Una consulenza dedicata e un risparmio sui costi energetici senza investimenti iniziali né costi di gestione. Il domani delle imprese, è già oggi.
Passa a Plenitude con Fixa Business luce e/o gas per avere il prezzo bloccato sui corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi1.
Da oltre 60 anni la nostra energia è nelle case di milioni di famiglie e nelle aziende d’Italia e d’Europa.
Siamo oltre 2.700 persone che ogni giorno lavorano con passione per rispondere alle esigenze energetiche della tua attività.
Vogliamo offrirti la soluzione e gli strumenti necessari per aiutarti a usare meglio l'energia, per usarne meno.
L’offerta con i corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi.
Esplora le soluzioni On the Road di Plenitude e scegli quella più adatta alle esigenze del tuo business.
Passa a Plenitude scegliendo l'offerta su misura per te, è semplice e veloce.
Richiedi la voltura di una fornitura attiva con Plenitude, è facile e senza interruzioni.
Da oggi l’energia la produciamo tutti insieme. Scopri le Comunità Energetiche, gruppi di soggetti che si organizzano per produrre e condividere l’energia.
Fotovoltaico, Pompe di calore, Bems e Relamping. Tante soluzioni e opportunità pensate per la tua azienda.
Grazie alle soluzioni On the Road di Plenitude per la mobilità elettrica, hai a disposizione diversi servizi di ricarica per la tua azienda o Pubblica Amministrazione.