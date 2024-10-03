Menu a tendina MENU

Soluzioni personalizzate per Pubbliche Amministrazioni 

Esplora le soluzioni per la mobilità elettrica pensate per il tuo Comune.  

Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.

Scopri i vantaggi dei nostri servizi

  • Ricarica urbana

    Soluzioni perfettamente integrabili nelle aree comunali per garantire un servizio di ricarica urbana veloce e affidabile. 

  • Gestione energetica

    Con le nostre soluzioni hai una gestione efficiente e centralizzata, ottimizzando il monitoraggio, la manutenzione e la distribuzione dell’energia. 

  • Soluzioni modulari

    Grazie alla modularità delle nostre stazioni, ogni installazione è configurata in modo ottimale per rispondere alle specifiche esigenze del tuo Comune. 

  • Ricarica ultraveloce

    Con una potenza fino a 400 kW, garantiamo una ricarica efficiente per centri cittadini di ogni dimensione, dalle grandi realtà alle più piccole. 

Tutti i vantaggi
per il tuo Comune

Servizio per il tuo Comune 

Diversifica le infrastrutture di ricarica istallate nel tuo Comune per soddisfare le diverse esigenze di ricarica dei cittadini e delle affluenze turistiche di e-driver. 

Monitoraggio e statistiche  

Monitora l'utilizzo e lo stato delle colonnine in autonomia attraverso il portale dedicato. Utilizza i dati delle ricariche per ottimizzare e conoscere i flussi di traffico nel tuo Comune.

Attrattività e visibilità

Diventa un polo attrattore per la comunità di e-driver. La rete di ricarica diventa inoltre un «hub» intorno al quale si possono sviluppare nuove attività economiche tradizionali e/o innovative.

Zero investimenti

Previa valutazione interna delle singole opportunità, ci prendiamo carico di tutti gli investimenti e costi operativi necessari per l’installazione e manutenzione delle colonnine.

Cosa offriamo

Ci impegniamo a offrirti un servizio affidabile, completo e su misura.

  • Servizio di installazione completo 

    Ci occupiamo di tutte le pratiche amministrative e dell’installazione, comprese le eventuali opere civili necessarie. 

  • Rispetto e conformità normativa 

    Ti supportiamo nell’adeguamento al D.Lgs. 257/2016 e alla Legge n. 134/2012, garantendo infrastrutture di ricarica conformi alle normative nazionali ed europee in materia di sicurezza, interoperabilità e accessibilità, oltre a eventuali regolamenti locali. 

  • Gestione e supporto 

    Ti forniamo un servizio di manutenzione e assistenza da remoto delle stazioni 24/7. 

  • Una rete integrata 

    I nostri punti di ricarica fanno parte di una vasta rete al fine di promuovere la mobilità elettrica sia su terreno nazionale che internazionale. 

Le nostre stazioni di ricarica

Esplora i modelli disponibili per l’installazione.

  • Wallbox EVB200

    Fino a 22 kW AC

  • Ensto Stand EVF200

    Fino a 22 kW AC

  • HYC50

    Fino a 50 kW DC

  • HYC150/200

    Fino a 200 kW DC

  • HYC300/400

    Fino a 400 kW DC

FAQ

Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta.  Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road, società controllata da Plenitude. 

 

L'installazione favorisce la mobilità sostenibile, migliora l'attrattività turistica e risponde alla crescente domanda di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, previa valutazione interna delle singole opportunità, ci prendiamo carico di tutti gli investimenti e costi operativi necessari per l'installazione e manutenzione dell'infrastruttura di ricarica.

Le colonnine installate rispettano le normative nazionali ed europee in materia di sicurezza, interoperabilità e accessibilità, oltre a eventuali regolamenti locali.

Sì, possono essere presenti a livello regionale o statale, saremo a disposizione per fornire l’eventuale documentazione necessaria all’ottenimento.

Installiamo colonnine in AC (Corrente Alternata) e in DC (Corrente Continua) con potenze nominali che variano da 22 kW (colonnine “Quick”) fino 400 kW (colonnine “Ultra Fast”), in base alle necessità e alle caratteristiche dei singoli siti.

Previo confronto puntuale con il Comune stesso, si considerano principalmente i flussi di traffico, la presenza di parcheggi, l'accessibilità, la vicinanza a punti di interesse e la disponibilità di potenza elettrica.

Tutte le nostre colonnine sono visibili sulla nostra app Plenitude On The Road o su quella di altri operatori con cui abbiamo sottoscritto accordi di interoperabilità. Gli utenti possono accedere al servizio di ricarica tramite le suddette app, il totem POS o le tessere RFID.

Tutte le installazioni sono segnalate tramite apposita segnaletica stradale orizzontale e/o verticale, sono visibili sulle app di ricarica e piattaforme di mobilità elettrica.

Attraverso un report sempre aggiornato il Comune potrà monitorare i dati di utilizzo delle colonnine.

Plenitude tramite Plenitude On The Road, il Comune e il fornitore di energia.