Staccare le spine e sfruttare le giuste fasce orarie

Lo sapevi che fino al 75% del consumo totale di elettricità è dovuto ai cosiddetti carichi fantasma? Un apparecchio consuma energia anche quando rimane connesso in stand-by, causando sovrapprezzi che puoi evitare staccando le spine. La maggior parte delle famiglie, tuttavia, ha più di una dozzina di dispositivi elettronici, e scollegarli tutti separatamente potrebbe risultare un po' laborioso. Un trucco per guadagnare tempo è quello di raggrupparli tutti con una presa multipla in modo da disattivarli collettivamente. In questo modo, lo spegnimento delle prese multiple ti costerà solo un paio di secondi al giorno e ti farà risparmiare parecchia energia all'anno sulla bolletta della luce.

Un altro modo per risparmiare sulle bollette, se il tuo contatore misura il consumo su fasce orarie, è quello di richiedere una tariffa bioraria. Se scegli questo tipo di tariffa, puoi spostare l’utilizzo degli elettrodomestici che consumano di più nelle fasce orarie più convenienti.



Le fasce orarie dell’energia elettrica si dividono in F1, F2 e F3: la prima comprende dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00; la seconda e la terza sono uguali (per questo si parla di bioraria) e vanno dalle 19:00 alle 8:00 e durante i fine settimana.

La tariffa bioraria è di solito più conveniente quando si concentrano più del 67% dei consumi nelle ore serali o durante i festivi. La tariffa monoraria, invece, è di solito più conveniente per chi ha spesso gli elettrodomestici in funzione durante il giorno.

Per conoscere le fasce energetiche più convenienti possiamo ricorrere alla lettura della bolletta. Comprenderne le voci è un modo efficace per essere sicuri di aver speso la giusta cifra: consulta la guida su come leggere la bolletta per tenere tutto sotto controllo.