Aumenta la visibilità della tua struttura verso gli e-driver rendendo le tue colonnine visibili sulla nostra app e su quella degli altri operatori.
Proponendo un servizio aggiuntivo e distintivo ai tuoi ospiti, potrai aumentare l’attrattività della tua struttura.
Corrispondi Plenitude On The Road una percentuale dei ricavi derivanti dalle ricariche a e trattieni la parte rimanente dei proventi.
Ci impegniamo a offrirti un servizio affidabile, completo e su misura.
Esplora i modelli disponibili per l’installazione.
Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta. Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road, società controllata da Plenitude.
Installando infrastrutture di ricarica potrai aumentare la visibilità della tua struttura nei confronti della community di e-driver e potrai offrire ai tuoi ospiti un servizio aggiuntivo e distintivo.
Sì, le nostre colonnine permettono la gestione dei pagamenti tramite app o card RFID, consentendo di monetizzare il servizio di ricarica e scegliere la tariffa di ricarica. In alternativa, potrai scegliere di offrire la ricarica.
No, sosterrai solo il costo del consumo in bolletta. Abiliteremo dei profili per la ricarica gratuita sulle tue colonnine.
Installiamo colonnine in AC (Corrente Alternata) con potenze nominali fino a 22 kW (colonnine “Quick”) e in DC (Corrente Continua) fino a 400 kW (colonnine “Ultra Fast”), in base alle tue necessità e alle tue caratteristiche (potenza disponibile).
Sì, possono essere presenti a livello regionale o statale, saremo a disposizione per fornire l’eventuale documentazione necessaria all’ottenimento.
I tempi dipendono da diversi fattori; una volta definiti i lavori da eseguire, potremo fornire una stima più precisa, indicativamente tra i 45 e i 60 giorni.
Offriamo una piattaforma di gestione che permette di monitorare i consumi, abilitare utenze, controllare lo stato in completa autonomia ed esportare i dati di ricarica. La piattaforma è sviluppata internamente pertanto in continua evoluzione e aderente alle esigenze dei nostri clienti.
Sì, puoi stipulare insieme a noi un contratto di manutenzione che ti garantirà un’assistenza post-vendita.