Opzione bioraria

Se hai un contatore elettronico teleletto e una tariffa luce monoraria, puoi ottimizzare i tuoi consumi in base alle tue abitudini quotidiane attivando questa opzione con due distinte fasce orarie.

Dove trovi la tipologia di contatore

La puoi trovare facilmente consultando la tua bolletta nella sezione 'Bollette e fatture', posizionata nella seconda pagina.

Quali sono le due fasce di consumo

Verifica in bolletta e online le tue abitudini di consumo prima di aderire all'opzione bioraria perchè conviene esclusivamente a chi consuma più del 67% nella Fascia 23, altrimenti la tua spesa complessiva risulterà più onerosa rispetto all'opzione monoraria.

  • Fascia monoraria (F1)

    Comprende la fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.

  • Fascia bioraria (F23)

    Comprende tutte le altre ore, ovvero quelle serali e notturne (dalle 19.00 alle 8.00) dal lunedì al venerdì, più tutto il giorno nei weekend e festivi.

Come attivare la nuova opzione

  • 1

    Accedi nella tua area riservata

    Effettua il login e vai alla sezione 'Prodotti'.
  • 2

    Seleziona l'offerta

    Entra nella sezione 'Dettagli offerta' e clicca su 'Gestisci'.
  • 3

    Entra nella sezione dedicata

    Clicca sul pulsante 'Luce' per visualizzare 'La tua offerta luce'.
  • 4

    Modifica la tua tariffa

    Seleziona la voce 'Bioraria' e salva per attivare la nuova opzione.

Attiva gratuitamente l'opzione bioraria

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