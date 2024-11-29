La Wallbox è una soluzione di ricarica a parete, compatibile con tutti i modelli di auto elettriche. Deve essere installata da un tecnico specializzato e puoi posizionarla nel tuo box, in giardino o, con le autorizzazioni necessarie, negli spazi comuni del condominio. Per installare una Wallbox, i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa italiana richiedono che il collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione avvenga in AC (corrente alternata) utilizzando prese e spine normate fino a 16 A (Modo 1 di carica).

Le Wallbox sono dei dispositivi appositamente studiati per la ricarica di veicoli elettrici: rispetto a una presa domestica tradizionale – come le Schuko, ad esempio - non progettata per resistere al rilascio continuativo di energia elettrica a potenze elevate, la Wallbox consente di effettuare la ricarica in tempi più rapidi e in completa sicurezza. I vantaggi sono molteplici:

Risparmio: con tutti i tipi di Wallbox puoi programmare la ricarica nelle ore che preferisci in modo da poter risparmiare sulla bolletta.

Maggiore sicurezza: grazie alle Wallbox è possibile prevenire il sovraccarico della rete elettrica e ricaricare in tutta sicurezza, anche durante le ore notturne, al contrario delle normali prese domestiche tradizionali, non progettate per la ricarica dei veicoli elettrici.

Comodità: puoi installarla nel tuo box o nel tuo garage privato e ricaricare la tua auto. quando preferisci.

Inoltre, nelle wallbox monofase è incluso un modulatore di ricarica attraverso cui puoi gestire la potenza della Wallbox per garantire l’uso in contemporanea dei tuoi elettrodomestici senza rischio black-out.