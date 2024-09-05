Come leggere il contatore della luce: breve guida pratica

I nuovi contatori elettronici di seconda generazione

I contatori elettronici di prima generazione, quelli che dal 2001 hanno sostituito progressivamente quello elettromeccanico e di cui abbiamo appena spiegato le funzionalità, in molti casi sono già in circolazione da più di quindici anni, longevità massima prevista per queste apparecchiature. Secondo la normativa vigente, già da inizio 2017 si è potuto iniziare a provvedere alla loro sostituzione progressiva.



Il futuro prossimo vedrà quindi la diffusione dei contatori intelligenti di seconda generazione noti come smart 2.0 o 2G, che saranno ancora più prestanti dal punto di vista delle informazioni fornite all’utente. I nuovi dispositivi per il monitoraggio del flusso di energia permetteranno di accedere giornalmente alle informazioni relative ai consumi via web, visualizzando i dati su vari dispositivi, dal computer allo smartphone. Inoltre, i nuovi contatori segneranno definitivamente la fine delle bollette con i consumi stimati e dei conseguenti conguagli, e permetteranno cambi fornitore e volture ancora più rapidi ed efficienti. Il venditore di energia potrà stabilire nuove fasce di prezzo multiorarie, sino a sei giornaliere, che risultino più facilmente personalizzabili in base alle reali esigenze degli utenti.



Si offrirà, in questo modo, una scelta più ampia al consumatore e ci sarà un suo maggiore coinvolgimento nel controllo della spesa, che si concretizzerà in effettivo risparmio. I benefici apportati dai contatori elettronici di seconda generazione si esprimeranno quindi in termini di maggiore qualità del servizio e di un ruolo più attivo da parte del cliente finale nelle scelte che riguardano i suoi consumi.