Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
- Bolletta digitale
Puoi richiederla al momento della sottoscrizione o successivamente, scrivendo al Servizio Grandi Clienti serviziograndiclienti@eniplenitude.com indicando l’indirizzo digitale su cui vuoi riceverla.
- Bolletta cartacea
La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.
Per pagare hai diverse possibilità:
1. avviso di Pagamento: lo trovi allegato alla tua fattura e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000 €.
I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura;
2. addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): il pagamento avverrà in modo automatico e puntuale. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici.
Per la fornitura di gas la periodicità di fatturazione dipende dal livello di consumo annuo, come da tabella sotto riportata:
- Bimestrale per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno);
- Mensile per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).
Qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento e la bolletta elettronica come modalità di ricezione della bolletta, Eni Plenitude riconoscerà al Cliente condominio ad uso domestico uno sconto in fattura pari a 12 €/anno pari a 0,1% della spesa annua per il cliente tipo (che consuma 20.000 Smc di gas all’anno, nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale, relativi al 4° trimestre 2025).