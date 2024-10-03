Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.
Ci impegniamo a offrirti un servizio affidabile, completo e su misura.
Esplora i modelli disponibili per l’installazione.
Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta. Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road, società controllata da Plenitude.
Informativa privacy delle lead B2B
L'installazione favorisce la mobilità sostenibile, migliora l'attrattività turistica e risponde alla crescente domanda di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, previa valutazione interna delle singole opportunità, ci prendiamo carico di tutti gli investimenti e costi operativi necessari per l'installazione e manutenzione dell'infrastruttura di ricarica.
Le colonnine installate rispettano le normative nazionali ed europee in materia di sicurezza, interoperabilità e accessibilità, oltre a eventuali regolamenti locali.
Sì, possono essere presenti a livello regionale o statale, saremo a disposizione per fornire l’eventuale documentazione necessaria all’ottenimento.
Installiamo colonnine in AC (Corrente Alternata) e in DC (Corrente Continua) con potenze nominali che variano da 22 kW (colonnine “Quick”) fino 400 kW (colonnine “Ultra Fast”), in base alle necessità e alle caratteristiche dei singoli siti.
Previo confronto puntuale con il Comune stesso, si considerano principalmente i flussi di traffico, la presenza di parcheggi, l'accessibilità, la vicinanza a punti di interesse e la disponibilità di potenza elettrica.
Tutte le nostre colonnine sono visibili sulla nostra app Plenitude On The Road o su quella di altri operatori con cui abbiamo sottoscritto accordi di interoperabilità. Gli utenti possono accedere al servizio di ricarica tramite le suddette app, il totem POS o le tessere RFID.
Tutte le installazioni sono segnalate tramite apposita segnaletica stradale orizzontale e/o verticale, sono visibili sulle app di ricarica e piattaforme di mobilità elettrica.
Attraverso un report sempre aggiornato il Comune potrà monitorare i dati di utilizzo delle colonnine.
Plenitude tramite Plenitude On The Road, il Comune e il fornitore di energia.