Come verificare la copertura di Plenitude Fibra

Come posso controllare se la mia zona è coperta da Plenitude Fibra?

Verificare la copertura della Fibra Plenitude è facile e veloce.
Segui questi semplici passaggi:

  • Seleziona nella pagina dell’offerta Plenitude Fibra la soluzione che vuoi attivare.
  • Clicca su “Verifica copertura e attiva”
  • Si aprirà la schermata che vedi qui a destra
    1. Inserisci il tuo indirizzo nell’apposito campo di ricerca
    2. Scopri subito se la tua abitazione è coperta dal servizio Plenitude

Nel caso in cui la fibra di Plenitude non sia ancora disponibile, prova di nuovo in futuro: la tua zona potrebbe essere coperta a breve.

Scopri Plenitude Fibra e verifica la copertura

Unisci l’energia alla velocità, con Plenitude puoi avere la Fibra ultraveloce per navigare con tutta la famiglia. Vai alla pagina dell’offerta Fibra e verifica la copertura.