Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

Spesa per la materia energia;

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;

Spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

i corrispettivi definiti da Eni Plenitude: il Corrispettivo Luce Index applicato in fattura all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto così come quantificate da ARERA, corrisponde al prezzo all’ingrosso aggiornato mensilmente ed è pari, per ciascun mese solare di fornitura, alla media aritmetica del PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org, nella sezione “statistiche” e sul sito internet di ARERA. Rappresenta il 42% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo; il Contributo al Consumo è pari a 0,0253 €/kWh, rappresenta il 8% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo e include già le perdite di rete per il trasporto come quantificate da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di Pdp in media tensione in base alla relativa quantificazione delle Perdite di Rete stabilita da ARERA e comunque in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Il valore del Contributo al Consumo al netto delle Perdite di Rete è invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione e sarà applicato in bolletta sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA; un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e vendita pari a 192€/anno, che rappresenta il 6% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo;

i corrispettivi definiti e aggiornati dall'ARERA: Corrispettivi per il servizio di dispacciamento e corrispettivo di reintegrazione oneri come definito nel TIV e TIS; corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall'ARERA.



Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Tariffa trioraria

Con la tariffa trioraria sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite dall'ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività), F2 (dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00 alle 23:00 il sabato escluse le festività), F3 (tutte le ore dell’anno non comprese nelle fasce F1 e F2). I valori triorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di Pdp in media tensione in base alla relativa quantificazione delle Perdite di Rete stabilita da ARERA e comunque in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3.

In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Per l’intera durata delle condizioni economiche l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.

Le condizioni economiche sono valide fino al 18/02/2026, per maggiori dettagli consulta il contratto.