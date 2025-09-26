Richiedi la voltura online di una fornitura Luce o Gas

Se la fornitura di cui vuoi modificare l’intestatario è attiva con Plenitude, puoi richiedere una voltura semplice ed effettuare la modifica senza rischiare interruzioni. Scegli la modalità che preferisci tra le seguenti:

Richiedi la voltura semplice online
Per richiedere una voltura, attiva l’offerta più adatta alle tue esigenze e segui tutti i passaggi indicati. Seleziona l’opzione che specifica che la fornitura è intestata a un’altra persona. A questo punto inserisci i dati del nuovo intestatario del contratto che verranno utilizzati per la voltura.

Richiedi la voltura semplice con un nostro operatore
Puoi cambiare l’intestatario del contratto chiamando il numero verde 800.900.700 da rete fissa e 02.444.141 da rete mobile: il nostro personale ti aiuterà a compilare la documentazione.

Plenitude non addebita mai al nuovo cliente le rate non pagate del titolare precedente del contratto, salvo in caso di voltura mortis causa e incorporazione societaria.

Di cosa hai bisogno

  • Codici POD e PDR

    Li trovi entrambi nella bolletta: il primo è per la luce, il secondo per il gas.

  • Documento d’identità

    Assicurati che sia quello del nuovo intestatario del contratto.

  • Lettura e uso del gas

    Dovrai inserire la lettura aggiornata del contatore e l’uso del gas tra cottura, acqua calda o riscaldamento.

Le nostre offerte per la voltura semplice

  • Trend Casa

    LUCE E GAS

    L’offerta con i prezzi in linea con il mercato.

  • Trend Business

    LUCE E GAS

    Trend Business accompagna la tua attività in tutte le stagioni.

Hai bisogno di un subentro?

Se il contatore è disalimentato o se è installato, ma dev’essere ancora attivato, hai bisogno di un subentro.

Richiedi il servizio

Hai bisogno di una voltura a causa di un decesso?

Scopri come richiedere una voltura mortis causa, ovvero a seguito della morte di un familiare, intestatario del contratto.

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