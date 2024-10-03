Menu a tendina MENU

Soluzioni personalizzate per strutture ricettive e ristoranti

Esplora le soluzioni per la mobilità elettrica pensate per strutture ricettive e ristoranti. 

Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.

Una soluzione per tutte le esigenze di ricarica 

  • Ricarica su misura per strutture ricettive

    Offriamo soluzioni di ricarica che, grazie alla loro modularità, si adattano alle esigenze di strutture ricettive di varie dimensioni. 

  • Accesso esclusivo o aperto al pubblico

    Scegli se offrire ai tuoi ospiti un servizio di ricarica ad uso esclusivo o se rendere le colonnine di ricarica accessibili al pubblico e quindi visibili nella nostra app e in quelle degli altri operatori.

I vantaggi per le strutture ricettive

  • Incremento
    della visibilità

    Aumenta la visibilità della tua struttura verso gli e-driver rendendo le tue colonnine visibili sulla nostra app e su quella degli altri operatori.

  • Aumento dell’attrattività

    Proponendo un servizio aggiuntivo e distintivo ai tuoi ospiti, potrai aumentare l’attrattività della tua struttura.

  • Revenue sharing trasparente

    Corrispondi Plenitude On The Road una percentuale dei ricavi derivanti dalle ricariche a e trattieni la parte rimanente dei proventi.

Cosa offriamo

Ci impegniamo a offrirti un servizio affidabile, completo e su misura.

  • Studio e progettazione della tua infrastruttura

    Analizziamo le tue necessità per progettare un’infrastruttura su misura, capace di rispondere alle esigenze di ricarica dei tuoi clienti.

  • Sistema di monitoraggio delle sessioni di ricarica

    Forniamo accesso ad un portale di gestione che consente di monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori del servizio di ricarica.

  • Rete di installatori certificati

    Collaboriamo con una rete selezionata di installatori certificati per garantire qualità dell'installazione, affidabilità e assistenza costante.

  • Manutenzione del parco colonnine

    Offriamo un servizio di manutenzione delle infrastrutture di ricarica per tutta la durata del contratto.

Le nostre stazioni di ricarica

Esplora i modelli disponibili per l’installazione.

  • Wallbox EVB200

    Fino a 22 kW AC

  • Ensto Stand EVF200

    Fino a 22 kW AC

  • HYC50

    Fino a 50 kW DC

FAQ

Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta.  Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road, società controllata da Plenitude. 

 

Installando infrastrutture di ricarica potrai aumentare la visibilità della tua struttura nei confronti della community di e-driver e potrai offrire ai tuoi ospiti un servizio aggiuntivo e distintivo.

Sì, le nostre colonnine permettono la gestione dei pagamenti tramite app o card RFID, consentendo di monetizzare il servizio di ricarica e scegliere la tariffa di ricarica. In alternativa, potrai scegliere di offrire la ricarica.

No, sosterrai solo il costo del consumo in bolletta. Abiliteremo dei profili per la ricarica gratuita sulle tue colonnine.

Installiamo colonnine in AC (Corrente Alternata) con potenze nominali fino a 22 kW (colonnine “Quick”) e in DC (Corrente Continua) fino a 400 kW (colonnine “Ultra Fast”), in base alle tue necessità e alle tue caratteristiche (potenza disponibile).

Sì, possono essere presenti a livello regionale o statale, saremo a disposizione per fornire l’eventuale documentazione necessaria all’ottenimento.

I tempi dipendono da diversi fattori; una volta definiti i lavori da eseguire, potremo fornire una stima più precisa, indicativamente tra i 45 e i 60 giorni.

Offriamo una piattaforma di gestione che permette di monitorare i consumi, abilitare utenze, controllare lo stato in completa autonomia ed esportare i dati di ricarica. La piattaforma è sviluppata internamente pertanto in continua evoluzione e aderente alle esigenze dei nostri clienti. 

Sì, puoi stipulare insieme a noi un contratto di manutenzione che ti garantirà un’assistenza post-vendita.