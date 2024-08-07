Whistleblowing – Gestione delle Segnalazioni

In osservanza di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dalle relative leggi di recepimento, dallo Sarbanes - Oxley Act del 2002, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito Modello 231) e dagli Strumenti Normativi interni Anti-Corruzione, abbiamo adottato un sistema volto ad incentivare le Segnalazioni, effettuate in buona fede e nell’interesse di Eni, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti e la protezione da qualsiasi forma di ritorsione. Chi segnala è incoraggiato a non divulgare a terzi informazioni rispetto alla segnalazione effettuata per non vanificare la protezione della riservatezza. Il sistema di Segnalazione Eni non deve essere utilizzato per offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della/e persona/e cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate.

In conformità con la normativa applicabile, a prescindere dall’oggetto della segnalazione e dall’entità interessata, è sempre garantita a tutti la possibilità di inviare segnalazioni direttamente a Eni SpA. Resta, altresì, ferma la possibilità di utilizzare gli specifici canali di ricezione istituiti dalle società controllate, compresa Eni Plenitude SpA SB, nei casi ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile.

Qualunque sia il canale utilizzato è garantito a tutte le Persone Eni - nonché tutti coloro che operano o hanno operato in Italia e all’estero in nome o per conto o nell’interesse di Eni, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità - la possibilità di segnalare violazioni acquisite nell’ambito del contesto lavorativo, nel rispetto delle normative locali che attuano la Direttiva (UE) 2019/1937. In particolare, è una segnalazione qualsiasi Comunicazione avente oggetto comportamenti che si pongano in violazione di leggi e regolamenti, nazionali o dell’Unione europea, provvedimenti delle Autorità, Codice Etico, Modello 231 o Modello di Compliance per le controllate estere e normative interne (tra le altre, la Zero Tolerance contro la violenza e le molestie sul lavoro), nel rispetto delle specifiche previsioni della normativa di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 localmente applicabile.

La disciplina in materia è contenuta nella normativa "Gestione delle segnalazioni ricevute da Eni SpA e da Società Controllate" (disponibile negli allegati della presente pagina). L’approvazione e l’aggiornamento della procedura sono avvenuti in coerenza con le indicazioni contenute nel D. Lgs. 24/23.

Le segnalazioni possono essere inviate attraverso una apposita Piattaforma – idonea a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante – disponibile al seguente link: INVIA UNA SEGNALAZIONE



Tale canale è considerato preferenziale e idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Si ricorda che, in alternativa, è possibile inviare una segnalazione orale al numero 800.60.20.099 per l’Italia.

Il numero è raggiungibile dall'estero, ove tecnicamente possibile, senza costi a carico del chiamante o al costo di una chiamata locale; negli altri casi potrà essere utilizzato il numero a pagamento: +39 06 598.27323.

Fermo l’utilizzo preferenziale dei canali di segnalazione messi a disposizione da Eni SpA e da Eni Plenitude SpA SB, nei casi tassativamente indicati ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023, è possibile effettuare segnalazione anche all’autorità competente in materia (Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) e attraverso divulgazione pubblica.