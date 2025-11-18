Di seguito sono riportati i pesi delle diverse componenti di prezzo e degli sconti applicati alla spesa annua ante imposte per un cliente tipo che consuma 20.000 Smc di gas all’anno, nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale, relativi al 3° trimestre 2025. Le percentuali indicate si riferiscono all'incidenza media di ciascun corrispettivo sulla spesa annua.



Corrispettivo Fisso Gas

· Importo: 162 €/anno

· Incidenza sulla spesa annua: 0,59%



Corrispettivo Variabile Gas

· Importo: 1,0165 €/Smc

· Incidenza sulla spesa annua: 76,01%



Spesa per la tariffa per l’uso della rete e Spesa per oneri di sistema

· Importo: definito dall'ARERA

· Incidenza sulla spesa annua: 23,3%



Modalità di rinnovo dei corrispettivi

Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente, Eni Plenitude comunicherà in forma scritta al Cliente il prezzo di rinnovo che sarà pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET a prezzo Fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude nel momento in cui viene effettuata la comunicazione, che non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. Qualora Eni Plenitude non effettui tempestivamente la comunicazione di rinnovo di cui sopra, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET a prezzo Fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude alla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche. Qualora Eni Plenitude non rispetti le modalità e il termine per la predetta comunicazione e il prezzo applicato sulla base di quanto sopra sia diverso dal prezzo in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.