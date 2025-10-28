Scopri le nostre soluzioni tecnologiche all'insegna dell'innovazione e del risparmio e approfitta del doppio vantaggio sugli elettrodomestici e sui corrispettivi luce.
Vivi l’energia in modo più intelligente direttamente a casa tua grazie agli elettrodomestici ad alta efficienza di Haier, leader globale in questo settore. Progettati per garantire alte prestazioni e per ottimizzare i consumi, questi dispositivi rendono ogni ambiente domestico più efficiente e connesso.
In più, se acquisti un elettrodomestico e passi a Plenitude per l'energia della tua casa, puoi godere di un doppio vantaggio: uno sconto sui dispositivi e uno sui corrispettivi luce.
Nei nostri punti vendita ti aspettano soluzioni tecnologiche che uniscono innovazione e risparmio, pensate per accompagnarti nella tua quotidianità.
Acquista un elettrodomestico e ricevi una carta prepagata Plenitude2 da 100€ per pagare le bollette luce e gas. La promozione è valida fino al 31 marzo 2026.
1. Se il tuo vecchio elettrodomestico che stai sostituendo e che ritireremo è da incasso, dovrai solo preoccuparti di disinstallarlo.
2. Operazione a premio valida dal 06/12/25 al 31/03/26 per coloro che acquistano un elettrodomestico durante il periodo di validità dai canali abilitati alla promo. La Carta prepagata è inviata tramite e-mail e dovrà essere attivata entro 6 mesi dalla ricezione nell’area personale. La carta è cedibile. Regolamento qui
Acquista un nuovo elettrodomestico e contestualmente passa a Plenitude con Fixa Time Luce2 per avere un doppio vantaggio:
30% di sconto per 12 mesi sui corrispettivi luce ore pasti di Fixa Time3.
Fino a 200€3 di sconto sull’elettrodomestico e una carta prepagata Plenitude da 100€ in omaggio per pagare le bollette luce e gas².
Paga in un'unica soluzione oppure attraverso un finanziamento a rate.
Acquista un nuovo elettrodomestico con Plenitude:
Per te una carta prepagata Plenitude da 100€ in omaggio per pagare le bollette luce o gas².
Paga in un'unica soluzione oppure attraverso un finanziamento a rate.
2. Operazione a premio valida dal 06/12/25 al 31/03/26 per coloro che acquistano un elettrodomestico durante il periodo di validità dai canali abilitati alla promo. La Carta prepagata è inviata tramite e-mail e dovrà essere attivata entro 6 mesi dalla ricezione nell’area personale. La carta è cedibile. Regolamento qui
3. Vendita abbinata valida dal 07/11/25 al 25/03/2026. Per chi acquista un elettrodomestico presso i punti vendita Plenitude e contestualmente passa a Plenitude attivando l'offerta luce Fixa Time: sconto fino a 200€ sull'elettrodomestico (scopri maggiori dettagli nel modulo sottostante) + sconto del 30% sui corrispettivi luce (tutti i giorni dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21) valido per 12 mesi. I corrispettivi costituiscono, al netto delle imposte, il 37% circa della spesa annuale per la luce di un cliente tipo. Lo sconto è pari al 3% circa della spesa annuale per la luce del cliente tipo ante imposte. Entrambi i prodotti possono essere acquistati separatamente a prezzo pieno.
Con la qualità e l’affidabilità di Haier.
Classe energetica A-25%
Capacità di carico 8 Kg
Dimensione: 85 x 60 x 44 cm
Colori disponibili: bianco
30% di sconto sui corrispettivi luce ore pasti di Fixa Time2.
30€ di sconto sull’elettrodomestico.
Unica soluzione
599,00€ IVA inclusa
Finanziamento
18,60€ al mese per 36 mesi TAEG 7,63% TAN 7,38%
Prezzo del bene: 599,00€
Importo tot. dovuto: 669,60€3
Unica soluzione
599,00€ IVA inclusa
Finanziamento
18,60€ al mese per 36 mesi TAEG 7,63% TAN 7,38%
Prezzo del bene: 599,00€
Importo tot. dovuto: 669,60€3
Classe energetica A-25%
Capacità di carico 9 Kg
Dimensione: 85 x 60 x 49,7 cm
Colori disponibili: bianco
30% di sconto sui corrispettivi luce ore pasti di Fixa Time2.
100€ di sconto sull’elettrodomestico.
Unica soluzione
799,00€ IVA inclusa
Finanziamento
24,70€ al mese per 36 mesi TAEG 7,31% TAN 7,07%
Prezzo del bene: 799,00€
Importo tot. dovuto: 889,20€3
Unica soluzione
799,00€ IVA inclusa
Finanziamento
24,70€ al mese per 36 mesi TAEG 7,31% TAN 7,07%
Prezzo del bene: 799,00€
Importo tot. dovuto: 889,20€3
Classe energetica A++
Capacità di carico 9 Kg
Dimensione: 84,5 x 59,5 x 66,5 cm
Colori disponibili: bianco
30% di sconto sui corrispettivi luce ore pasti di Fixa Time2.
30€ di sconto sull’elettrodomestico.
Unica soluzione
699,00€ IVA inclusa
Finanziamento
21,60€ al mese per 36 mesi TAEG 7,28% TAN 7,05%
Prezzo del bene: 699,00€
Importo tot. dovuto: 777,60€3
Unica soluzione
699,00€ IVA inclusa
Finanziamento
21,60€ al mese per 36 mesi TAEG 7,28% TAN 7,05%
Prezzo del bene: 699,00€
Importo tot. dovuto: 777,60€3
Classe energetica A+++
Capacità di carico 9 Kg
Dimensione: 84,5 x 59,5 x 66,5 cm
Colori disponibili: bianco
30% di sconto sui corrispettivi luce ore pasti di Fixa Time2.
100€ di sconto sull’elettrodomestico.
Unica soluzione
899,00€ IVA inclusa
Finanziamento
27,80€ al mese per 36 mesi TAEG 7,33% TAN 7,10%
Prezzo del bene: 899,00€
Importo tot. dovuto: 1.000,80€3
Unica soluzione
899,00€ IVA inclusa
Finanziamento
27,80€ al mese per 36 mesi TAEG 7,33% TAN 7,10%
Prezzo del bene: 899,00€
Importo tot. dovuto: 1.000,80€3
Classe energetica B
Rumorosità 35dB (A)/Classe B
Dimensione: 205 x 59,5 x 66,7 cm
Colori disponibili: inox
30% di sconto sui corrispettivi luce ore pasti di Fixa Time2.
30€ di sconto sull’elettrodomestico.
Unica soluzione
899,00€ IVA inclusa
Finanziamento
27,80€ al mese per 36 mesi TAEG 7,33% TAN 7,10%
Prezzo del bene: 899,00€
Importo tot. dovuto: 1.000,80€3
Unica soluzione
899,00€ IVA inclusa
Finanziamento
27,80€ al mese per 36 mesi TAEG 7,33% TAN 7,10%
Prezzo del bene: 899,00€
Importo tot. dovuto: 1.000,80€3
Classe energetica A
Rumorosità 35dB (A)/Classe B
Dimensione: 205 x 59,5 x 66,7 cm
Colori disponibili: inox
30% di sconto sui corrispettivi luce ore pasti di Fixa Time2.
200€ di sconto sull’elettrodomestico.
Unica soluzione
1.199,00€ IVA inclusa
Finanziamento
37,10€ al mese per 36 mesi TAEG 7,38% TAN 7,14%
Prezzo del bene: 1.199,00€
Importo tot. dovuto: 1.335,60€3
Unica soluzione
1.199,00€ IVA inclusa
Finanziamento
37,10€ al mese per 36 mesi TAEG 7,38% TAN 7,14%
Prezzo del bene: 1.199,00€
Importo tot. dovuto: 1.335,60€3
Plenitude ti accompagna nella scelta di elettrodomestici ad alta efficienza con due offerte pensate per garantirti flessibilità e condizioni vantaggiose. In particolare:
Offerta abbinata elettrodomestico + Fixa Time Luce, per te che passi a Plenitude con Fixa Time Luce
Con questa proposta, dal 07/11/25 al 11/12/25 Plenitude ti consente di abbinare l’acquisto del tuo nuovo elettrodomestico alla fornitura luce con l’offerta Fixa Time, creando una soluzione completa per la tua casa e ottenendo così un doppio sconto, sia sull’elettrodomestico scelto che sul costo del corrispettivo luce durante i seguenti orari: dalle 7:00 alle 9:00, dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 21:00, tutti i giorni. Inoltre, ricorda che puoi scegliere se pagare l’elettrodomestico in un’unica soluzione o con un comodo finanziamento.
Offerta elettrodomestico
Se preferisci concentrarti solo sull’acquisto del tuo nuovo elettrodomestico, Plenitude ti offre la possibilità di scegliere tra una selezione di prodotti. Anche in questo caso, è possibile scegliere il metodo di pagamento che preferisci.
Inoltre, in entrambi i casi, il prezzo di acquisto di un elettrodomestico include in sé numerosi vantaggi: spedizione, consegna al piano, installazione e ritiro dell’usato dell’elettrodomestico da sostituire.
Se il vecchio elettrodomestico è da incasso, dovrà essere già smontato all’arrivo dell’installatore, il servizio di disinstallazione degli elettrodomestici da incasso non è incluso.
Dopo aver lasciato i tuoi dati nel form dedicato, verrai richiamato da Plenitude. Se interessato, potrai fissare l’appuntamento nel punto vendita Eni Plenitude più vicino, in base alle tue esigenze e disponibilità (entro massimo 20 giorni). Per spostare un appuntamento già fissato, basta chiamare il punto vendita Eni Plenitude che ti ha contattato.
Il pagamento per l’acquisto di un elettrodomestico Plenitude può essere effettuato in un'unica soluzione esclusivamente tramite bonifico bancario, carta di credito e pago PA. In alternativa, hai la possibilità di scegliere una soluzione di pagamento a rate, tramite Findomestic e previa approvazione da parte della finanziaria.
Lo smaltimento del vecchio elettrodomestico non comporta costi aggiuntivi ed è a carico dei tecnici selezionati da Eni Plenitude. Se il vecchio elettrodomestico è da incasso, dovrai averlo già smontato a tue spese prima dell’arrivo dell’installatore. L’installatore potrà poi occuparsi dello smaltimento di quest’ultimo.
Sì, è possibile acquistare un elettrodomestico senza sottoscrivere contestualmente l’offerta Fixa Time Luce o altri prodotti/servizi. In questo caso, tuttavia, lo acquisterai a prezzo pieno.
Se scegli di passare a Plenitude sottoscrivendo Fixa Time Luce contestualmente all’acquisto dell’elettrodomestico, otterrai uno sconto sul prezzo di listino dell’elettrodomestico e uno sconto sul corrispettivo luce dell’offerta Fixa Time per 12 mesi. Lo sconto sarà applicato esclusivamente sui corrispettivi luce applicati per consumi effettuati nei seguenti orari: dalle 7:00 alle 9:00, dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 21:00, tutti i giorni.
L’installazione dei prodotti a libero posizionamento comprende: collegamento alla rete elettrica, collegamento alla rete idrica (se presente) e agli scarichi tramite i tubi in dotazione e verifica di funzionamento.
Gli allacciamenti vengono effettuati solo su impianti già esistenti, funzionanti e conformi alle normative di sicurezza.
Sono esclusi lavori di falegnameria, idraulica o impiantistica.
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), i prodotti acquistati dai consumatori sono sempre coperti dalla garanzia legale di conformità. Così come previsto dalla normativa dedicata, la garanzia ha una durata di 24 mesi a partire dalla data di consegna del prodotto e prevede la sostituzione o la riparazione del prodotto o del servizio di installazione in caso di difetto di conformità, senza costi per il cliente. In caso di necessità potrai quindi contattare Eni Plenitude nel periodo di validità della stessa.
Tutti gli elettrodomestici includono una garanzia convenzionale del produttore della durata di 24 mesi, previa attivazione della stessa, erogata direttamente da HAIER. I termini e le condizioni della garanzia convenzionale sono consultabili qui.
Attenzione: la garanzia convenzionale deve essere attivata contattando il numero verde Haier: 02 400 48 270
Il reso può essere sempre richiesto, contattando il Customer Care di Plenitude al numero verde 800.900.700 da rete fissa e il 02.444.141 da cellulare, entro 14 giorni dalla consegna del prodotto se il relativo contratto è stato concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza (es. Portale); entro i 30 giorni successivi alla consegna se il relativo contratto è stato concluso attraverso tutti gli altri canali commerciali (es. acquisto direttamente presso il Plenitude Store).
3. Vendita abbinata valida dal 07/11/25 al 25/03/2026. Per chi acquista un elettrodomestico presso i punti vendita Plenitude e contestualmente passa a Plenitude attivando l'offerta luce Fixa Time: sconto fino a 200€ sull'elettrodomestico (scopri maggiori dettagli nel modulo sottostante) + sconto del 30% sui corrispettivi luce (tutti i giorni dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21) valido per 12 mesi. I corrispettivi costituiscono, al netto delle imposte, il 37% circa della spesa annuale per la luce di un cliente tipo. Lo sconto è pari al 3% circa della spesa annuale per la luce del cliente tipo ante imposte. Entrambi i prodotti possono essere acquistati separatamente a prezzo pieno.
4. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 04/11/2025 al 28/02/2026 come da esempi rappresentativi. Prezzo del bene Lavatrice HW90-B14959NEUIT €799,00 TAEG 7,31% TAN 7,07% in 36 rate da €24,70 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €0,00 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €0,00, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €0,00. Importo totale del credito €799,00, importo totale dovuto dal Consumatore €889,20. Prezzo del bene Lavatrice HW80-B14959NEUIT €599,00 TAN fisso 7,38% TAEG 7,63% in 36 rate da €18,60 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €0,00 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €0,00, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €0,00. Importo totale del credito €599,00, importo totale dovuto dal Consumatore €669,60. Prezzo del bene Asciugatrice HD90-A3Q979U €899,00 TAN fisso TAN 7,10% TAEG 7,33% in 36 rate da €27,80 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €0,00 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €0,00, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €0,00. Importo totale del credito €899,00, importo totale dovuto dal Consumatore €1000,80. Prezzo del bene Asciugatrice HD90-A2939 €699,00 TAN fisso 7,05% TAEG 7,28% in 36 rate da €21,60 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €0,00 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €0,00, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €0,00. Importo totale del credito €699,00, importo totale dovuto dal Consumatore €777,60. Prezzo del bene Frigorifero HDPW7620ANPK €1.199,00 TAN fisso 7,14% TAEG 7,38% in 36 rate da €37,10 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €0,00 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €0,00, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €0,00. Importo totale del credito €1.199,00, importo totale dovuto dal Consumatore €1.335,60. Prezzo del bene Frigorifero HDPW5620BNPK €899,00 TAN fisso 7,10% TAEG 7,33% in 36 rate da €27,80 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €0,00 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €0,00, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €0,00. Importo totale del credito €899,00, importo totale dovuto dal Consumatore €1.000,80. Decorrenza media della prima rata a 30 giorni. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali fai riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili presso i Canali Distributivi del finanziamento. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. I Canali Distributivi operano in virtù di una convenzione sottoscritta con Findomestic Banca S.p.A. non in esclusiva. Informazioni su altre tipologie di finanziamento sono disponibili presso i Canali Distributivi.
Lascia i tuoi dati per essere ricontattato senza impegno.
*Campi a compilazione obbligatoria
È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio del codice di verifica.
Riprova tra 24 ore.
Il CAP inserito non è valido o è troppo generico e non ci consente di individuare correttamente la tua zona.
Ti chiediamo di inserirne uno corretto e più preciso per proseguire.
Per proseguire, inserisci qui sotto il codice di verifica temporaneo che hai ricevuto via SMS al [telefono].
Se il numero di telefono non è corretto, puoi modificarlo qui
Riprova o richiedi un nuovo codice di verifica.
Se non lo hai ricevuto, puoi richiedere un nuovo codice tra 29 secondi
Se non lo hai ricevuto, richiedi l'invio di un nuovo codice
Inserisci nuovamente il tuo numero di telefono per ricevere il codice di verifica via SMS e completare la richiesta.