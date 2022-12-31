ENERGIA SEMPRE PIÙ

Con Plenitude hai l'offerta luce e/o gas che ti premia nel tempo: fino al 20% di sconto¹ in due anni sui corrispettivi fissi a consumo². In più, ricevi fino a 40€ di sconto³ con Plenitude Insieme.

¹Sconti progressivi fino al 20% sui corrispettivi luce e gas che costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 53% e il 53% circa della spesa annuale per un cliente tipo.
²Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.
³20€ per la materia energia e 20€ per la materia gas naturale per gli iscritti o per chi si iscrive entro due mesi a Plenitude insieme.

I vantaggi di Energia Sempre Più

Con Energia Sempre Più hai:

  • sconto crescente nel tempo: fino al 20% in due anni sui corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo;
  • corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo per 24 mesi;
  • 5% di Sconto Domiciliazione⁴ con domiciliazione bancaria attiva;
  • fino a 40 euro di sconto in bolletta con Plenitude Insieme (20 euro per ciascuna fornitura luce o gas).

Ti ricordiamo che il valore finale della tua bolletta potrà variare ogni mese in base ai tuoi consumi.

CORRISPETTIVI¹
Se hai bisogno di un'attivazione luce per box, soffitte e cantine scopri la nostra offerta Flexi Pertinenze.
Tutti i vantaggi di scegliere Plenitude

Fino al 20% di sconto in due anni1

Energia Sempre Più è la scelta giusta per risparmiare con sconti crescenti nel tempo sui corrispettivi luce e/o gas fissi a consumo per 24 mesi2. Infatti, dal secondo mese, otterrai uno sconto del 5%, che aumenterà gradualmente nei mesi fino a raggiungere il 20%.

I corrispettivi visualizzati sono comprensivi dello Sconto Domiciliazione che viene applicato in fase di sottoscrizione dell’offerta se viene scelta la modalità di fatturazione con addebito su conto corrente. Gli sconti crescenti sui corrispettivi fissi a consumo luce e/o gas saranno applicati dal secondo mese di fornitura.

Attiva Energia Sempre Più e ricevi subito fino a 40€ di sconto con Plenitude Insieme

Solo se sei già iscritto o ti iscriverai al programma Plenitude Insieme entro 2 mesi dalla data di inizio fornitura comunicata, potrai ricevere fino a 40€ di sconto³ in bolletta. In più, per te, nuovi regali, sorprese e tante offerte ogni mese.

Plenitude ti guida verso un futuro energetico sostenibile

Oltre alla fornitura di luce e gas, ti offriamo soluzioni personalizzate come impianti fotovoltaici, sistemi di riscaldamento e climatizzazione, per garantirti comfort e risparmio energetico.

Energia elettrica da fonti rinnovabili

La tua energia elettrica è certificata, tramite Garanzie d’Origine, come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili.

Ciò che consumi non arriverà in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma Plenitude acquisterà certificazioni che attestano l’origine rinnovabile di un quantitativo di energia elettrica immesso in rete pari ai tuoi consumi.

Gas con CO2 compensata

Finanziamo progetti di conservazione forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2, prodotta durante il consumo domestico. Per maggiori informazioni consulta le FAQ.

 

È più facile scegliere l’energia di Plenitude

Sottoscrivi l’offerta online in pochi minuti e senza nessun costo. Gestiamo noi il cambio del fornitore senza nessuna interruzione della tua fornitura luce e/o gas.

Servizi digitali e assistenza

Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un’assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700.

 

L’offerta Energia Sempre Più può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano  fino al 17/09/2025, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:

  • hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
  • sei già cliente Eni Plenitude e vuoi cambiare offerta (Cambio Prodotto);
  • vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE.
  • vuoi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione).

Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.

Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:

  • una bolletta del tuo attuale fornitore;
  • un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta;
  • l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.
  • il numero cliente, se sei già titolare di un contratto Eni Plenitude (cambio offerta).

Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.

Importante 
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente per il passaggio da un altro fornitore.

Se sei intestatario del contratto:

  • il passaggio è completamente gratuito e automatico;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura: 

  • il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE;
  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.

Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Energia Sempre Più (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica.

Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più

Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:

  1. Bolletta digitale 
    Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
  2. Bolletta cartacea 
    La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Per pagare hai diverse possibilità:

  • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici;
  • avviso di pagamento. Lo trovi allegato alla tua bolletta e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000€.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.

La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto: 

  • ogni 2 mesi se hai attivato un contratto di fornitura Luce;
  • in base ai tuoi consumi se hai attivato un contratto di fornitura Gas: 
    • o ogni 2 mesi per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno); 
    • o ogni mese per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
  • con periodicità pari a quella più frequente se hai attivato un contratto di fornitura sia luce sia gas.

Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.

Nel corso dei 24 mesi Plenitude riconoscerà i seguenti sconti progressivi sul Corrispettivo Luce e/o Gas: (i) sconto pari al 5% per i consumi effettuati dal 2° al 6° mese di somministrazione; (ii) sconto pari al 10% per i consumi effettuati dal 7° al 12° mese di somministrazione; (iii) sconto pari al 15% per i consumi effettuati dal 13° al 18° mese di somministrazione; (iv) sconto pari al 20% per i consumi effettuati dal 19° al 24° mese di somministrazione. Resta inteso che gli sconti progressivi sopra riportati non verranno applicati per il primo mese di somministrazione.

Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale.
Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.

Con Energia Sempre Più hai l’opportunità di scegliere, solo per l’energia elettrica, tra profilo monorario e profilo biorario. Scegliendo il profilo monorario, avrai un corrispettivo uguale a qualsiasi ora del giorno. Scegliendo il profilo biorario, avrai un corrispettivo più basso la sera (dalle 19:00 alle 8:00) e tutto il giorno durante le festività e nei week-end e un corrispettivo più elevato nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00.

Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia energia:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  • il corrispettivo luce applicato in fattura, il cui valore è pari a 0,1826€/kWh, che rappresenta il 53% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno e ha 3kW di potenza impegnata, include già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.
  • Il corrispettivo di commercializzazione e vendita pari a 12€/mese (pari a 144 €/anno), che rappresenta il 16% (tenendo conto della componente di dispacciamento di 1,2311€/anno) della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.

2. i corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA: prezzo di dispacciamento e componente di dispacciamento, come definiti nel TIV.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Opzione bioraria
L’offerta Energia Sempre Più ti consente di scegliere l’opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due corrispettivi luce distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi, che saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA, sono i seguenti: F1 pari a 0,1863€/kWh e F2-3 pari 0,1805€/kWh. Resta inteso che anche a tali corrispettivi verrà applicato lo sconto sopra specificato. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1 e F2-3. In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Il valore del corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete è invariabile per i primi 24 mesi dall’avvio della fornitura.

Per l’intera durata del contratto l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia.
Per maggiori dettagli, consulta il contratto.

Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia gas naturale;
  • spesa per il trasporto del gas e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

1. i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:

  • il corrispettivo gas, invariabile per i primi 24 mesi dall’avvio della fornitura, è pari a 0,6060€/Smc che rappresenta il 53% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno
  • il corrispettivo di commercializzazione e vendita di 12€/mese (pari a 144 €/anno), che rappresenta il 13% della spesa complessiva annua ante imposte di un cliente tipo.

I corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e alla spesa per oneri di sistema sono definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’Autorità. Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.

Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.

Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.

Con Energia Sempre Più entri nel mondo di Sky, i primi tre mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con Netflix Base + Sky Cinema sono offerti da Plenitude. E se sei già cliente Sky, per te lo sconto del 50% per 18 mesi su un pacchetto non ancora incluso nel tuo abbonamento tra quelli disponibili per l’iniziativa.

Operazione a premio “Plenitude e Sky accendono l’Estate con le emozioni dell’Intrattenimento” valida dal 17/07/2025 al 30/09/2025. L’operazione a premi è dedicata ai nuovi clienti Eni Plenitude residenziali e a chi è già titolare di un contratto residenziale, ma desidera cambiare la sua offerta con quella in promozione “Trend Casa” che abbiano ricevuto la lettera di accettazione di Eni Plenitude e non si siano avvalsi del diritto di ripensamento, ove contrattualmente previsto ed esercitabile.

Una volta ricevuta la email di comunicazione del premio, il cliente Plenitude che non ha ancora sottoscritto un abbonamento Sky per beneficiare del premio dovrà sottoscrivere un contratto di abbonamento di tipologia residenziale Sky Q via internet con profilo Sky Open e con pagamento tramite carta di credito (non prepagata) o addebito su conto corrente bancario. Il premio consiste nella visione dei primi 3 mesi di: Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema offerta da Plenitude. Dal 4° mese il corrispettivo per la visione di Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) con Netflix Base + Sky Cinema sarà pari al prezzo di listino Sky Open, attualmente pari a 44 €/mese.

Se invece sei già cliente Sky, grazie a Plenitude, potrai aggiungere un pacchetto, non ancora incluso nel tuo abbonamento, tra quelli disponibili per l’iniziativa, con il 50% di sconto fino a 18 mesi.

Si intendono già clienti Sky, i clienti abbiano in essere un contratto di abbonamento residenziale al servizio Sky, con abbonamento in stato “attivo”, che non abbiano nel frattempo disdetto il contratto, esercitato il diritto di recesso anticipato, né effettuato cancellazione di uno o più pacchetti o formule commerciali oggetto del premio (“downgrade”) nei precedenti 4 mesi dalla richiesta del premio, che non abbiano attiva una particolare tipologia di abbonamento Sky  riservata solo ad alcuni soggetti.

Per ulteriori dettagli leggi il regolamento qui.

Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Energia Sempre Più le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.

Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:

  1. essere garantita dal precedente fornitore, nel caso in cui il relativo contratto non sia ancora stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (per la fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default (per la fornitura di gas), per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, su eventuale tua richiesta, la chiusura del punto di fornitura;
  2. essere avviata da Eni Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto di fornitura.

Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.

¹A partire dal secondo mese sconti progressivi fino al 20% sui corrispettivi luce e gas che costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 53% circa della spesa annuale per la luce e il 53% circa di quella per il gas per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 16% per la luce – considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311€/anno – e il 13% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.

²Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.

³Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale. Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.

⁴Hai il 5% di sconto sui corrispettivi fissi a consumo per 24 mesi di fornitura con domiciliazione bancaria attiva.

