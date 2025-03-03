Di seguito sono riportati i pesi delle diverse componenti di prezzo e degli sconti applicati alla spesa annua ante imposte per un cliente tipo con contratto in bassa tensione (PdP), con un consumo annuo di 10.000 kWh e una potenza impegnata di 9 kW, relativi al 1° trimestre 2026. Le percentuali indicate si riferiscono all'incidenza media di ciascun corrispettivo sulla spesa annua.

Corrispettivo Fisso Luce

Importo: 216 €/anno

Incidenza sulla spesa annua: 6%

Corrispettivo Variabile Luce

Importo: 0,2200 €/kWh

Incidenza sulla spesa annua: 59%

Corrispettivi per il servizio di dispacciamento (incluso corrispettivo mercato capacità)

Importo: 0,021726 €/kWh (incluse Perdite di Rete)

Incidenza sulla spesa annua: 6%

Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema

Importo: definito da ARERA

Incidenza sulla spesa annua: 29% di cui Asos 15%

I valori mostrati in tabella includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati per i PdP in media tensione e in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA.

In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Variabile Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA.

Modalità di rinnovo dei corrispettivi

Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente, Eni Plenitude comunicherà in forma scritta al Cliente il prezzo di rinnovo che sarà pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET a prezzo fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude nel momento in cui viene effettuata la comunicazione, che si intenderà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall’invio, salvo prova contraria. La comunicazione non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. Qualora EniPlenitude non effettui tempestivamente la comunicazione di rinnovo di cui sopra, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET a prezzo fisso applicabile al Cliente e commercializzata da Eni Plenitude alla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche. Qualora Eni Plenitude non rispetti le modalità e il termine per la predetta comunicazione e il prezzo applicato sulla base di quanto sopra sia diverso dal prezzo in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.