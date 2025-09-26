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LUCE E GAS
L’offerta con i prezzi in linea con il mercato.
Se la fornitura di cui vuoi modificare l’intestatario è attiva con Plenitude, puoi richiedere una voltura semplice ed effettuare la modifica senza rischiare interruzioni. Scegli la modalità che preferisci tra le seguenti:
Richiedi la voltura semplice online
Per richiedere una voltura, attiva l’offerta più adatta alle tue esigenze e segui tutti i passaggi indicati. Seleziona l’opzione che specifica che la fornitura è intestata a un’altra persona. A questo punto inserisci i dati del nuovo intestatario del contratto che verranno utilizzati per la voltura.
Richiedi la voltura semplice con un nostro operatore
Puoi cambiare l’intestatario del contratto chiamando il numero verde 800.900.700 da rete fissa e 02.444.141 da rete mobile: il nostro personale ti aiuterà a compilare la documentazione.
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Trend Business accompagna la tua attività in tutte le stagioni.
Se il contatore è disalimentato o se è installato, ma dev’essere ancora attivato, hai bisogno di un subentro.
Scopri come richiedere una voltura mortis causa, ovvero a seguito della morte di un familiare, intestatario del contratto.