Caratteristiche e funzionamento della Fibra Ottica

Scopri Plenitude Fibra
Unisci l’energia alla velocità, con Plenitude puoi avere la Fibra ultraveloce per navigare con tutta la famiglia. Vai alla pagina dell’offerta Fibra e verifica la copertura.
FTTH NGN GPON (Fiber To The Home - Next Generation Network Gigabit Passive Optical Network) è una tecnologia che porta la fibra ottica direttamente all’interno della tua abitazione senza tratti in rame. Questo elimina dispersioni e interferenze, garantendo connessioni ultra-stabili e velocità elevate: fino a 2,5 Gbps in download e 1Gbps in upload.
I cavi in fibra ottica sono composti da sottili filamenti di vetro o plastica che trasportano il segnale sotto forma di impulsi luminosi. A differenza del rame, la trasmissione ottica non subisce degradi significativi sulla distanza, rendendo il collegamento più efficiente e affidabile.
Il sistema GPON è una rete passiva punto-multipunto: un singolo cavo può servire più abitazioni grazie a uno splitter ottico, mantenendo alte le prestazioni. Questo lo rende ideale per una gestione intelligente della banda, anche in contesti ad alta densità di utenti, come ad esempio un condominio.
FTTH GPON è l’infrastruttura alla base delle reti di nuova generazione: bassa latenza, alta capacità, scalabilità e supporto ai servizi digitali avanzati
Le tecnologie disponibili per la connessione a Internet si adattano a diverse esigenze e situazioni abitative.
La FTTH (Fiber To The Home) prevede che la fibra ottica arrivi direttamente all’interno dell’abitazione, offrendo una connettività ad alte prestazioni e molto stabile. Questa tecnologia consente di raggiungere velocità fino a 2,5 Gbps in download, ideale per chi utilizza intensamente la rete con più dispositivi collegati, streaming in alta definizione o applicazioni professionali.
La FTTC (Fiber To The Cabinet) prevede l’utilizzo della fibra ottica fino al punto di distribuzione locale, con il tratto finale coperto da un cavo in rame fino all’abitazione. Ad oggi è la soluzione più diffusa sul mercato italiano, che può raggiungere velocità fino a 200 Mbps (a seconda della distanza e della qualità dell’impianto), ideale per un utilizzo quotidiano.
La velocità di connessione è fondamentale per le attività quotidiane: streaming in alta qualità, videoconferenze, lavoro da remoto, gaming online e trasmissione di file importanti. Una linea lenta o instabile significa buffering, ritardi, interruzioni e disservizi.
La velocità è influenzata da vari fattori: tipo di tecnologia (fibra o rame), distanza dalla centrale, congestione di rete, numero di dispositivi connessi, qualità del modem/router.
Con FTTH NGN GPON il segnale viaggia in Fibra Ottica pura, senza tratti in rame, riducendo al minimo le interferenze e mantenendo alte prestazioni costanti, anche su lunghe distanze, permettendoti di affrontare le tue attività quotidiane senza doverti preoccupare della linea internet.
Unisci l’energia alla velocità, con Plenitude puoi avere la Fibra ultraveloce per navigare con tutta la famiglia. Vai alla pagina dell’offerta Fibra e verifica la copertura.