutte le nostre soluzioni sono tutte dotate di un Modulatore di ricarica, in grado di dare priorità ai tuoi consumi domestici e ridurre l’energia erogata al tuo veicolo per evitare blackout.
Un’altra soluzione può essere quella di ricaricare l’auto durante le ore notturne, quando il consumo di energia in casa è minore.
In ogni caso, se hai già un contratto con Plenitude, puoi richiederci un aumento di potenza del contatore: sarà sufficiente chiamare il numero verde 800900700. Penseremo a tutto noi!
In caso di difficoltà di utilizzo del dispositivo, avrai la possibilità di accedere a un servizio di assistenza telefonica attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi trovare tutti i contatti dell’assistenza all’interno delle Condizioni generali di contratto. Qualora avessi invece bisogno dell’intervento di un tecnico per anomalie o malfunzionamento, puoi utilizzare la garanzia di conformità per 24 mesi dalla data di consegna del prodotto, che copre: Wallbox, posa in opera, accessori e la sezione di impianto elettrico sottoposta a lavori di adeguamento secondo l’Installazione Standard.
Il sistema di gestione del carico dinamico (Power Boost) permette di ricaricare il tuo veicolo elettrico alla massima velocità possibile, in base al fabbisogno di energia in tempo reale della tua casa, restando sempre entro nella capacità della linea elettrica in modo da non far saltare la corrente. Così, quando accendi gli elettrodomestici della tua casa, la ricarica dell’auto rallenta; quando li spegni, Power Boost reindirizza l’energia al veicolo elettrico. Il risultato è una ricarica ottimizzata per raggiungere la massima efficienza e sicurezza, evitando costosi aumenti di potenza.
Contratto e documenti
¹Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2026 al 30/06/2026 come da esempi rappresentativi. Prezzo del bene Wallbox 7,4 kW €1.649,00 TAN fisso 7,92% TAEG 8,52% in 36 rate da €52,30 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €0,00 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €4,12, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €1,03. Importo totale del credito €1.649,00, importo totale e dovuto dal Consumatore €1.891,04. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Prezzo del bene Wallbox 22 kW €2.490,00 TAN fisso 7,94% TAEG 8,49% in 36 rate da €79,00 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €0,00 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €6,23, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €1,03 importo totale del credito €2.490,00, importo totale e dovuto dal Consumatore €2.854,35. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali fai riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili presso i Canali Distributivi del finanziamento. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. I Canali Distributivi operano in virtù di una convenzione sottoscritta con Findomestic Banca S.p.A. non in esclusiva. Informazioni su altre tipologie di finanziamento sono disponibili presso i Canali Distributivi.
²Operazione a premio “Plenitude Insieme” valida fino al 31/12/2026. Regolamento su insieme.eniplenitude.com
Per proseguire, inserisci qui sotto il codice di verifica temporaneo che hai ricevuto via SMS al [telefono].
Se il numero di telefono non è corretto, puoi modificarlo qui
Riprova o richiedi un nuovo codice di verifica.
Se non lo hai ricevuto, puoi richiedere un nuovo codice tra 29 secondi
Se non lo hai ricevuto, richiedi l'invio di un nuovo codice
Inserisci nuovamente il tuo numero di telefono per ricevere il codice di verifica via SMS e completare la richiesta.
Lascia i tuoi dati per essere ricontattato senza impegno. Ricorda di inserire il tuo nr. di cellulare per poter ricevere I'SMS con il codice di verifica.
*Campi obbligatori
È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio del codice di verifica.
Riprova tra 24 ore.
Il CAP inserito non è valido o è troppo generico e non ci consente di individuare correttamente la tua zona.
Ti chiediamo di inserirne uno corretto e più preciso per proseguire.