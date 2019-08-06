Menu a tendina MENU

  • Con Plenitude, oggi le imprese hanno un’altra energia.

    Una consulenza dedicata e un risparmio sui costi energetici senza investimenti iniziali né costi di gestione. Il domani delle imprese, è già oggi.

    SCOPRI DI PIÙ

  • Fixa Business accompagna la tua attività in tutte le stagioni.

    Passa a Plenitude con Fixa Business luce e/o gas per avere il prezzo bloccato sui corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi1.

    APPROFITTANE
    1Il prezzo finale della bolletta, gravato da imposte, può variare ogni mese in base al consumo.

Perché scegliere Plenitude.

  • La nostra solidità

    Da oltre 60 anni la nostra energia è nelle case di milioni di famiglie e nelle aziende d’Italia e d’Europa.

  • Il nostro impegno

    Siamo oltre 2.700 persone che ogni giorno lavorano con passione per rispondere alle esigenze energetiche della tua attività.

  • La nostra missione

    Vogliamo offrirti la soluzione e gli strumenti necessari per aiutarti a usare meglio l'energia, per usarne meno.

I nostri servizi per la tua attività.

LUCE E GAS

Fixa Business

L’offerta con i corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi.

Mobilità elettrica

Esplora le soluzioni On the Road di Plenitude e scegli quella più adatta alle esigenze del tuo business.

Il tuo business ha bisogno di nuova energia?

Passa a Plenitude scegliendo l'offerta su misura per te, è semplice e veloce.

Vuoi modificare l'intestatario del contratto?

Richiedi la voltura di una fornitura attiva con Plenitude, è facile e senza interruzioni.

Le soluzioni Plenitude per Aziende e Imprese

Comunità Energetiche

Da oggi l’energia la produciamo tutti insieme. Scopri le Comunità Energetiche, gruppi di soggetti che si organizzano per produrre e condividere l’energia.

I servizi per efficientare la tua impresa

Fotovoltaico, Pompe di calore, Bems e Relamping. Tante soluzioni e opportunità pensate per la tua azienda.

Più energia al tuo business.

Grazie alle soluzioni On the Road di Plenitude per la mobilità elettrica, hai a disposizione diversi servizi di ricarica per la tua azienda o Pubblica Amministrazione.