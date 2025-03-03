Come si compone la spesa luce e gas?
La spesa luce e la spesa gas hanno una parte di spesa fissa invariabile per 12 mesi e una parte di spesa variabile aggiornata ogni mese dall'Autorità. Le restanti componenti di spesa sono definite dall'Autorità.
Attiva PLACET per le aziende, le imprese e i condomini (solo per la fornitura elettrica) a prezzo fisso.
Condizioni economiche sottoscrivibili fino al 25/03/2026
L'offerta a prezzo fisso pensata dall'Autorità per il mercato libero.
Le attuali condizioni economiche dell'offerta PLACET Fissa Altri Usi gas e/o luce possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 25/03/2026 da aziende, imprese e condomini (solo per la fornitura elettrica) con contatore attivo e con punti in bassa tensione per l'energia elettrica e per il gas fino a 200.000 smc/anno
Per attivare PLACET Fissa Altri Usi bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
i dati del soggetto a cui intestare la fornitura (es. ditta o denominazione sociale, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA);
un documento di identità del professionista o titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
l’IBAN di riferimento, per addebitare la bolletta sul conto corrente;
una bolletta dell’attuale fornitore.
Puoi sottoscrivere PLACET Fissa Altri Usi:
al telefono, supportato da un nostro operatore cliccando su “Ti chiamiamo noi” se stai navigando da PC o tablet, o su “Chiama” se stai navigando da cellulare.
Ricorda che:
l’attivazione in caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude è senza costi;
per attivare l'offerta è necessario registrarsi gratuitamente al portale di Eni Plenitude;
non dovrai preoccuparti di dare disdetta al tuo attuale fornitore, Eni Plenitude si occuperà di inoltrare la comunicazione di recesso;
il passaggio sarà effettivo in massimo 90 giorni.
Per la somministrazione di energia elettrica
Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per clienti con tutti i PdF in bassa tensione.
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte.
Rientrano nella Spesa per la materia energia il Corrispettivo Fisso Luce espresso in €/anno, invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, e il Corrispettivo Variabile Luce espresso in €/kWh (il cui valore include già le Perdite di Rete per il trasporto come quantificate da ARERA) che si differenzia in Corrispettivo Variabile Luce F1, Corrispettivo Variabile Luce F2 e Corrispettivo Variabile Luce F3 in base alla fascia oraria F1, F2 o F3, così come definite da ARERA, in cui avviene il prelievo.
Attualmente le fasce orarie definite da ARERA sono: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali); F2 (dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali; dalle ore 7:00 alle ore 23:00 nei giorni di sabato escluse festività nazionali); F3 (tutte le ore dell’anno non comprese nelle fasce F1 e F2). L’applicazione dei tre suddetti Corrispettivi è possibile solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle tre fasce orarie e in ogni caso a partire dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili a Eni Plenitude i dati di consumo del Cliente aggregati per le tre suddette fasce. In tutti gli altri casi, il Corrispettivo Variabile Luce assume valore pari al Corrispettivo Variabile Luce Monorario. I valori del Corrispettivo Variabile Luce al netto delle Perdite di Rete sono invariabili per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.
Rientrano inoltre nella spesa per la materia energia: i corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Delibera ARERA 111/06, incluso il corrispettivo mercato capacità secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 566/2021/R/eel, il suo valore aggregato include già le Perdite di Rete come quantificate da ARERA.
Per la somministrazione del gas
Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc.
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte.
Rientra nella Spesa per la materia gas naturale il Corrispettivo Fisso Gas espresso in €/anno e il Corrispettivo Variabile Gas espresso in €/Smc, entrambi invariabili per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. Il Corrispettivo Variabile Gas è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc.
Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Eni Plenitude in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas.
Di seguito sono riportati i pesi delle diverse componenti di prezzo e degli sconti applicati alla spesa annua ante imposte per un cliente tipo con contratto in bassa tensione (PdP), con un consumo annuo di 10.000 kWh e una potenza impegnata di 9 kW, relativi al 1° trimestre 2026. Le percentuali indicate si riferiscono all'incidenza media di ciascun corrispettivo sulla spesa annua.
Corrispettivo Fisso Luce
Corrispettivo Variabile Luce
Corrispettivi per il servizio di dispacciamento (incluso corrispettivo mercato capacità)
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema
I valori mostrati in tabella includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati per i PdP in media tensione e in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.
In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Variabile Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA.
Modalità di rinnovo dei corrispettivi
Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente, Eni Plenitude comunicherà in forma scritta al Cliente il prezzo di rinnovo che sarà pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET a prezzo fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude nel momento in cui viene effettuata la comunicazione, che si intenderà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall’invio, salvo prova contraria. La comunicazione non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. Qualora EniPlenitude non effettui tempestivamente la comunicazione di rinnovo di cui sopra, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET a prezzo fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude alla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche. Qualora Eni Plenitude non rispetti le modalità e il termine per la predetta comunicazione e il prezzo applicato sulla base di quanto sopra sia diverso dal prezzo in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
Di seguito sono riportati i pesi delle diverse componenti di prezzo e degli sconti applicati alla spesa annua ante imposte per un cliente tipo che consuma 2.500 Smc di gas all’anno, nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale, relativi al 1° trimestre 2026. Le percentuali indicate si riferiscono all'incidenza media di ciascun corrispettivo sulla spesa annua.
Corrispettivo Fisso Gas
Corrispettivo Variabile Gas
Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema
Modalità di rinnovo dei corrispettivi
Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente, Eni Plenitude comunicherà in forma scritta al Cliente il prezzo di rinnovo che sarà pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET a prezzo fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude e luce nel momento in cui viene effettuata la comunicazione, che si intenderà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall’invio, salvo prova contraria. La comunicazione non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. Qualora Eni Plenitude non effettui tempestivamente la comunicazione di rinnovo di cui sopra, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET a prezzo fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude alla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche. Qualora Eni Plenitude non rispetti le modalità e il termine per la predetta comunicazione e il prezzo applicato sulla base di quanto sopra sia diverso dal prezzo in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
Bolletta digitale
Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail - e se vorrai anche un sms - ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tuaArea Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 24 mesi.
Bolletta cartacea
La riceverai per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.
Per pagare hai diverse possibilità:
avviso di pagamento: lo trovi allegato alla tua fattura e potrai pagarlo presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento e Paypal, registrandoti e accedendo all’Area Personale da sito o app di Eni Plenitude, fino a un importo massimo pari a 2.000 €. I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura;
Per l’energia elettrica, la periodicità di fatturazione dipende dal livello di potenza disponibile:
Per la fornitura di gas la periodicità di fatturazione dipende dal livello di consumo annuo, come da tabella sotto riportata:
Qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento e la bolletta elettronica come modalità di ricezione della bolletta, Eni Plenitude riconoscerà al Cliente uno sconto in fattura pari a 6,60 €/anno, al cliente condominio ad uso domestico uno sconto in fattura pari a 12 €/anno.
Se hai un contatore di nuova generazione, in grado di leggere i consumi per fasce orarie (F1, F2, F3), con Placet Fissa Altri Usi ti verrà applicata la tariffa trioraria. In caso contrario, la tariffa applicata sarà quella monoraria. Con la tariffa monoraria il prezzo dell’energia rimane invariato in tutte le ore del giorno. Con la tariffa trioraria, invece, varia a seconda del momento in cui viene consumata, in base alle fasce orarie definite dall'ARERA (F1, F2 e F3).
Tariffa monoraria
È applicata a tutti gli utenti che non hanno un contatore in grado di leggere i consumi relativi ai diversi momenti della giornata. Se in un qualsiasi momento successivo, grazie alla sostituzione o riprogrammazione del contatore, il distributore sarà in grado di fornire i dati sui consumi suddivisi per le fasce orarie definite dall'ARERA (F1, F2 e F3), Eni Plenitude provvederà automaticamente a utilizzare la tariffa trioraria con i suoi relativi corrispettivi.
Tariffa trioraria
È applicata a tutti gli utenti per cui sono disponibili i consumi relativi alle fasce orarie definite dall'ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività), F2 (dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00 alle 23:00 il sabato escluse le festività), F3 (tutte le ore dell’anno non comprese nelle fasce F1 e F2).
Diritto di ripensamento
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
Durata del contratto
Quando firmi un contratto per la fornitura della luce e/o del gas scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell'offerta hanno una durata limitata. Le condizioni economiche di PLACET Variabile Altri Usi sono valide per 12 mesi dalla data di sottoscrizione.
Recessione
Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale
¹Il Corrispettivo Variabile e Fisso Luce rappresentano rispettivamente il 59% (considerata la componente di dispacciamento di 0,021726 €/KWh) e il 6% della spesa annua ante imposte per un cliente tipo. Il Corrispettivo Variabile e il Corrispettivo Fisso Gas rappresentano rispettivamente il 67% e il 6% della spesa annua ante imposte per un cliente tipo.
²PLACET: Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela.
