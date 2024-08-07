Fascia monoraria (F1)
Comprende la fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.
Se hai un contatore elettronico teleletto e una tariffa luce monoraria, puoi ottimizzare i tuoi consumi in base alle tue abitudini quotidiane attivando questa opzione con due distinte fasce orarie.
La puoi trovare facilmente consultando la tua bolletta nella sezione 'Bollette e fatture', posizionata nella seconda pagina.
Verifica in bolletta e online le tue abitudini di consumo prima di aderire all'opzione bioraria perchè conviene esclusivamente a chi consuma più del 67% nella Fascia 23, altrimenti la tua spesa complessiva risulterà più onerosa rispetto all'opzione monoraria.
Comprende la fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.
Comprende tutte le altre ore, ovvero quelle serali e notturne (dalle 19.00 alle 8.00) dal lunedì al venerdì, più tutto il giorno nei weekend e festivi.