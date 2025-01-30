Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR " o "Regolamento "), Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit ("Eni Plenitude", "Società" o "Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei clienti ("Clienti") realizzato nell'ambito del contratto di fornitura dei servizi ("Servizi"), nonché per la vendita dei prodotti ("Prodotti"), di Eni Plenitude, che avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento e del D.lgs.196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy").
Con il termine “Clienti” devono intendersi sia le persone fisiche che, in proprio nome e per proprio conto, sottoscrivono un contratto per la fornitura di Prodotti e/o Servizi Eni Plenitude, sia i relativi rappresentanti (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, amministratori di sostegno, tutori, curatori, mandatari, delegati, ecc.). Nel caso in cui il soggetto che riceve il presente documento non sia anche la (o non sia l’unica) persona fisica che beneficerà dei Prodotti e/o Servizi Eni Plenitude, tale soggetto si impegna a rendere nota al/agli (ulteriore/i) beneficiario/beneficiari dei Prodotti e/o Servizi il presente testo di informativa sul trattamento dei relativi dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit con sede legale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI), contattabile all’indirizzo e-mail privacy@eniplenitude.com.
La Società ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@eniplenitude.com.
¹ In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, le banche e le finanziarie con cui il Cliente è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i cui gestori rivestono la qualifica di titolare del trattamento. La normativa di disciplina dei SIC è regolata, allo stato, dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 163/2019, disponibile al sito web www.garanteprivacy.it).
² S.I.Mo.I.Tel. (Sistema Informativo per le Morosità Internazionali nel settore delle Telecomunicazioni) è la banca dati condivisa tra gli operatori di telefonia fissa e mobile, che contiene informazioni sulle morosità intenzionali, ovvero i mancati pagamenti delle fatture non dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del titolare dell’utenza. Per maggiori informazioni sui trattamenti di dati personali posti in essere da Eni Plenitude nell’ambito del S.I.Mo.I.Tel., si prega di consultare il paragrafo dedicato nella presente informativa.
³ L’informativa approfondita sul servizio Check IBAN CBI è disponibile su www.nexi.it/privacy.html.
⁴ Per ulteriori informazioni sui tempi di conservazione dei dati personali all’interno di tali sistemi, si rinvia alle informative di tali terzi indicate nei pertinenti paragrafi della presente informativa.
Accertamento, esercizio o difesa di un diritto del Titolare o di terzi ed in particolare:
a. gestione della fase pre-contenziosa e contenziosa, incluse eventuali attività di mediazione e conciliazione che precedono il giudizio.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Eni Plenitude e/o di terzi correlato al diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi della Società e/o di terzi. I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione e per un tempo superiore nel caso di contenziosi in corso.
Invio di comunicazioni promozionali via e-mail su Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude analoghi a quelli forniti (c.d. “soft spam”): Eni Plenitude potrà inviare, all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente nel contesto del contratto, comunicazioni promozionali relative a Prodotti e/o Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Eni Plenitude a tenere aggiornato il Cliente sui Prodotti e/o Servizi analoghi a quelli acquistati.
Il Cliente può opporsi in qualsiasi momento al trattamento e chiedere di non ricevere più queste comunicazioni tramite le seguenti modalità:
I dati saranno conservati sino all’eventuale opposizione del Cliente.
Attività di marketing relative a future iniziative curate da Eni Plenitude su Prodotti e/o Servizi propri e di partner commerciali via SMS, e-mail o telefono con operatore: La base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto.
Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.
I dati saranno conservati sino all’opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo rinnovo dello stesso da parte del Cliente.
Attività di marketing relative a future iniziative promozionali curate da altre imprese su propri prodotti e/o servizi, previa comunicazione dei dati da parte della Società:
Eni Plenitude potrà comunicare i dati di contatto del Cliente a soggetti terzi appartenenti a diversi settori merceologici (ad esempio, telecomunicazioni, assicurativo, bancario, mobilità, editoria, etc.) per l’invio da parte di detti soggetti, in qualità di autonomi titolari, di informazioni promozionali (via SMS, e-mail o telefono con operatore) sui loro prodotti e/o servizi.
Una volta individuati i soggetti destinatari dei dati, la Società provvede ad adottare misure adeguate per informare i clienti circa i soggetti a cui i dati saranno comunicati per le relative finalità di marketing.
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto. Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude, sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.
I Clienti che hanno rilasciato il consenso saranno informati, prima della comunicazione dei dati, dell’identità dei soggetti a cui i dati saranno comunicati per finalità di marketing, affinché ciascun Cliente possa di volta in volta opporsi o accettare la comunicazione dei propri dati verso tali soggetti.
I dati saranno conservati sino all’opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo rinnovo dello stesso da parte del Cliente.
Analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Eni Plenitude o attraverso società terze:
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto.
Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude, sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.
I dati saranno conservati sino all’opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo rinnovo dello stesso da parte del Cliente.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, per le finalità illustrate, dal personale interno del Titolare, espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati per le finalità illustrate ai seguenti soggetti:
L’elenco dei soggetti cui i dati sono comunicati può essere richiesto inviando una e-mail a privacy@eniplenitude.com o rivolgendosi al DPO.
I dati personali dei Clienti non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento a società terze in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. Laddove tale trasferimento si rendesse necessario per taluna delle finalità sopra menzionate, il Titolare adotterà ogni misura necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali (ad esempio, Clausole Contrattuali Standard, decisioni di adeguatezza).
Ai sensi del Regolamento e nei casi previsti dal Regolamento medesimo, i Clienti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR ed in particolare:
I Clienti hanno, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi e nei casi previsti dal GDPR, al trattamento dei dati che li riguardano. Infine, qualora ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, i Clienti hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
I Clienti possono esercitare i diritti sopra elencati
In aggiunta ai canali sopra indicati, i Clienti possono in qualsiasi momento modificare i consensi rilasciati, accedendo al profilo nell’Area riservata del sito Plenitude https://eniplenitude.com/my-eni.
Eni Plenitude si limita ad accedere ai dati presenti nel SIC senza inserire alcun dato relativo al rapporto derivante dal servizio e/o prodotto richiesto dal Cliente. Pertanto, Eni Plenitude non è un partecipante ai SIC, ma un mero accedente. In particolare, i SIC a cui Eni Plenitude accede sono gestiti da: Experian Italia S.p.A., con sede legale a Roma, Piazza dell’Indipendenza, 11/b, 00185 Roma. Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori Fax: 199101850 Tel: 199183538 Resp. protezione dati: dpoItaly@experian.com sito internet: www.experian.it (Area Consumatori). Di seguito si riportano le informazioni di sintesi fornite da Experian in relazione ai SIC a cui Eni Plenitude accede, unitamente ad una descrizione di ciascuna delle voci indicate. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali realizzato da Experian, si prega di visitare il sito www.experian.it.
Informazioni Experian e descrizioni:
S.I.Mo.I.Tel. (Sistema Informativo per le Morosità Internazionali nel settore delle Telecomunicazioni) è la banca dati condivisa tra gli operatori di telefonia fissa e mobile, che contiene informazioni sulle morosità intenzionali, ovvero i mancati pagamenti delle fatture non dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del titolare dell’utenza. La costituzione di tale banca dati è stata autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimenti n. 523 dell’8 ottobre 2015 e n. 71 del 24 febbraio 2022.
Attraverso il S.I.Mo.I.Tel. le compagnie partecipanti, fornitrici di servizi di telecomunicazione, possono condividere le informazioni sui propri clienti morosi con l’obiettivo di contenere il rischio di insolvenza e i tentativi di frode. S.I.Mo.I.Tel è gestito da CRIF S.p.A., con sede in Bologna, via M. Fantin n. 1-3, in qualità di autonomo titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del S.I.Mo.I.Tel riguarda i dati relativi al Cliente e titolare di contratti per la fornitura dei Servizi di telefonia fissa post-pagata. I dati personali dei Cliente sono trattati, mediante consultazione del S.I.Mo.I.Tel., da parte di Eni Plenitude sulla base del proprio legittimo interesse, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f, del GDPR, al fine di verificare l’eventuale presenza di morosità intenzionali, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.
I dati personali censiti nel S.I.Mo.I.Tel sono conservati dalla banca dati per 60 mesi dalla data di recesso dal contratto in caso di inadempimenti non regolarizzati. Al termine del periodo è prevista la cancellazione automatica dell’informazione. Diversamente, Eni Plenitude inoltrerà richiesta di cancellazione del nominativo dell’interessato dal S.I.Mo.I.Tel., e tale cancellazione avverrà entro 7 giorni lavorativi, nei casi di seguito indicati:
Questa informativa sul trattamento dei dati personali dei Clienti è stata aggiornata a gennaio 2026.