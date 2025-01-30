Il consenso che richiediamo è sempre libero, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento e riguarda le seguenti attività:

Marketing sui prodotti e servizi: puoi acconsentire a ricevere comunicazioni relative a future iniziative di marketing sui nostri prodotti e servizi, così come su quelli dei nostri partner commerciali. Queste comunicazioni possono arrivare tramite SMS, e-mail o telefonate con un operatore.

Promozioni di altre imprese: se decidessimo di condividere i tuoi dati, potresti ricevere informazioni su iniziative promozionali di altre aziende, tramite SMS, e-mail o telefonate con operatore.

Analisi di mercato: potremmo chiedere il tuo consenso per condurre analisi e ricerche di mercato, sia direttamente da parte nostra sia attraverso società esterne.

Puoi prestare, modificare o revocare i tuoi consensi nella sezione. “Permessi e notifiche” della tua Area Personale oppure inviando un’e-mail a privacy@eniplenitude.com.