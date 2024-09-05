Dove e quando ricaricare le auto elettriche?

Le batterie accumulano energia elettrica nei punti di ricarica presenti ormai sia in Italia che all’estero e hanno un’autonomia che dipende dalla potenza (espressa in kWh). Ci sono diverse tipologie di batterie, le più comuni sono quelle agli ioni di litio, che hanno un’alta densità energetica e si consumano dopo alcune centinaia di cicli di ricarica, arrivando fino a otto anni di vita (se trattate in modo adeguato).

La ricarica delle batterie può impiegare dai 25 minuti (se la colonnina ha una potenza fino a 350 kWh) alle due ore circa (potenza fino a 22 kW). Queste tempistiche sono valide per un’auto elettrica che abbia una batteria da 40 kWh e possono variare in base a diversi parametri (come, per esempio, il cavo utilizzato per la ricarica).

Per questo è bene mettere in conto un cambio di abitudini: oltre a tenere bene a mente dove siano le colonnine, per avere la batteria sempre carica è molto utile sfruttare quei momenti in cui l’auto è ferma e si è impegnati in altre attività (come ad esempio la spesa al supermercato o il tempo in palestra) per ricaricarla, evitando di farlo solo al bisogno.