Scontrino dell'energia

7. Dati identificativi del punto di fornitura, ossia l’indirizzo e il POD o PDR e altri dati, quando pertinenti e rilevanti (es. PR, REMI, potenza).

8. Uno schema semplificato degli importi fatturati aggregati secondo una struttura quantità x prezzo medio, distinguendo tra Quota per consumi e Quota fissa e, solo per il settore elettrico, Quota potenza. All’interno della singola voce di aggregazione, la Spesa per la vendita di energia elettrica è determinata in base ai corrispettivi di vendita previsti dal contratto, mentre la Spesa per la rete e gli oneri generali di sistema è definita dall’ARERA, e comprende gli importi per le attività di trasporto, di distribuzione locale e di misura.

Di seguito, vengono riportate tutte le ulteriori voci che compongono la spesa come, ad esempio le Altre partite (es. addebito o restituzione del deposito cauzionale), i ricalcoli, i crediti.

Se si riceve la bolletta in formato cartaceo e nella sua versione sintetica, viene qui riportato il QR code da utilizzare per visualizzare gli elementi di dettaglio della bolletta in formato digitale sull’Area Personale del Portale Grandi Clienti.

Inoltre, in caso di Cliente multisito, sono presenti tanti scontrini quanti sono i punti di fornitura oggetto di fatturazione.