Con Trend Business paghi il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo.
L’offerta è dedicata alle piccole attività imprenditoriali e ai professionisti con consumi elettrici fino a 30.000 kWh/anno e per il gas fino a 5.000 Smc/anno.
Prezzo all'ingrosso
PUN
Contributo al consumo
0,0253 €/kWh
Prezzo all'ingrosso
PSV
Contributo al consumo
0,1150 €/Smc
Accedi alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un piccolo contributo mensile.
Puoi verificare in qualsiasi momento gli Indici Luce (PUN) sul sito del Gestore mercato Energetico.
In fase di sottoscrizione forniscici il codice ATECO per sapere se hai diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
Il grafico è puramente indicativo dell’andamento variabile del prezzo dell’energia e del gas e non rappresenta il futuro andamento del mercato.
Diventando nostro Cliente puoi iscriverti a Plenitude Insieme per ottenere tanti vantaggi e un risparmio concreto di 200€² sulle spese di ogni giorno.
La tua energia elettrica è certificata, tramite Garanzie d’Origine, come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili.
Ciò che consumi non arriverà in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma Plenitude acquisterà certificazioni che attestano l’origine rinnovabile di un quantitativo di energia elettrica immesso in rete pari ai tuoi consumi.
Finanziamo progetti di conservazione forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2, prodotta durante il consumo domestico. Per maggiori informazioni consulta le FAQ.
Sottoscrivi l’offerta online in pochi minuti e senza nessun costo. Gestiamo noi il cambio del fornitore senza nessuna interruzione della tua fornitura luce e/o gas.
Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un’assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700.
Trend Business può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano fino al 17/09/2025 da imprese e professionisti con contatore attivo, con PdP in bassa tensione e consumi elettrici fino a 30.000 kWh/anno e per il gas fino a 5.000 Smc/anno.
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude puoi passare a Trend Business (per lo stesso punto di fornitura) a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'avvio della fornitura. In tal caso, ti verrà applicato un corrispettivo una tantum di 24 € IVA esclusa, a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto.
Per attivare Trend Business bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
Puoi sottoscrivere Trend Business :
Ricorda che:
In caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude:
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Trend Business (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica.
Se stai cambiando casa e le forniture sono già con Eni Plenitude o hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto attivo con Eni Plenitude, richiedi la voltura a questa pagina dedicata.
Se sottoscrivi l'offerta online, cliccando su "Attiva ora", puoi portare in Eni Plenitude:
Se invece scegli di sottoscrivere tramite operatore, cliccando su "Ti richiamiamo noi", puoi attivare:
Per qualsiasi dubbio siamo a tua disposizione con il nostro servizio clienti, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00. Digita 800 900 700 se chiami da fisso, oppure 02 444 141 se chiami da cellulare.
Sei tu a decidere come ricevere la tua bolletta. Puoi scegliere tra:
Per il pagamento, l’offerta Trend Business prevede l’addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). L’IBAN deve essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici.
La periodicità di fatturazione sarà bimestrale.
Con la tariffa monoraria il prezzo dell’energia rimane invariato in tutte le ore del giorno. Con la tariffa trioraria, invece, varia a seconda del momento in cui viene consumata, in base alle fasce orarie definite da ARERA (F1, F2 e F3).
Tariffa monoraria
È applicata a tutti gli utenti che non hanno un contatore in grado di leggere i consumi relativi ai diversi momenti della giornata. Se in un qualsiasi momento successivo, grazie alla sostituzione o riprogrammazione del contatore, il distributore sarà in grado di fornire i dati sui consumi suddivisi per le fasce orarie definite da ARERA (F1, F2 e F3), Eni Plenitude provvederà automaticamente a utilizzare la tariffa bioraria con i suoi relativi corrispettivi.
Tariffa trioraria
È applicata a tutti gli utenti per cui sono disponibili i consumi relativi alle fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività), F2 (dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00 alle 23:00 il sabato escluse le festività), F3 (tutte le ore dell’anno non comprese nelle fasce F1 e F2). I valori triorari del corrispettivo luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di Pdp in media tensione in base alla relativa quantificazione delle Perdite di Rete stabilita da ARERA e comunque in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3.
Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia energia:
Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. Per l’intera durata delle condizioni economiche l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.
Le condizioni economiche sono valide fino al 17/09/2025, per maggiori dettagli consulta il contratto.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale:
Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Le condizioni economiche sono valide fino al 17/09/2025, per maggiori dettagli consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Trend Business le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
¹Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 41% circa e il 8% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo luce Index corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. Il Corrispettivo gas Index e il contributo al consumo per il gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 42% circa e il 12% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo gas Index è pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid), che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 6% per la luce e il 8% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo.
²Per la quantificazione di questo valore sono stati presi in considerazione i seguenti vantaggi: x2 ristoranti, Sky Wifi, Gazzetta, Mondadori. Termini e condizioni su insieme.eniplenitude.com.
