PLACET Fissa Gas Condominio

Scopri la PLACET Gas per il tuo condominio, a prezzo fisso.

Condizioni economiche sottoscrivibili fino al 26/03/2026

Le nostre tariffe parlano chiaro.

L'offerta a prezzo fisso pensata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il mercato libero.

  • Le condizioni contrattuali sono semplici e trasparenti.

  • Un team di esperti ti supporta in ogni fase del processo.

Perchè PLACET Fissa

Mercato libero e tutela

PLACET Fissa ha condizioni contrattuali definite da ARERA e prezzi stabiliti da Plenitude.

Spesa fissa

Hai il corrispettivo a consumo per la materia Gas fisso e invariabile per 12 mesi. Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo

Domicilazione bancaria

Niente più scadenze da ricordare. Basta richiedere l'addebito diretto per pagare le fatture senza muovere un dito.

Semplice e pratica

Gestisci la tua fornitura nell’Area Clienti per verificare in modo immediato consumi e fatture. 

Chiamaci per ricevere una consulenza personalizzata

  • 800 900 400

    Da telefono fisso, dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00 (festivi esclusi)

  • 02-444130

    Da cellulare, dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00 (festivi esclusi) con costo variabile in base al tuo piano tariffario

Info e dettagli

PLACET Fissa Gas Condominio, può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano fino al 26/03/2026 da condomini gas fino a 200.000 Smc/anno.

Per attivare PLACET Fissa Gas Condominio bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano: 

  • i dati del soggetto a cui intestare la fornitura (es. ditta o denominazione sociale, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA); 

  • un documento di identità dell’amministratore di condominio;

  • l’IBAN di riferimento, per addebitare la bolletta sul conto corrente;

  • una bolletta dell’attuale fornitore.

Puoi sottoscrivere PLACET Fissa Gas Condominio : 

  • al telefono, chiamando il numero verde 800 900 400 da rete fissa e 02 444130 da cellulare per parlare con i nostri consulenti e ricevere la documentazione contrattuale per poter finalizzare il contratto.  

Ricorda che:

  • l’attivazione in caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude è senza costi

  • non dovrai preoccuparti di dare disdetta al tuo attuale fornitore, Eni Plenitude si occuperà di inoltrare la comunicazione di recesso; 

  • il passaggio sarà effettivo in massimo 90 giorni

Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc. Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte. 

Rientra nella Spesa per la vendita del gas naturale: il Corrispettivo Fisso Gas espresso in €/anno ed il Corrispettivo Variabile Gas espresso in €/Smc e applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. 

Rientrano nella Spesa per la tariffa per l’uso della rete e Spesa per oneri di sistema i corrispettivi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Eni Plenitude in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas.

Di seguito sono riportati i pesi delle diverse componenti di prezzo e degli sconti applicati alla spesa annua ante imposte per un cliente tipo che consuma 20.000 Smc di gas all’anno, nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale, relativi al 3° trimestre 2025. Le percentuali indicate si riferiscono all'incidenza media di ciascun corrispettivo sulla spesa annua.

Corrispettivo Fisso Gas
·       Importo: 162 €/anno
·       Incidenza sulla spesa annua: 0,59%

Corrispettivo Variabile Gas
·       Importo: 1,0165 €/Smc
·       Incidenza sulla spesa annua: 76,01%

Spesa per la tariffa per l’uso della rete e Spesa per oneri di sistema
·       Importo: definito dall'ARERA
·       Incidenza sulla spesa annua: 23,3%
 
Modalità di rinnovo dei corrispettivi

Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente, Eni Plenitude comunicherà in forma scritta al Cliente il prezzo di rinnovo che sarà pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET a prezzo Fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude nel momento in cui viene effettuata la comunicazione, che non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. Qualora Eni Plenitude non effettui tempestivamente la comunicazione di rinnovo di cui sopra, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET a prezzo Fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude alla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche. Qualora Eni Plenitude non rispetti le modalità e il termine per la predetta comunicazione e il prezzo applicato sulla base di quanto sopra sia diverso dal prezzo in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.

Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra: 

  • Bolletta digitale
    Puoi richiederla al momento della sottoscrizione o successivamente, scrivendo al Servizio Grandi Clienti serviziograndiclienti@eniplenitude.com indicando l’indirizzo digitale su cui vuoi riceverla.
  • Bolletta cartacea
    La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.  Per pagare hai diverse possibilità: 

1. avviso di Pagamento: lo trovi allegato alla tua fattura e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000 €. I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura; 

2. addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): il pagamento avverrà in modo automatico e puntuale. L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici.

Per la fornitura di gas la periodicità di fatturazione dipende dal livello di consumo annuo, come da tabella sotto riportata:

  • Bimestrale per consumi bassi e medi (fino a 5.000 Smc all’anno); 
  • Mensile per consumi alti (oltre 5.000 Smc all’anno).


Qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento e la bolletta elettronica come modalità di ricezione della bolletta, Eni Plenitude riconoscerà al Cliente condominio ad uso domestico uno sconto in fattura pari a 12 €/anno pari a 0,1% della spesa annua per il cliente tipo (che consuma 20.000 Smc di gas all’anno, nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale, relativi al 4° trimestre 2025).

 

Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo: 

  • entro 14 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come previsto dalle Condizioni Generali);
  • entro 30 giorni dal momento in cui riceverai la lettera di accettazione di Eni Plenitude, se hai sottoscritto il contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali.  

Durata del contratto
Quando firmi un contratto per la fornitura della luce e/o del gas scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell'offerta hanno una durata limitata. Le condizioni economiche di PLACET Fissa Gas Condominio  sono valide per 12 mesi dalla data di sottoscrizione. 

 

¹Il Corrispettivo Variabile e il Corrispettivo Fisso Gas rappresentano rispettivamente il 76,1% e lo 0,61% della spesa annua ante imposte per un cliente tipo.