Caratteristiche e funzionamento della Fibra Ottica

Che tipo di tecnologia utilizza la Plenitude Fibra?

FTTH NGN GPON (Fiber To The Home - Next Generation Network Gigabit Passive Optical Network) è una tecnologia che porta la fibra ottica direttamente all’interno della tua abitazione senza tratti in rame. Questo elimina dispersioni e interferenze, garantendo connessioni ultra-stabili e velocità elevate: fino a 2,5 Gbps in download e 1Gbps in upload.

I cavi in fibra ottica sono composti da sottili filamenti di vetro o plastica che trasportano il segnale sotto forma di impulsi luminosi. A differenza del rame, la trasmissione ottica non subisce degradi significativi sulla distanza, rendendo il collegamento più efficiente e affidabile.

Il sistema GPON è una rete passiva punto-multipunto: un singolo cavo può servire più abitazioni grazie a uno splitter ottico, mantenendo alte le prestazioni. Questo lo rende ideale per una gestione intelligente della banda, anche in contesti ad alta densità di utenti, come ad esempio un condominio.

FTTH GPON è l’infrastruttura alla base delle reti di nuova generazione: bassa latenza, alta capacità, scalabilità e supporto ai servizi digitali avanzati