Ripensamento

Stai chiedendo di recedere dal contratto. Da quando hai sottoscritto il contratto, ti è stato consegnato il prodotto acquistato o hai ricevuto la lettera di accettazione per luce/gas, hai 14 o 30 giorni per esercitare il diritto di recesso senza fornire alcuna motivazione. Puoi ripensarci entro 14 giorni dalla conclusione¹ (per luce e gas, dalla ricezione della lettera di accettazione; per gli altri prodotti, dal giorno della consegna) se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica); hai invece 30 giorni dalla conclusione del contratto (ricezione della lettera di accettazione o consegna del prodotto) se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali. Il diritto di recesso può essere esercitato senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.