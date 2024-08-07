Disconoscimento

Puoi esercitarlo se è stato attivato un nuovo contratto senza la tua esplicita volontà.



Se la fornitura non è ancora attiva, ne verrà bloccata l’attivazione e riceverai una comunicazione di conferma dell’annullamento della proposta contrattuale. Se la fornitura è già attiva, si provvede a ripristinare il precedente venditore alla prima data utile e si applica, sui consumi relativi al periodo di competenza del contratto disconosciuto, la tariffa agevolata prevista dalla normativa vigente.