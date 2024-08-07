L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare. L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie:
Gli standard di qualità commerciale della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono definiti dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV).
Gli standard di qualità commerciale riferiti al servizio di distribuzione del gas e dell’energia elettrica sono definiti rispettivamente dalle delibere: Testo della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG), Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQC) e Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (TIQD).
Il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale comporta la corresponsione ai clienti finali di un indennizzo automatico definito dall'ARERA. L’indennizzo automatico di base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per i clienti di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.
Per tutti i dettagli relativi agli standard di qualità commerciale e per conoscere i risultati conseguiti da Plenitude è possibile visionare i seguenti allegati:
Livelli minimi di qualità commerciale del servizio di vendita del Gas e dell’energia elettrica (149kB)
Livelli minimi di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas e dell’energia elettrica (157 kB)
Risultati standard di qualità del servizio di vendita del gas e dell'energia elettrica 2024 (128kb)