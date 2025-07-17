Come si compone la spesa luce e gas?
La spesa luce e la spesa gas hanno una parte di spesa fissa invariabile per 12 mesi, mentre le restanti componenti di spesa sono definite dall'Autorità.
Attiva Placet per la casa, a prezzo variabile.
Condizioni economiche sottoscrivibili fino al 25/03/2026.
L'offerta a prezzo variabile pensata dall'Autorità per il mercato libero.
Per la somministrazione di energia elettrica
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte.
Rientrano nella Spesa per la materia energia: il Corrispettivo Variabile Index Luce e il Parametro Alfa espressi in €/kWh; il Corrispettivo Fisso Luce espresso in €/anno.
Il Corrispettivo Variabile Index Luce, espresso in euro/kWh e applicato in fattura all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto così come quantificate da ARERA, è il prezzo all’ingrosso che è aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese solare di fornitura “m”, alla media aritmetica del PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet di ARERA. Il Parametro Alfa e il Corrispettivo Fisso Luce sono invece invariabili per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.
Il Corrispettivo Variabile Index Luce è differenziato per fasce orarie F1 o F23, così come definite da ARERA. Attualmente le fasce orarie definite da ARERA sono: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). La differenziazione per fasce è possibile solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle due fasce orarie e in ogni caso a partire dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili a Eni Plenitude i dati di consumo del Cliente aggregati per le due suddette fasce. In tutti gli altri casi, il Corrispettivo Variabile Index Luce assume valori pari al Corrispettivo Variabile Index Luce Monorario.
Il Parametro Alfa è espresso in euro/kWh e indicato in contratto comprensivo delle Perdite di Rete; il suo valore al netto delle Perdite di Rete è invariabile per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.
Il Corrispettivo Fisso Luce, espresso in euro/anno, è invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.
Rientrano inoltre nella spesa per la materia energia: un corrispettivo di importo pari alla Componente di dispacciamento applicata da Terna per il servizio di ultima istanza cui il Cliente avrebbe diritto e corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Delibera ARERA 111/06, il suo valore aggregato include già le Perdite di Rete come quantificate da ARERA.
Per la somministrazione del gas
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte.
Rientra nella Spesa per la materia gas naturale: il Corrispettivo Variabile Index Gas e il Parametro Alfa espressi in €/Smc e applicati al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc; il Corrispettivo Fisso Gas espresso in €/anno.
Il Corrispettivo Variabile Index Gas è aggiornato mensilmente ed è pari all’indice energetico “PSV Day Ahead Heren Mid” (di seguito, “PSV”), che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura “m”, convertendo in €/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere “Heren Price” espresse in €/MWh. Il corrispettivo è pubblicato mensilmente sul sito internet di ARERA con riferimento a forniture di gas naturale con PCS a 0,038520 GJ/Smc. Il Parametro Alfa e il Corrispettivo Fisso Gas sono invece invariabili per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.
Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Eni Plenitude in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas.
Di seguito sono indicati i pesi delle componenti di prezzo e degli sconti sulla spesa annua ante imposte per un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno nell’abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata – 1° trimestre 2026. Le percentuali indicate si riferiscono all'incidenza media di ciascun corrispettivo sulla spesa annua.
Corrispettivo Fisso Luce - Componente di dispacciamento €/anno
Corrispettivo Variabile Index Luce (valore di Gennaio 2026)
Parametro Alfa
Corrispettivi per il servizio di dispacciamento €/kWh (incluso corrispettivo mercato capacità)
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema
I valori mostrati in tabella includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.
In bolletta sarà applicato il valore del Parametro Alfa al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA.
Modalità di rinnovo dei corrispettivi
Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente, Eni Plenitude comunicherà in forma scritta al Cliente il prezzo di rinnovo che sarà pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET a prezzo variabile applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude nel momento in cui viene effettuata la comunicazione, che si intenderà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall’invio, salvo prova contraria. La comunicazione non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. Qualora Eni Plenitude non effettui tempestivamente la comunicazione di rinnovo di cui sopra, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET a prezzo variabile applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude alla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche. Qualora Eni Plenitude non rispetti le modalità e il termine per la predetta comunicazione e il prezzo applicato sulla base di quanto sopra sia diverso dal prezzo in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
Di seguito sono indicati i pesi delle componenti di prezzo e degli sconti sulla spesa annua ante imposte per un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale – 1° trimestre 2026. Le percentuali indicate si riferiscono all'incidenza media di ciascun corrispettivo sulla spesa annua.
Corrispettivo Fisso Gas
Corrispettivo Variabile Index Gas (PSV Gennaio 2026)
Parametro Alfa
Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema
Modalità di rinnovo dei corrispettivi
La bolletta sarà emessa in formato digitale e sarà consultabile sul portale previa registrazione da parte del cliente; in caso di mancata registrazione al portale o in assenza di un indirizzo mail valido, Eni Plenitude invierà la bolletta in formato cartaceo; in qualunque momento il cliente potrà richiedere la bolletta cartacea. A seguito della formulazione online della proposta di contratto e dell'accettazione da parte di Eni Plenitude, verrà richiesta al cliente via e-mail una conferma della registrazione ai servizi online del portale e al servizio bolletta digitale. A seguito dell'attivazione del servizio bolletta digitale, a fronte della fornitura, Eni Plenitude, emetterà le fatture in formato digitale consultabili sul Sito Internet. Qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento e la bolletta elettronica come modalità di ricezione della bolletta, Eni Plenitude riconoscerà al Cliente uno sconto in fattura pari a 6 €/anno.
In assenza della conferma da parte del cliente della registrazione ai servizi online del portale e al servizio bolletta digitale, l'esecuzione del contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta e senza servizi online.
In questo caso, il pagamento avviene tramite avviso di pagamento (allegato alla bolletta) con una modalità di pagamento a scelta tra le seguenti:
Pagamenti digitali (fino ad un limite massimo di 2.000 euro). Accedi all’Area Personale del portale o all'App Eni Plenitude, e paga senza alcuna commissione tramite carta di pagamento (circuiti Visa, MasterCard, American Express), o tramite ApplePay, GooglePay, PayPal e Satispay.
I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; il pagamento presso lo sportello bancario indicato in fattura è senza tali costi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.
L’offerta Placet, dedicata ai clienti di piccole dimensioni, è facilmente comprensibile e comparabile perché ha condizioni contrattuali e struttura di prezzo definite da ARERA e uniformi per tutti i venditori e valori dei corrispettivi definiti da Eni Plenitude.
No, non sono previsti costi per il passaggio ad Eni Plenitude da altro fornitore.
Il contratto ha durata indeterminata, mentre la validità delle condizioni economiche è di 12 mesi.
Previa registrazione sul portale, la bolletta del tuo contratto Placet sarà emessa in formato digitale e sarà consultabile sullo stesso portale: in caso di mancata registrazione al portale o in assenza di un indirizzo email valido, Eni Plenitude invierà la bolletta cartacea. In qualunque momento in corso di fornitura, potrai richiedere la bolletta cartacea senza costi aggiuntivi.
Per saperne di più consulta la sezione: “Servizio bolletta digitale, modalità di pagamento e ulteriori caratteristiche dell'offerta”.
Per l’energia elettrica, la periodicità di fatturazione dipende dal livello di potenza disponibile:
Per la fornitura di gas la periodicità di fatturazione dipende dal livello di consumo annuo, come da tabella sotto riportata:
Il Contratto ha esecuzione con l’attivazione della somministrazione, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta: se passaggio da altro fornitore, attivazione, voltura, ecc. La data di inizio della somministrazione è indicata nella comunicazione di accettazione della proposta di Contratto oppure comunicata con SMS o e-mail. È comunque riportata nelle fatture.
L’attivazione della fornitura da parte delle società di distribuzione locali avviene mediamente non prima di un mese dal ricevimento dell’accettazione di Eni Plenitude.
Nel caso di Switch le somministrazioni iniziano entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto e sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale.
No, Eni Plenitude si occuperà di inoltrare per tuo conto la comunicazione di recesso al Sistema Informativo Integrato che informerà il tuo precedente venditore.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
1Per la luce il Corrispettivo Fisso e il Parametro Alfa rappresentano rispettivamente il 16% (considerata la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno) e il 13% della spesa annua ante imposte per un cliente tipo. Per il gas il Corrispettivo Fisso e il Parametro Alfa rappresentano rispettivamente il 12% e il 20% della spesa annua ante imposte per un cliente tipo.
2Prezzo all'ingrosso pubblicato sul sito da ARERA
3Placet: Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela.
