Qualora si verifichino problematiche relative al contratto di fornitura che non sono state risolte attraverso i molteplici canali che Plenitude rende disponibili, i Clienti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono tenuti a ricorrere allo strumento della Conciliazione, che consente di trovare una soluzione condivisa tra Plenitude e il Cliente, prima di ricorrere al giudice ordinario. Tale opportunità rientra nei procedimenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie. La Conciliazione – che interessa oltre 7 milioni di clienti del mercato gas ed energia elettrica gestito da Plenitude in Italia – permette di risolvere in modo amichevole e gratuito eventuali controversie con l’azienda su problematiche, ad esempio, di fatturazione, di morosità e relative al contratto. Oltre ad un contenimento dei costi della controversia, la Conciliazione permette una drastica riduzione dei tempi di risoluzione e consente di individuare una soluzione soddisfacente sia per il Cliente che per l’azienda.

Plenitude oltre alla Conciliazione Paritetica ADR (descritta alla pagina https://eniplenitude.com/consumerismo/conciliazione) aderisce anche al Servizio Conciliazione Clienti Energia, al quale Plenitude partecipa attivamente da aprile 2015. Si tratta dell’attività svolta da Acquirente Unico, anch’essa nel rispetto delle disposizioni in materia ADR, così come previsto dal Testo Integrato della Conciliazione (Delibera ARERA 209/2016). Tale modalità è disponibile sia per gli usi domestici che non.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa sezione del portale Arera all’indirizzo: https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm oppure direttamente il sito web dello Sportello per il Consumatore di Acquirente Unico all’indirizzo: https://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen