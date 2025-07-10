Come posso controllare se la mia zona è coperta da Plenitude Fibra?
Verificare la copertura della Fibra Plenitude è facile e veloce.
Segui questi semplici passaggi:
- Seleziona nella pagina dell’offerta Plenitude Fibra la soluzione che vuoi attivare.
- Clicca su “Verifica copertura e attiva”
- Si aprirà la schermata che vedi qui a destra
- Inserisci il tuo indirizzo nell’apposito campo di ricerca
- Scopri subito se la tua abitazione è coperta dal servizio Plenitude
Nel caso in cui la fibra di Plenitude non sia ancora disponibile, prova di nuovo in futuro: la tua zona potrebbe essere coperta a breve.