Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.
Le nostra rete di ricarica per veicoli elettrici è in continua crescita sul mercato per offrirti la massima capillarità ed efficienza, grazie anche ai numerosi accordi di interoperabilità che Plenitude On The Road ha stipulato con diversi partner.


Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta. Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road.
Plenitude On The Road S.r.l. è un operatore integrato per la mobilità elettrica, che attraverso la propria infrastruttura consente ai proprietari di veicoli elettrici di ricaricare la propria auto su tutto il territorio nazionale e internazionale. È possibile attivare una ricarica utilizzando l’app Plenitude On The Road o la tessera RFID.
Possono accedere al servizio di ricarica tramite l’app Plenitude On The Road tutti i clienti privati se maggiorenni e qualunque azienda.
Le nostre stazioni di ricarica Quick sono equipaggiate con prese Type 2 secondo gli standard previsti dalla normativa Europea per la ricarica in luogo pubblico (IEC 61851-1 e 62196-2). Per quanto riguarda le Fast e Ultra Fast, oltre alla presa Type 2 le prese disponibili sono CHAdeMO e CCS2.
Questo assicura la possibilità di ricarica a qualunque veicolo elettrico o ibrido dotato di una spina di tipo 2 conforme alle normative europee.
La potenza massima disponibile presso le stazioni di ricarica Plenitude in AC (corrente alternata) è 22 kW, mentre per le DC (corrente continua) arriviamo a 150 kW nel caso delle Fast e oltre i 150kW nel caso delle Ultra Fast.
La potenza effettivamente erogata dipende dal veicolo elettrico e più precisamente dalla massima potenza ammessa dal carica batteria (PCS) presente a bordo.
Ogni icona ti dà informazioni sulla stazione di ricarica e sul suo stato.
Icona con logo Plenitude On The Road: la stazione di ricarica si trova in un’area pubblica ed è gestita direttamente da Plenitude On The Road. L’accesso è libero 24 h. Alcune stazioni di ricarica potrebbero essere ospitate da strutture private. In caso è necessario contattare la struttura ospitante per accedere. Anche in questo caso, la stazione è gestita direttamente da Plenitude On The Road.
Icona bianca con simbolo presa elettrica: la stazione di ricarica è gestita da un altro operatore, ma è comunque possibile ricaricare dall’app Plenitude On The Road.
Lo stato della stazione di ricarica è identificato dal pallino colorato.
Verde: LIBERO. È possibile attivare una ricarica poiché la stazione è libera.
Rosso: OCCUPATO. La ricarica non è disponibile in quanto la stazione di ricarica è occupata o guasta.
Grigio: FUORI SERVIZIO. Non è possibile effettuare la ricarica in quanto la stazione di ricarica è guasta.
Orologio: PRENOTATA. La stazione di ricarica è stata prenotata.
Il pallino con l’icona dei fulmini, indica la potenza della stazione di ricarica:
Un fulmine: stazione di ricarica Fast.
Due fulmini: stazione di ricarica Ultra Fast.
ATTENZIONE: alcune stazioni di ricarica potrebbero avere un accesso esclusivo o limitato nel tempo. È necessario verificare nell’app le condizioni di accesso mostrate nella scheda informativa della colonnina.