Come leggere la bolletta luce e gas per clienti business Plenitude

Saper leggere correttamente la bolletta è fondamentale per comprendere quali sono i consumi energetici riportati e le voci di costo che la compongono. Anche se a prima vista può risultare complessa, è più semplice di quanto si possa pensare.

La bolletta di Plenitude è stata adeguata agli standard previsti dalla Delibera 315/2024 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e riporta in modo chiaro e sintetico tutte le informazioni principali relative alla propria fornitura e ai consumi.

FRONTESPIZIO
SCONTRINO BOX OFFERTA
ELEMENTI INFORMATIVI ESSENZIALI
ELEMENTI DI DETTAGLIO

Informazioni cliente e utenza

1. In alto a destra è riportato il numero cliente che identifica il contratto di fornitura Eni Plenitude, utile per il riconoscimento in caso di contatto con il Servizio Clienti.
In caso di Cliente multisito è presente anche l’indicazione del codice multisito.  
Inoltre, è segnalata la tipologia di utenza a cui si riferisce la bolletta: gas o luce.

2. Indirizzo e i dati dell’intestatario della fornitura.

3. Il periodo di fatturazione al quale si riferiscono i consumi fatturati, il numero e la data di emissione della bolletta.

Riepilogo consumi e importo totale

4. L'importo totale da pagare con la relativa scadenza per il pagamento. È presente, inoltre, l’indicazione della modalità di pagamento scelta e dello stato dei pagamenti delle bollette precedenti, con la segnalazione di eventuali importi ancora non pagati o a credito.

5. Riepilogo dei consumi totali fatturati nel periodo di riferimento della bolletta, con indicazione della eventuale quota parte di consumi stimati, e il consumo annuo aggiornato. Subito sotto si trova l’indicazione dell’offerta contrattuale attiva al momento dell’emissione della bolletta. Se la bolletta è interessata da ricalcoli, sotto alle informazioni sui consumi, è presente il rimando al box “Ricalcoli” negli elementi essenziali. In caso di Cliente multisito, l’indicazione del consumo annuo e le informazioni commerciali sono presenti nelle pagine successive e, rispettivamente, all’interno delle Informazioni Storiche e dei Box offerta.

Contatti e comunicazioni

6. Contatti e i canali a disposizione per comunicare con il Servizio Clienti Eni Plenitude per ricevere tutta l’assistenza di cui si necessita. Per problemi e guasti sulla fornitura puoi invece fare riferimento ai contatti del Distributore Locale indicati sulla destra.  

In caso di Cliente multisito, i contatti dei Distributori sono riportati nelle pagine successive e, in particolare, all’interno degli elementi informativi essenziali di ciascun punto.  

Dopo questa sezione, sono presenti comunicazioni importanti, offerte esclusive e iniziative speciali riservate ai Clienti Plenitude.

Scontrino dell'energia

7. Dati identificativi del punto di fornitura, ossia l’indirizzo e il POD o PDR e altri dati, quando pertinenti e rilevanti (es. PR, REMI, potenza).

8. Uno schema semplificato degli importi fatturati aggregati secondo una struttura quantità x prezzo medio, distinguendo tra Quota per consumi e Quota fissa e, solo per il settore elettrico, Quota potenza. All’interno della singola voce di aggregazione, la Spesa per la vendita di energia elettrica è determinata in base ai corrispettivi di vendita previsti dal contratto, mentre la Spesa per la rete e gli oneri generali di sistema è definita dall’ARERA, e comprende gli importi per le attività di trasporto, di distribuzione locale e di misura. 
Di seguito, vengono riportate tutte le ulteriori voci che compongono la spesa come, ad esempio le Altre partite (es. addebito o restituzione del deposito cauzionale), i ricalcoli, i crediti.
Se si riceve la bolletta in formato cartaceo e nella sua versione sintetica, viene qui riportato il QR code da utilizzare per visualizzare gli elementi di dettaglio della bolletta in formato digitale sull’Area Personale del Portale Grandi Clienti.
Inoltre, in caso di Cliente multisito, sono presenti tanti scontrini quanti sono i punti di fornitura oggetto di fatturazione.

Box Offerta

9. Riporta le caratteristiche dell’offerta sottoscritta e ne dettaglia i costi con la valorizzazione di ogni componente, riportando la relativa formula per calcolare la spesa della Quota per consumi.
Qualora nel medesimo periodo intervengano modifiche alle condizioni applicate, anche le nuove condizioni sono illustrate in un Box apposito (es. in caso di rinnovo, rinegoziazione, variazione).
È quindi presente un Box Offerta per ciascuna offerta rientrante nel periodo oggetto di fatturazione. Inoltre, in caso di Cliente multisito, sono presenti tanti Box Offerta quanti sono i punti di fornitura oggetto di fatturazione.

Letture consumi e ricalcoli

10. Caratteristiche tecniche della fornitura, con l’indicazione della tipologia cliente, del tipo d’uso e di altri dati rilevanti (es. tensione di alimentazione, matricola del contatore).

11. Approfondimento dei consumi con i dettagli relativi alle letture e alle modalità di comunicazione dell'autolettura, se necessaria.  Per la fornitura luce i consumi e letture sono suddivisi nelle tre diverse fasce orarie.
Le autoletture potranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità: 

In caso di ricalcoli per conguagli di prezzo o di volume, vengono riportati i dettagli degli importi e del periodo a cui fanno riferimento con l’indicazione del totale, già riportato anche nell’apposita voce dello Scontrino dell’energia.

 

Altre spese e andamento consumi

12. Ulteriori voci di spesa che compongono il totale da pagare, come le imposte e gli importi relativi agli oneri generali di sistema.

13. Grafico di andamento dei consumi degli ultimi 18 mesi, ripartiti mese per mese e il totale del consumo annuo (o dall’attivazione della fornitura, in caso di forniture attive da meno di 12 mesi), entrambi suddivisi nelle tre fasce orarie per le forniture di energia elettrica. Inoltre, viene riportata la spesa annua che ricomprende solo quanto dovuto per l’offerta di fornitura di energia elettrica o di gas naturale calcolata rispetto a un numero di bollette che coprono l’ultima annualità.
Viene anche riportato l’andamento dei picchi di potenza degli ultimi 12 mesi. Questi picchi, se inoltrati dal Distributore locale, saranno fatturati e verranno inseriti nel grafico con l'indicazione dei picchi di potenza prelevati.

Altre informazioni rilevanti relative al documento di spesa

14. Le “Informazioni relative ai pagamenti e rateizzazione”, con la specifica della modalità di pagamento in uso e delle possibili modalità di pagamento alternative e, quando pertinenti, le modalità e le tempistiche per la rateizzazione;

15. Il box “Come trovare gli altri strumenti di trasparenza”, con un rimando agli Elementi di dettaglio della bolletta e al Glossario, strumento utile per comprendere nel dettaglio la bolletta e le singole voci che la compongono.

Spesa per la vendita e uso della rete

16. La Spesa per la vendita di energia elettrica o di gas naturale è composta da una Quota fissa e una variabile definite dall’offerta e consiste nella moltiplicazione dei consumi effettivi di luce o gas per il prezzo della materia prima, espresse rispettivamente in €/kWh o €/Smc.  

17. La Spesa per la tariffa per l’uso della rete elettrica o del gas naturale si riferisce ai costi definiti da ARERA, sostenuti per portare l’energia dalle centrali ai punti di fornitura e delle spese di gestione e manutenzione dei contatori.

Spesa per oneri di sistema e imposte

18. Gli oneri generali di sistema sono costi stabiliti da ARERA e includono diversi costi non dettagliati in bolletta, come il finanziamento delle energie rinnovabili e altri interventi di interesse generale per il settore energetico.

19. Somma totale delle imposte (che comprendono tasse e accise) e, di seguito, dettagli e totale IVA.

Dettagli e voci della bolletta

Per comprendere nel dettaglio la bolletta e le singole voci che la compongono, consigliamo di consultare il Glossario Bolletta contenente le definizioni dei principali termini utilizzati nelle bollette delle forniture di energia elettrica e gas naturale.

Per scoprire di più sulla bolletta Plenitude

Maggiori dettagli sulle voci della bolletta luce e gas

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Dettagli e voci della bolletta

Per comprendere nel dettaglio la bolletta e le singole voci che la compongono, consigliamo di consultare il Glossario Bolletta contenente le definizioni dei principali termini utilizzati nelle bollette delle forniture di energia elettrica e gas naturale.

Per scoprire di più sulla bolletta Plenitude

Maggiori dettagli sulle voci della bolletta luce e gas

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